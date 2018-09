Stiri pe aceeasi tema

- Pugilistul mexican Saul «Canelo» Alvarez a pus capat "domniei" kazahului Ghennadi Golovkin la categoria mijlocie, administrandu-i acestuia primul esec din cariera profesionista, sambata, la Las Vegas (Nevada).

- Chrissy Teigen, soția lui John Legend, și-a mancat placenta pentru a preveni depresia postnatala. Insa medicii o contrazic și susțin ca acest lucru nu previne depresia. Fostul model in varsta de 32 de ani, care a nascut anul acesta cel de al doilea copil al cuplului, a declarat pentru CBS ca s-a simțit…

- La sfarșitul anului trecut, Koenigsegg Agera RS a devenit cea mai rapida mașina de serie din lume. Suedezii au reușit atunci sa atinga o viteza medie de 447 km/h, in urma a doua curse efectuate pe un drum inchis intre Las Vegas și orașul Pahrump din statul american Nevada. Compania a dezvaluit recent…

- La sfarșitul anului trecut, Koenigsegg Agera RS a devenit cea mai rapida mașina de serie din lume. Suedezii au reușit atunci sa atinga o viteza medie de 447 km/h, in urma a doua curse efectuate pe un drum inchis intre Las Vegas și orașul Pahrump din statul american Nevada. Compania a dezvaluit recent…

- BMW isi continua ofensiva de produse in segmentul de lux cu dezvoltarea unei variante de model pentru noul BMW Seria 8. Odata cu testele functionale si drive testele intensive intre Las Vegas si Valea Mortii din SUA a inceput faza critica a dezvoltarii de serie pentru noul BMW Seria 8 Cabriolet.

- Politia a publicat vineri raportul final al anchetei privind atacul armat de la Las Vegas, din 1 octombrie, soldat cu 59 de morti (inclusiv atactorul) si peste 800 de raniti, insa investigatorii nu au reusit sa stabileasca din ce motiv atacatorul, Stephen Paddock, a comis masacrul, informeaza agentia…

- Cazul femeii care a sunat la poliție dupa ce a crezut ca un infractor ii scotocește prin baie a ajuns viral pe internet. Poliția din Nevada a postat un mesaj care are legatura cu cazul neobișnuit pe Facebook. O femeie s-a speriat cand a auzit zgomotele care veneau din baie. Nu a stat prea mult pe ganduri…

- Romania detine o colectie impresionanta de lacuri, unele dintre ele unice in lume. Ascunse in munti sau inconjurate de peisaje ce-ti taie respiratia, lacurile din Romania sunt unele dintre principalele atractii turistice in timpul verii.