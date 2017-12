Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 18 dec — Sputnik. Daca luati o raceala neasteptata în ajunul Craciunului, nu trebuie sa dați neaparat vina pe vremea rea de afara. Pomul natural de Craciun, iubit atât de copii, cât și de adulți, poate avea o influenta negativa asupra organismelor sensibile,…

- O explozie uriașa, care a creat panica in randul populației din New York, a avut loc luni dimineața intr-o statie de autobuz a Autoritatii Portuare din centrul Manhattanului. Autoritațile...

- O explozie a avut loc luni intr-o autogara din orasul american New York, sute de persoane fiind evacuate, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate locale. Politia din New York a confirmat o interventie in urma unei explozii produse la un terminal de autobuze din Manhattan.…

- Sase persoane au fost ranite de o masina scapata de sub control, la New York, dupa un atac similar comis in urma cu cateva saptamani. Serviciile de urgenta sunt acum la fata locului iar politia verifica pista unui atac terorist.

- Un american a incercat sa imite in curtea casei un experiment pe care l-a vazut in emisiunea „Arme nascute din foc” („Forged in Fire”) de pe canalul History si a reusit sa incendieze jumatate din cartierul unde locuia si sa lase 20 de oameni fara un acoperis deasupra capului. S-a intamplat intr-un oras…

- Pieton accidentat grav pe Traian Vuia La data de 29 noienmbrie 2017, in jurul orei 06:15, pe strada Traian Vuia, din municipiul Cluj-Napoca, a avut loc un accident rutier soldat cu ranirea unei persoane. Un tânar, de 23 de ani, din județul Maramureș, în timp ce conducea un autoturism…

- Versuri scrise de mana de Bob Dylan și Michael Jackson și certificatul original de deces al rapper-ului Tupac Shakur sunt doar cateva dintre cele peste 1.100 de obiecte care au aparținut unor celebritați care vor fi vandute in cadrul unei licitații online.

- La gala de luni seara au fost premiate productii din opt tari, iar la eveniment au luat parte o mie de oameni de televiziune din toata lumea. Printre categoriile premiate s-au numarat cel mai bun documentar, cel mai bun actor si cea mai buna actrita. Cel care a anuntat premiul pentru cel mai…

- Baschetbalistul american LeBron James va produce un serial documentar pentru serviciul pe abonament al platformei video YouTube, YouTube Red, care va urmari parcursul tinerilor baschetbaliști cu potențial, un nou proiect al starului echipei Cleveland Cavaliers din NBA deja prezent in numeroase producții…

- Trei explozii uriase au avut loc la o fabrica de cosmetice din New York, in urma carora au fost ranite peste 20 de persoane, printre care si pompieri. Exploziile au lovit fabrica de cosmetice din Valea Hudson din New York, reusind sa imprastie un fum negru care a acoperit toata zona. In urma acestui…

- Dupa ce miercuri un tablou al lui Leonardo Da Vinci a fost vandut pe o suma record la o licitatie la New York, joi a fost stabilit un nou record la o licitatie din metropola americana, insa in materie de Formula 1. Un Ferrari pilotat de Michael Schumacher a fost vandut pentru suma de 7,5 milioane…

- Cristina Carta Villa era casatorita de 20 ani cu barbatul de care se îndragostisese, dar lucrurile nu erau așa cum credea ea. Într-o buna zi când femeia a descoperit un adevar șocant legat de soțul sau. Potrivit Ciao.ro, Cristina fusese divorțata în tot acest…

- Liderul rus, Vladimir Putin, si presedintele SUA, Donald Trump, au discutat, sambata, in timp ce se indreptau catre locul in care urma sa fie facuta fotografia de familie la summit-ul de Cooperare Economica Asia - Pacific, din Vietnam. O strangere de mana, cateva cuvinte schimbate din mers:…

- La Iasi, a fost lansat astazi proiectul intitulat „Procesul comunismului”, in organizarea Universitatii Petre Andrei si a Institutului pentru Investigarea Crimelor Comunismului. Cu acest prilej, istoricul Marius Oprea a precizat ca acest proiect reprezinta o premiera nationala, iar procesele vor fi…

- Un sofer Uber a fost pradat de o clienta in sutien. Tanara a profitat de momentul in care barbatul nu era atent, a luat banii si a disparut pe strazile din New York. Filmuletul a ajuns viral pe internet.

