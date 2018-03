Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata israeliana Netta, cu piesa ei „Toy”, este marea favorita pentru a castiga editia Eurovision de anul acesta, potrivit caselor de pariuri, relateaza marti agentia spaniola EFE.

- Așa cum s-a anunțat și anul trecut, Rusia, in cadrul concursului „Eurovision 2018”, va fi reprezentata de Iulia Samoilova. Anunțul a fost facut in cadrul emisiunii „Voskresnoe vremea” de la postul rusesc „Pervii kanal”. Melodia care va fi interpretata de Iulia pe scena de la Lissabona este „I Won’t…

- Adunarea Nationala Populara din China (ANP, forul legislativ chinez) a adoptat duminica un amendament constitutional prin care este abolita limitarea numarului de mandate prezidentiale, ceea ce ii ofera actualului sef al statului chinez, Xi Jinping, posibilitatea de a ramane la conducerea tarii si…

- United Way Romania, organizatie non-guvernamentala cu sediul in Bucuresti, deruleaza proiecte in domenii precum educatie, sanatate si integrare pe piata muncii. ONG-ul schimba fata cladirilor si le transforma in centre comunitare, unde copii si parintii pot invata, si cauta solutii la problemele…

- Sony Interactive Entertainment (SIE) anunța atingerea pragului de 7,6 milioane de copii vândute pentru Horizon Zero Dawn la numai un an de la lansarea exclusiva pe PlayStation 4[1]. Astfel, jocul disponibil din 28 februarie 2017 devine cel mai de succes titlu first-party în primul an…

- "The Humans", trupa infiintata acum un an, in februarie, a produs marea surpriza in finala nationala Eurovision, care a avut loc duminica seara (25 februarie), la Sala Polivalenta din Bucuresti. Cristina Caramarcu (33 de ani), Adrian Tetrade, Alin Neagoe, Alexandru Cismaru, Adrian Tanasa si Alex Matei…

- Duminica, 25 februarie, are loc finala pe țara la Eurovision. Dintre cei 15 participanți, telespectatorii din Romania vor alege exclusiv prin votul lor doar unul singur și il vor trimite in Portugalia. Cine are cele mai mari șanse? Conform Betano.com , Feli este principala favorita, ea adunand peste…

- ”Baieții in ghete” au parte sambata de primul meci oficial din 2018. Pe ”Știința” vine Chindia Targoviște, chiar ”iepurele” pe care ASU Politehnica trebuie sa-l urmareasca pentru a spera la promovare. Bogdan Andone, tehnicianul alb-violeților, e optimist deși dambovițenii au inregistrat și transferuri…

- Este una dintre cele mai iubite artiste din Romania. Și-a caștigat acest drept datorita catorva ingredinte de baza: voce, munca, profesionalism și modestie. Toate acestea au ajuns la public și n-au fost trecute, deloc, cu vederea de catre oameni. Caci cine este mai important decat mulțimea?... Acum,…

- Selectionata de rugby a Romaniei a fost invinsa, duminica, in deplasare, cu scorul de 22-10, de nationala Spaniei, intr-un meci din Rugby Europe Championship, care conta si pentru calificarea la Cupa Mondiala.Aceasta partida a fost a 100-a jucata de Catalin Fercu pentru echipa Romaniei, anunța…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, s-a calificat, vineri, in semifinalele turneului WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 3.173.000 dolari, dupa ce a invins-o pe tanara jucatoare americana Catherine Bellis cu 6-0, 6-4.

- BERBEC Este o zi importanta pentru voi. Astazi se vor clarifica mai multe aspecte in ceea ce privește cariera voastra, dar nu aveți motive de ingrijorare. Totul va ieși mult mai bine decat va așteptați.

- Televiziunea Euronews a realizat un material despre semifinala Eurovision din Salina Turda. Jurnalistii au sustinut ca muzicienii romani „au facut istorie”. Acestia au gasit legatura dintre competitia de la Turda si concursul muzical de la o televiziune concurenta - Pro TV.

- Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea este in stare de orice pentru familia ei, lucru pe care l-a spus cat se poate de raspicat.Gabriela Cristea are o familie fericita alaturi de muzicianul Tavi Clonda și de fiica lor, Victoria, primul lor copil.Gabriela Cristea, despre a carei revenire pe…

- Shazam e aplicația cool care te ajuta de fiecare data cand iți place o melodie super mult și habar n-ai cum se numește. In ultima saptamana, astea au fost cele mai cautate piese in Romania. 5. Sofi Tukker Feat. NERVO & The Knocks & Alisa Ueno – Best Friend 4. Lost Frequencies & Netsky – Here With You…

- Sefa Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse, Gratiela Draghici, revine cu o noua gafa. Dupa ce intr-un interviu pentru PRO TV se intreba de ce o femeie nu poate fi „motostivuitor“, intr-un alt interviu, de data aceasta pentru TVR, sefa ANES vorbeste de „femei de serviciu“ si, din nou, despre…

- In premiera mondiala, una dintre semifinalele Eurovision va fi transmisa in direct de un post de televiziune de la aproape 100 de metri adancime, din Salina Turda. Evenimentul are loc, duminica 11 februarie, de la ora 21.00, in mina Rudolf, si va putea fi urmarit la televiziunea publica.

