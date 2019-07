Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de tineri albaiulieni au ales sa transmita un mesaj inedit autoritaților, revoltați de ce a pațit Alexandra și de intervențiile tardive ale autoritaților. S-au strans in fața sediului Prefecturii din Alba Iulia, duminica seara și au lasat telefoanele mobile, pe scarile instituției, sugerand…

- Gheorghe Dinca, mecanicul auto din Caracal de 66 de ani, a recunoscut ca le-a omorat pe Luiza și Alexandra. Le-ar fi spus anchetatorilor și cum a facut-o. Procedura impune și o reconstituire. Cel puțin una dintre victimele criminalului Gheorghe Dinca a fost aruncata in raul Olt, au declarat surse judiciare…

- Președintele Klaus Iohannis a facut, duminica seara, declarații in legatura cu cazul de la Caracal. In opinia sa, modificarile la legile penale trebuie abrogate imediat, iar Guvernul ar trebui sa se gandeasca daca nu e cumva autorul moral in acest caz. Citește și UPDATE: Gheorghe Dinca a recunoscut…

- Gheorghe Dinca a recunoscut, duminica, faptul ca le-a ucis pe Alexandra și Luiza, cele doua adolescente pe care le-a luat cu mașina, la ocazie. Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei, una dintre victimele calaului din Caracal susține ca s-au gasit mai multe probe care atesta ca fata a fost in mașina…

- Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dinca, si-a recunoscut, in urma cu putin timp, ambele crime, atat in cazul Alexandrei, cat si al Luizei... The post Criminalul din Caracal a povestit cum le-a ucis pe Alexandra și Luiza appeared first on Renasterea banateana .

- Avocatul din oficiu al lui Dinca Gheorge a confirmat duminica faptul ca ucigașul a indicat locul unde le-a ucis pe Alexandra și Luiza, dar aparatorul nu a vrut sa dea detalii. Marți se va judeca recursul la masura arestarii preventive."Corect ar fi sa se schimbe incadrarea juridica. Ma așteptam…

- Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dinca, a recunoscut ambele crime, atat in cazul Alexandrei Maceșanu, cat și al Luizei Melencum informeaza Romania24. Gheorghe Dinca a recunoscut ca el le-a omorat și pe Alexandra, tanara de 15 ani disparuta saptamana trecuta, dar și pe Luiza, fata de 18 ani…

- Unul dintre cei mai mari criminali in serie ai Romaniei a fost prins la Caracal. Anchetatorii au gasit ramasitele a cel putin patru oameni intr-o casa a ororilor. Doua tinere din judet, date disparute in ultimele patru luni, au fost sechestrate si ucise acolo de un mecanic auto pe nume Gheorghe Dinca.