- "As aprecia foarte mult daca Arabia Sadita ar efectua oferta publica initiala a Aramco la bursa din New York. Foarte important pentru Statele Unite", a scris Trump pe Twitter. Mesajul, scris cu cateva ore inainte de plecarea presedintelui Trump intr-un turneu de 11 zile in Asia, a luat prin surprindere…

- Un site american susține ca Partidul Social Democrat ar fi dispus sa plateasca 100.000 de dolari unei firme de lobby din Washington pentru a facilita intalniri intre Liviu Dragnea și inalți oficiali americani. Președintele PSD, Liviu Dragnea neaga informația și spune ca partidul sau nu a incheiat niciun…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a criticat miercuri seara sistemul Loteria Vizelor, dupa ce a aflat ca astfel a ajuns pe teritoriul american barbatul responsabil pentru atentatul de la New York soldat cu opt morti si cere impunerea unui sistem de acordare a vizelor „pe baza de merit”, relateaza…

- Un taxi a lovit mai mulți oameni in Londra, in zona Covent Garden. Incidentul nu ar fi unul de natura terorista, au transmis polițiștii londonezi. Un purtator de cuvant al Poliției Metropolitane spune ca incidentul este considerat a fi un accident de mașina grav, fara a avea, insa, vreo legatura cu…

- Kremlinul a condamnat miercuri atentatul cu furgoneta comis marti la New York, soldat cu opt morti si 11 raniti, spunand ca este un 'atac tragic si inuman', a declarat miercuri, la Teheran, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza AFP. 'Transmitem condoleante . Este un atac tragic…

- Președintele american Donald Trump a criticat miercuri sistemul Loteria Vizelor practicat de SUA, considerand ca acest program susținut de adversarii sai democrați este cauza atentatului de la New York soldat cu opt morți, și a cerut instituirea unui sistem de acordare a vizelor

- Presedintele SUA Donald Trump afirma, intr-o postare pe Twitter, ca la New York, se pare ca a avut loc un alt atac al unei persoane foarte bolnave si demente, dand asigurari ca oamenii legii se ocupa de acest caz."Se pare ca in New York a avut loc un alt atac al unei persoane foarte bolnave…

- Apar noi detalii despre victimele atacului din New York. Cinci din cele opt persoane care au fost ucise in atacul din New York sunt din Argentina. Grupul se afla in vizita in Statele Unite, pentru aniversarea a 30 de ani de la absolvirea liceului, relateaza The Guardian, citat de digi24.ro.

- Romania condamna ferm atacul terorist din SUA, soldat cu moartea a opt persoane si cu ranirea altor 11, si este deplin solidara cu Statele Unite, a declarat, miercuri dimineata, presedintele Klaus Iohannis. “Romania este deplin solidara cu Statele Unite, partenerul nostru strategic, in aceste momente…

- New York a fost tinta unui nou atac terorist, nu departe de locul fostelor Turnuri Gemene. Opt oameni au murit si cel putin 11 sunt grav raniti dupa ce o camioneta a intrat în multime. Soferul a patruns pe o pista de biciclete si i-a doborât pe toti cei ce i-au iesit în cale.…

- Un vehicul a intrat marți dupa-masa pe o pista de biciclete din districtul newyorkez Manhattan; incidentul s-a soldat cu opt morți și 11 raniți, iar șoferul a fost doborat de gloanțele poliției, potrivit surselor oficiale din cadrul poliției și serviciilor de ambulanța, citate de agențiile de presa…

- Un vehicul a intrat marți dupa-masa pe o pista de biciclete din districtul newyorkez Manhattan; incidentul s-a soldat cu mai mulți morți și raniți, iar șoferul a fost ucis de gloanțele poliției. O sursa din cadrul forțelor de ordine afirma ca evenimentul este considerat un atac terorist, informeaza…

- Studiul, realizat de Facultatea de Medicina a Universitatii din New York, a analizat 416 editii ale revistelor Cosmopolitan, People Magazine si US Weekly, in intervalul 2010-2014. Cercetatorii au constatat ca doar in cazul a doua dintre cele 240 de celebritati mentionate se precizeaza ca au urmat tratamente…

- Pentru cei care obisnuiesc sa consume dulciuri, mâncaruri prajite si carne procesata vestile nu sunt bune. Aparatul cardiovascular are de suferit, mai ales în cazul exceselor. De aceea, ar fi indicat, spun specialistii, sa le evitam. Saptamânalul TIME a explicat ce alimente…

- Eurosport si-a extins acordul pentru difuzarea Campionatului FIA Formula E, urmand sa difuzeze competitia in Europa, inclus in Romania, timp de trei ani, incepand cu sezonul 2017-2018, care va incepe in weekendul 2-3 decembrie, cu doua curse la Hong Kong.Televiziunea va difuza in direct toate…

- Cel mai mare dovleac cultivat vreodata în America de Nord a fost expus weekendul trecut la New York, unde a fost admirat de sute de vizitatori, au anunțat reprezentanții Gradinii Botanice din acest oraș, citați de DPA.