- Jocul pentru alegerile prezidențiale de anul viitor se va face incepand cu luna iulie 2019, considera analistul politic Cozmin Gușa, care zice ca Iohannis este depașit de primarita Capitalei, Gabriela Firea

- Jocurile Olimpice de iarna 2018. Cea de-a XXIII-a editie a Jocurilor Olimpice moderne de iarna va debuta în stațiunea montana sud-coreeana PyeongChang, de la ora 13.00, ora României.

- La scurt timp dupa ce Tavi Clonda a participat la semifinala Eurovision cantand o piesa realizata in memoria Regelui Mihai I al Romaniei, Familia regala i-a transmis un mesaj sotului Gabrielei Cristea.

- In pofida criticilor internationale, presedintele polonez Andrzej Duda a anuntat, marti, ca va promulga controversata lege privind Holocaustul, care prevede incriminarea oricarei persoane care acuza Polonia de complicitate la crimele comise de nazisti in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial.

- Meteorologii avertizeaza ca in cursul zilei de miercuri in sudul Banatului și in zona montana inalta a Carpaților Meridionali și de Curbura va fi vant puternic, cu viteze de peste 100 de km/h, iar pe creste va ninge slab. Administrația Naționala de Meteorologie avertizeaza in in intervalul 7 februarie,…

- Se fac cercetari cu privire la fapte, adica „in rem”, nu si la persoane. Cu alte cuvinte, oficial inca nu exista suspecti. Purtatorul de cuvant al IPJ, Lorena Radu, ne-a confirmat ca nicio persoana nu este cercetata penal, desi au fost audiate zeci de femei din Macea, in tot acest timp. „Urmarirea…

- Eleva de doar 16 ani din Targu Jiu care iși incearca șansele la Eurovision va evolua duminica, 4 februarie, pe scena Teatrului National din Craiova. TVR va transmite in direct evolutia acesteia din semifinala Eurovision, &icir...

- Managerul sportiv de la CFR Cluj, Bogdan Mara, exclude posibila plecare a lui Giedrius Arlauskis la FCSB. Gigi Becali și-a manifestat dorința de a-l avea pe portarul lituanian. "Arlauskis e exclus sa mearga la FCSB. Nu il vindem, nu vrem. Ne-am facut lotul sa ne luptam pentru primele locuri, nu sa-l…

- Orasul Lisabona si-a asumat oficial luni rolul de gazda a editiei de anul acesta a concursului muzical Eurovision intr-o ceremonie ce da startul pregatirilor pentru a organiza pentru prima data aceasta populara competitie muzicala europeana, relateaza EFE. "Predarea stafetei" a fost facuta…

- Pește Aportul zilnic necesar de vitamina A poate fi luat din pește. Așadar, incepe sa incluzi in dieta peștele. De exemplu, somonul este foarte sanatos și bogat in vitamina A. In plus, uleiul de ficat de pește este recomandat persoanelor care sufera de carența de vitamina A. Roșie Bogata in…

- Barladul și localitatea Durlești, din Republica Moldova, ar putea realiza investiții finanțate de Ministerul Dezvoltarii in cadrul Programului Operațional Comun Romania – Republica Moldova 2014-2020. In cadrul ședinței de indata desfașurate pe 23 ianuarie, cei 17 consilieri barladeni prezenți au aprobat…

- Ieri, 24 ianuarie, au avut loc auditiile live ale pieselor inscrise in selectia nationala a concursului Eurovision 2018, noteaza NOI.md. Astfel, dintre cei 27 de participanti care rivneau sa ne reprezinte tara la concursul muzical cu pricina, doar 16 au fost selectati pentru a participa in finala. Iata…

- Artistul favorit sa reprezinte Romania la ”Eurovision 2018” are o poveste incredibila. Pentru a-si cumpara chitara visurilor sale, Aurel Dinca a lucrat intr-o mina de carbuni timp de cateva luni. In plus, are o sora cu handicap major de care are grija si in prezent. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania…

- Vitraliul cupolei Bibliotecii Județene din Ramnicu-Valcea are sanse sa intre in Cartea Recordurilor. Vitraliul ilustreaza „Facerea Lumii" si are 86 de module asezate la 30 m inaltime de la baza edificiului.

