Stiri pe aceeasi tema

- Maine, 2 iunie 2019, in cea de-a treia zi pe care o va petrece in Romania, Papa Francisc se va afla la Blaj, unde au fost luate masuri drastice de securitate. Cel mai asteptat moment al zilei de 2 iunie este Sfanta Liturghie cu beatificarea a sapte episcopi martiri, ce va avea loc la ora 11:00. Papa…

- Papa Francisc va oficia, sambata, de la 11.30, Sfanta Liturghie la Sanctuarul marian din Sumuleu-Ciuc, in cea de-a doua zi a vizitei sale in Romania. Ulterior, Sanctitatea sa va ajunge la Iasi, unde va vizita Catedrala „Sfanta Maria Regina” si va avea intalniri cu tinerii si familiile, la Palatul Culturii.

- Pe 2 iunie, in cea de-a 3-a zi pe care o va petrece in Romania, Papa Francisc se va afla la Blaj, in judetul Alba, unde au fost luate masuri drastice de securitate.Cel mai asteptat moment al zilei de 2 iunie este Sfanta Liturghie cu beatificarea a sapte episcopi martiri, ce va avea loc la […] The post…

- Papa Francisc va fi prezent la Blaj duminica, 2 iunie 2019, punctul culminant al vizitei in Romania, Aici, pe Campia Libertatii, va beatifica sapte episcopi greco-catolici care au murit in urma prigoanei regimului comunist.

- Intre 31 mai și 2 iunie, Papa Francisc se va afla in Romania și va fi prezent la București, Iași, Blaj și Șumuleu Ciuc. Suveranul Pontif este atat de iubit de credincioși tocmai pentru ca nu se ferește sa coboare de la inalțimea funcției și sa se umanizeze in cele mai diverse ipostaze. Vizita Papei…

- Papa Francisc va fi prezent in Romania, intr-o vizita Apostolica, in perioada 31 mai – 2 iunie. Peste 1.400 de pelerini din Dieceza de Timișoara vor participa la Sfintele Liturghii unde va fi prezent Papa Francisc. Din Dieceza de Timișoara, peste 1400 de credincioși, vor participa la celebrarile din…

- Peste 50.000 de pelerini vor asista la Sfanta Liturghie cu beatificarea a șapte episcopi greco-catolici martiri, pe care Papa Francisc o va oficia pe Campia Libertații in data de 2 iunie 2019. In acest sens, pentru buna desfașurare a evenimentului, organizatorii transmit cateva reguli de conduita și…

- Noi detalii privind vizita Suveranului Pontif in Romania. Papa Francisc se va afla la Blaj in data de 2 iunie 2019 Duminica 2 iunie 2019, Sfantul Parinte Papa Francisc va beatifica pe cei sapte episcopi romani greco-catolici ucisi din ura fata de credinta in diferite locuri din Romania intre anii 1950…