- Cel mai mare dovleac cultivat vreodata in America de Nord a fost expus weekendul trecut la New York, unde a fost admirat de sute de vizitatori, au anunțat reprezentanții Gradinii Botanice din acest oraș, citați de DPA. Dovleacul, ce are o greutate 1.071,8 kilograme și este considerat…

- Cunoscuta cantareața americana Mariah Carey a fost victima unui furt comis vineri noapte in reședința sa din Los Angeles. Indivizi mascați au patruns in vila cantareței și au sustras obiecte in valoare de 50.000 de dolari, relateaza online ziarul spaniol ABC. Potrivit portalului TMZ, indivizii…

- Cele noua scrisori complete, trimise de tanarul Obama prietenei sale de atunci, Alexandra McNear, fac parte acum din colecția Bibliotecii de manuscrise, arhive și carți rare Stuart A. Rose (Stuart A. Rose Manuscript, Archives and Rare Book Library) a Universitații Emory din orașul Atlanta, statul…

- Casa de Cultura „Constantin C. Giurescu“ organizeaza, azi, de la ora 12.00, o masa rotunda avand ca tema balada „Miorița”, plecand de la monumentalul volum „Miorița. Izvorul nemuririi” (Ed. Alcor, 2016) , redactat de cercetatorul VICTOR RAVINI. Evenimentul face parte din seria de manifestari prilejuite…

- Fiica lui Rande Gerber și a lui Cindy Crawford are 16 ani și lucreaza, in prezent, ca model, semnand de curand cu agenția de modele din New York, IMG, cea care a reprezentat-o candva și pe mama sa. Ceea ce ne-a atras, insa, atenția nu este faptul ca i-a calcat pe urme mamei sale, ci faptul ca, din cauza…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a participat, marti, la Sibiu, la proiectia unui film despre recuperarea bratarilor dacice, ancheta pe care a condus-o. Pelicula, intitulata ”Pe urmele aurului transilvan”, face parte din selectia oficiala a Festivalului ”Astra Film” care se desfasoara…

- Pentagonul a inceput sa dezvolte un sistem de atacare rapida la nivel planetar care va acoperi aria armelor nucleare, a declarat joi, la New York, Aleksandr Emelianov, purtator de cuvint al Ministerului rus al Apararii, in cadrul unei reuniuni de informare chinezo-ruse pe tema apararii antiracheta,…

- Inteligenta artificiala si „machine learning“, adica invatarea de catre masini a proceselor, vor fi motoarele pentru progresul umanitatii in urmatoarele decenii, iar datele vor fi combustibilul pentru aceste motoare, a spus in aceasta saptamana, la New York, Michael Dell (foto dreapta - sus), fondatorul…

- George Michael considera ca viata sa a fost "o pierdere de vreme", marturisirile sale putand fi urmarite intr-un nou documentar - "George Michael: Freedom", care va fi difuzat in 16 octombrie, pe Channel 4, scrie nme.com.

- Departe de noi intenția de a contesta meritul lui Darren Cahill in ascensiunea Simonei Halep (26 de ani) pana pe locul 1 WTA. Nu putem sa nu remarcam, totuși, ca Andrei Pavel a reușit in cateva saptamani ceea ce australianului i-a fost imposibil ani la rand. Pe 28 august, Simona Halep pierdea in trei…

- Tribunalul Hunedoara judeca dosarul în care Radu Horia Camil este acuzat de infractiuni de spalare de bani. În rechizitoriu este precizat cât a primit barbatul pentru obiectele dacice, dar si cum îsi gasea clientii.

- Antreprenorii si oamenii din vânzari cauta întotdeauna modele de inspiratie, iar unul dintre aceste modele este dat, cu siguranta, de Joe Ades. Ades s-a nascut în Manchester, Marea Britanie, în 1934. El a început înca de tânar sa lucreze ca…

- La fix 10 ani de la ultimul lor turneu peste Ocean, 3 Sud Est sarbatorește doua decenii de la inființare in Statele Unite, intr-un amplu turneu, poate cel mai mare al unei formații romanești in America. Laurentiu Duta, Mihai Budeanu si Viorel Sipos sunt așteptați pe 6 octombrie Arizona, in cel mai pur…