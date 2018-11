Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele ALDE Andrei Gerea s-a intrebat, duminica, in legatura cu protestele de sambata din Franța, unde sunt marii lideri ai UE care sa condamne violențele manifestațiilor de acolo, așa cum au facut in cazul Romaniei, in luna august.Apelurile disperate ale lui Erdogan, ignorate de…

- UPDATE: Ministrul francez al Mediului, Francois de Rugy, a dat asigurari ca Executivul nu va face un pas inapoi in privinta planului legat de cresterea taxelor pentru carburanti, in pofida nemultumirii celor care au protestat sambata fata de aceasta masura, relateaza agentia EFE."In materie…

- 'In jur de 1.200 de persoane sunt adunate in sectorul Place de la Concorde, aparat de un dispozitiv de securitate', a anuntat Ministerul de Interne, intr-un comunicat difuzat putin dupa ora 17.00. Mai multe sute de manifestanti au pendulat cateva ore intre bulevardul Champs Elysees, strada Faubourg…

- Situatia era tensionata sambata dupa-amiaza in cartierul Palatului Elysee din Paris, unde fortele de ordine au recurs la gaze lacrimogene pentru a-i dispersa pe manifestatii miscarii 'vestelor galbene', care protesteaza fata de cresterea taxelor la carburant, relateaza AFP, conform agerpres.ro. …

- Directorul SRI, Eduard Hellvig, a informat comisia parlamentara de control a activitatii SRI ca serviciul a avut un reprezentat in Comandamentul format in cazul protestelor din 10 august si ca au existat note care au fost trimise Ministerului de Interne si Jandarmeriei si inainte si dupa evenimente,…

- PSD vrea sa investigheze ”cine a finanțat protestele din 10 august”. Conducere partidului cere o ancheta ”de urgența”, dupa ce, in spațiul public, au aparut informații ”de o gravitate excepționala” privind organizarea manifestațiilor. ”PSD cere instituțiilor statului sa investigheze de urgența informațiile…