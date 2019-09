Stiri pe aceeasi tema

- Statiunea Mamaia a fost gazda Festivalului International de Bridge, care s-a desfasurat pe parcursul a doua saptamani, de la sfarsitul lunii august si pana la inceputul lunii septembrie. La eveniment, au participat cei mai buni jucatori de bridge din toata lumea. La concursurile principale, au luat…

- Cushman & Wakefield Echinox: Stocul de spatii industriale si logistice din Romania s-a dublat in ultimii 5 ani Piata spatiilor industriale si logistice din Romania traverseaza cea mai buna perioada din istorie, atat din prisma cererii, cat si a ofertei, asistand in ultimii 5 ani la o dublare a stocului…

- Apel la voluntariat: fii prietenul copiilor din centrele de plasament! Inscrierile pentru Argeș sunt deschise pana pe 1 septembrie. Programul educațional Ajungem MARI anunța extinderea apelului la voluntariat pentru susținerea copiilor și tinerilor din centrele de plasament pe parcursul anului școlar…

- Aproximativ 30 de spectacole ale unor companii si teatre din cinci tari - Romania (Arad, Braila, Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Deva, Pitesti, Ploiesti, Satu Mare, Targoviste), Rusia, Bulgaria, Israel si Germania - vor putea fi vazute la cea de-a VII-a editie a Festivalului "FEST(in) pe Bulevard",…

- Potrivit foodpanda.ro apetitul romanilor pentru comenzile online de mancare a crescut considerabil, numarul acestora dublandu-se in luna iunie fața de inceputul anului. In prima jumatate a anului, compania a continuat planul de dezvoltare la nivel național, prin extinderea operațiunilor in orașele:…

- In topul preferintelor romanilor primele cinci locuri sunt ocupate de burgeri, ciorba de vacuta, pizza, pachetelele de primavara si placinta de visine. De asemenea, Bucurestiul se afla pe primul loc in clasamentul oraselor in care s-au realizat cele mai multe comenzi, urmat de Cluj-Napoca si Timisoara.…

- In perioada 4-5 iulie, la Alba Iulia, s-a desfașurat FESTIVALUL INTERNATIONAL CONCURS DE MUZICA POP PENTRU TINERI ȘI STUDENȚI „VOICES”, ediția a VII-a. Pe scena Casei de Cultura a Studenților au urcat 11 concurenți din 5 centre universitare și din Bulgaria, foarte bine pregatiți in arta interpretarii…

- Politistii au urmarit, vineri seara, un barbat si au tras mai multe focuri de arma pentru oprirea acestuia, dupa ce, aflat la volanul unei masini, a fortat frontiera la intrarea in tara, pe la Vama Nadlac din judetul Arad, apoi si-a alimentat autoturismul cu carburant fara sa plateasca. Politistii…