- Diana Dumitrescu si Cezar Ouatu vor fi gazdele semifinalelor si finalei nationale Eurovision 2018. Cei doi artisti vor prezenta show-urile semifinalelor – 21 ianuarie, 28 ianuarie, 4 februarie, 11 februarie si 18 februarie si Marea Finala a Selectiei Nationale, din

- Dupa ce in urma cu doar o saptamana Andreea Marin și-a șocat fanii cu o fotografie pe Instagram in care purta o masca demna de Star Trek, iata ca ieri aceasta a revenit cu o imagine din timpul unui tratament cosmetic, insa, de aceasta data șocul nu a fost masca, cat mesajul transmis de vedeta. Este…

- Medicii ieseni au intervenit la un caz de-a dreptul halucinant. Un barbat de 47 de ani a fost ridicat din strada dupa ce un caine de lupta i-a atacat barbatia si l-a lasat fara un testicul. Cazul a ajuns la Politie.

- Termenul limita pentru inscrierea la concursul național ”Eurovision” se apropie de sfirșit, noteaza NOI.md. Astfel, concurenții care iși doresc sa iși incerce norocul in cadrul concursului mai au 4 zile la dispoziție pentru ași inscrie in concurs melodiile. Doritorii de a participa, pot sa iși depuna…

- Instanta de contencios administrativ va da astazi verdictul la contestatia formulata de Alexandru Anghel dupa ce Consiliul de Administratie l-a suspendat din functia de director general. Anghel sustine ca un contract de mandat, prin care a ocupat functia respectiva, nu poate fi suspendat, ci, in urma…

- H&M a starnit un val de controverse cu o reclama in care apare un copil de culoare care poarta un hanorac cu mesajul „Cea mai tare maimuța din jungla” . Mai multe vedete au criticat compania, in timp ce rapperul The Weeknd a anunțat ca nu mai colaboreaza cu brandul. „M-am trezit in aceasta dimineața…

- HAI MIRUNA! O eleva de 18 ani, din Barlad, Miruna Diaconescu, participa la semifinalele Eurovision 2018, faza pe Romania. Miruna Diaconescu este „antrenata” de Casa de Productie care apartine lui Marcel Prodan, fostul manager si producator al Alexandrei Stan. Melodia cu care participa Miruna Diaconescu…

- Fotbalistul echipei FCSB, Filipe Teixeira, a declarat, duminica seara, ca el si colegii sai trebuie sa fie increzatori ca pot produce surpriza in confruntarea cu Lazio Roma, de luna viitoare, din 16-imile Ligii Europa."Cu Lazio va fi un meci foarte greu pentru noi, trebuie sa fim realisti.…

- Horia Tecau a vorbit despre dorințele pe care și le va pune la miezul nopții și spune ca unul dintre obiectivele sale e caștigarea a doua turnee foarte importante. "Cel mai important este sa raman sanatos. Am ca obiectiv cu partenerul meu (n.r. Jean-Julien Rojer) castigarea Australian Open si Roland…

- Capitanul lui AC Milan, Leonardo Bonucci (30 de ani), este actor in cel mai nou videoclip al formatiei Benji & Fede, jucand rolul mentorului unui copil care viseaza sa devina fotbalist. Melodia "Bouna fortuna", in traducere "Noroc", a fost lansata astazi si a strans deja peste 230.000 de vizualizari. …

- Constantin Vica este lector la Facultatea de Filosofie din București și cercetator la Centrul de Cercetare in Etica Aplicata. Acesta a declarat ca in acest mileniu este posibil ca specia umana sa dispara.

- Cine ar fi crezut ca gheața poate canta? Un muzician din Norvegia a descoperit ca materialul dur și rece poate fi șlefuit in așa mod, incat sa emita sunete frumoase, diafane, aproape de pe alta planeta. Așa ca s-a apucat sa creeze instrumente muzicale din gheața.

- Organizatorii Eurovision Romania 2018 au anuntat cei cinci membrii ai juriului care vor alege semifinalistii Selectiei Nationale, printre care se numara si Ilinca Bacila, care a reprezentat Romania la Eurovision 2017, alaturi de Alex Florea, concurent si anul acesta.

- ♦ Sunt sanse solide ca economia Romaniei sa creasca cu 5,5% in 2018, asa cum anticipeaza guvernul, pentru ca si anul viitor consumul va fi ridicat, iar economiile Europei de Vest - principala piata de desfacere pentru produsele romanesti - merg foarte bine, spune economistul Aurelian Dochia. Alti economisti…