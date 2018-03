Stiri pe aceeasi tema

- In cursul acestei nopti, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a intervenit in judet ul Mehedint i, pe raza localita t ii Valea Izvorului, unde sase persoane cu doua autoturisme de teren au ra mas blocate i n pa dure, din cauza za pezii.Pompierii militari, i mpreuna cu voluntari din comuna…

- Cod portocaliu de frig, vant si ninsori consistente in Bucuresti. Vremea va fi in continuare mult mai rece decat in mod normal in ultima decada a lunii martie. Muncitorii lucreaza non-stop pentru a deszapezi drumurile din tara din Capitala.

- CODUL PORTOCALIU. Valul de ninsori și aerul polar au dus la suspendarea cursurilor, vineri, in județele Giurgiu, Dambovița, Prahova, Teleorman, Buzau, Dolj, Calarași, Ilfov, Olt, Ialomița. Fac excepție doar gradinițele cu program prelungit, care vor funcționa dupa programul normal. Aceleași masuri sunt…

- Un nor de nisip fin ridicat din Sahara de o masa de aer cald se va intalni cu frontul polar care a inghetat, deja, Romania. Citeste si ANM a emis o noua alerta meteo joi dimineata. Vezi zonele vizate Fenomenul se resimte deja in Grecia, mai ales pe insulele Creta si Rhodos, dar si la…

- O fotografie-portret cu Andrei Gheorghe a fost adusa la Galeria Mobius, din strada Mendeleev D.I. nr. 2, sector 1, București. Cei care iși doresc sa ii aduca un ultim omagiu jurnalistului o pot face inclusiv maine. Sambata, la ora 10:00, el va fi incinerat, așa cum și-a dorit. Cancan.ro, site-ul numarul…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 27.032 locuri de munca, in data de 21 martie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 7.862,…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 26.354 locuri de munca, in data de 20 martie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 7.529, Prahova…

- Naționala de fotbal a Romaniei se muta la Ploiești. Selectionerul Cosmin Contra a decis ca antrenamentul tricolorilor de marți sa se desfasoare pe arena Ilie Oana, din cauza conditiilor meteorologice. Ninsoarea abundenta din Bucuresti i-a dat peste cap planurile antrenorului, iar cei 26 de jucatori…

- Meterorologii au emis, luni dimineata, noi avertizari cod galben de polei pentru Bucuresti si sapte judete din sudul tarii. Avertizarile sunt in vigoare pana la ora 13.00 in judetele Ialomita, Giurgiu, Teleorman si Calarasi. Pana la ora 11.00, sunt sub avertizare cod galben de polei Capitala si judetele…

- Inaintea pedofilului de la rutiera, Eugen Stan, un alt personaj de aceeași factura a semanat panica in București. Vorbim despre Ninel Șerbanescu, spionul pedofil, care a fost condamnat la ani grei de pușcarie. Șerbanescu se crede nedreptațit și a incercat sa scape de inchisoare. CANCAN.ro, site-ul numarul…

- Primavara a venit in Romania și nu prea, pentru ca ninsoarea e din nou stapana, cel puțin in zonele muntoase. Marturie stau imaginile de joi din Gorj, din apropierea stațiunii Ranca. Valul de ninsori datorate unui ciclon polar va cuprinde zilele urmatoare intreaga țara. La Ranca ninge, joi, iar autoritațile…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța ca, in 15 martie 2018, in evidentele sale sunt inregistrate 26.555 locuri de munca, potrivit datelor furnizate de agentii economici. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 7.994, Prahova – 2.357, Sibiu – 1.731,…

- In urma cu cateva minute a avut loc un cutremur in București. A durat cateva secunde, dar s-a resimțit destul de tare. Anunțul pe care l-a facut Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In…

- Printre localitațile din Republica Moldova care au semnat simbolic unirea cu Romania s-a numarat și satul natal al presedintelui Igor Dodon! Peste 500 de localnici din Sadova, intre care primarul si mai multi consilieri, si-au pus semnatura pe document.Localitatea din raionul Calarasi a beneficiat…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Presedintele Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania, cu sediul in Bucuresti, Soseaua Iancului nr. 4B 4K, sectorul 2 convoaca Adunarile Generale Judetene ale tehnicienilor dentari ndash; membri OTDR din judetele Constanta si Calarasi pentru data de 24 martie 2018 ora 11.00. Lucrarile adunarilor…

- Unele sindicate din invatamant "boicoteaza evaluarea nationala" Foto: arhiva Agerpres. Aproximativ 180.000 de elevi de clasa a VIII-a participa astazi la primul test din cadrul simularii examenului de evaluare nationala, cel de Limba si literatura româna, aceasta, în contextul în…

