- Politistii specializati in combaterea infractiunilor de natura economico – financiara l-au retinut pe administratorul unei societati comerciale din Sebes, care ar fi delapidat, din conturile firmei, aproape 1.000.000 de lei. Pentru obtinerea de probe, politistii au perchezitionat locuinta barbatului. …

- In inchisoarea Aiud, unde erau incarcerati cei mai mari „dusmani ai poporului“, a functionat in perioada 1949 – 1963 o unitate de productie in domeniul metalurgiei si lemnului. De departe, cel mai cunoscut produs al fabricii de la Aiud ramane o motocicleta proiectata si realizata de detinuti.

- Liberalii au trimis o scrisoare de informare catre Comisia de la Veneția, in care susțin ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, s-a folosit de calitatea de membru al Comisiei de la Veneția pentru a justifica adoptarea proiectelor legislative controversate.„Partidul Național Liberal, in calitate…

- Vasile Maftei, 37 de ani, fost jucator la Rapid, și Ovidiu Burca, 38 de ani, acționar al clubului și șeful Academiei, au avut un schimb de replici in direct la TV. Vasile Maftei a explicat de ce a plecat de la Rapid, fundașul declarandu-se nemulțumit de faptul ca nu a fost consultat de cei doi conducerea…

- A fost cea de-a cincea editie a festivalului iMapp Bucharest, unul dintre cele mai mari concursuri de videomapping din lume, organizat de Primaria Capitalei și peste 60 de mii de oameni au urmarit sambata seara, jocul de lumini. De pe Casa Poporului nu a lipsit insa și un mesaj anti-PSD. Centrul de…

- Echinocțiu de toamna 2018. În acest an, echinocțiul de toamna are loc pe 23 septembrie, la ora 04:54. Acesta este momentul când longitudinea astronomica a Soarelui atinge valoarea de 180°. Echinoctiu de toamna 2018 reprezinta debutul toamnei din punct de vedere astronomic. …

- Premierul Alexis Tsipras urmeaza sa rosteasca un discurs in cursul serii. Postul de televiziune public grec a difuzat imagini cu politisti care urmaresc protestatari. Orasul Salonic gazduieste in aceste zile un targ comercial anual, Alexis Tsipras urmand sa rosteasca un discurs cu acest…

- Un copil de 10 ani a supraviețuit dupa ce a fost atacat de un urs grizzly in Parcul Național Yellowstone, acolo unde baiatul și familia sa iși petreceau o zi libera, scrie BBC News. Copilul de zece ani explora vegetația din parc, aproape de familia sa, in momentul in care a intalnit ursoaica grizzly,…