- Președintele Federației Europene de Judo spune, intr-un interviu acordat Realitatea TV, ca Romania are judokani cu inima mare pentru ca are tradiții minunate. SERGHEI SOLOVEYCHIK crede ca judokanii romani ar putea sa obțina cel puțin doua medalii la Jocurile Olimpice. Președintele Federației Europene…

- Un seism cu magnitudinea ML 3.7 a fost inregistrat la ora 01.22, in judetul Vrancea, la 118 kilometri adancime. Potrivit centrului Seismologic Euro Meditereanean cutremurul a fost localizat la coordonatele 45.71 N ; 26.78 E, la 152 km N de Bucuresti, 31 km V de Focsani si 5 km E de Nereju.Conform Raportului…

- Ziarist cu greutate in media sportiva din Romania, Bogdan Socol s-a alaturat de curand echipei http://www.pariuri1x2.ro/. Bogdan Socol s-a nascut pe 10 august 1980 la Brasov. A absolvit Scoala Superioara de Jurnalistica din Bucuresti, in 2003. Lucreaza in presa din anul 2000, cand si-a inceput cariera…

- Scolile inchise si saptamana viitoare. Sute de unitați de invațamant din toata Romania și-au inchis porțile saptamana aceasta din cauza vremii extreme care face ravagii in țara noastra. In București, dar și in alte orașe, elevii nu vor face cursuri pana luni. Totuși, vacanța lor s-ar putea prelungi,…

- Marti dimineata, 77 de trenuri erau anulate din cauza conditiilor meteo, reprezentand aproximativ 6% din cele 1.200 de trenuri care circula zilnic in Romania, potrivit CFR Calatori. Din judetul Calarasi nu pleaca nicio garnitura spre Bucuresti, Constanta, Ciulnita sau Slobozia.

- Un numar de 78 de trenuri sunt anulate marti dimineata din cauza conditiilor meteo, reprezentand aproximativ 6% din cele 1.200 de trenuri care circula zilnic in Romania, potrivit paginii de Facebook a CFR Calatori. "Circulatia trenurilor de pasageri se desfasoara in continuare in conditii de iarna.…

- Bucureștenii au parte de mai multe zile geroase, in care sunt așteptate și ninsori viscolite. ANM a anunțat acum prognoza meteo pentru București pentru perioada 25 februarie – 1 martie. In aceasta perioada, Capitala se va afla sub cod portocaliu de ninsori și viscol , precum și sub avertizare de ger…

- Ambasadorul SUA Hans Klemm s-a intalnit cu Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților, la Parlament. La discuții a participat și ministrul pentru parteneriate strategice, Ana Birchall. Recent, și premierul Viorica Dancila și ambasadorul Hans Klemm au discutat despre ridicarea vizelor, candidatura…

- Deși mașinile sufoca aproape orice strada și orice colțișor de asfalt din județ, Vasluiul se afla pe ultimul loc in clasamentul național care inventariaza marimea parcurilor auto din fiecare județ, cu 175 de mașini inmatriculate la mia de locuitori. Clasamentul județelor unde s-au inregistrat cele…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a inregistrat al 22-lea deces provocat de gripa, la o femeie in varsta de 65 de ani, din Calarași. Femeia avea confirmat virusul gripal tip B, nu era vaccinata și avea condiții medicale preexistente. Vineri, ministrul Sanatatii,…

- Saptamana trecuta (15 – 19 ianuarie) au fost raportate inca 86 de cazuri noi de rujeola, in 12 judete si in municipiul Bucuresti. Cele mai multe cazuri noi au aparut in judetele Vaslui (23 de cazuri) si Prahova (20 de cazuri), scrie news.ro. Deși, in județul Brașov nu a fost inregistrat niciun caz,…

- Peste 80 de cazuri noi de rujeola s-au confirmat in ultima saptamana, aproape jumatatea dintre acestea fiind in judetele Vaslui si Prahova. Numarul total de imbolnaviri de la debutul epidemiei a depasit 10.500, fiind inregistrate 38 de decese. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control…

- Ninsori abundente in Capitala, pe 21 ianuarie. Jumatate din țara e afectata de ninsori și viscol, iar in București e soare și vreme placuta, ținand cont de perioada in care ne aflam. Meteorologii anunța un ciclon de aer rece, care va intra in țara sambata, pe 20 ianuarie, și ninsori abundente in sudul…

- Iarna și-a cam intrat, cu adevarat in drepturi, iar ca de fiecare data, consecințele se vad pe șosele. Peisajul este același, an de an: drumuri blocate sau inchise, circulație restricționata și mai multe localitați in bezna. Centrul Infotrafic a facut, in urma cu puțin timp, anunțul privind drumurile…

- Peste 10.300 de imbolnaviri cu rujeola s-au inregistrat, in Romania, de la inceputul epidemiei, in ultima saptamana raportata fiind 28 de noi cazuri raportate in 7 judete si in municipiul Bucuresti astfel:PRAHOVA – 6, BRAILA – 5, MUN. BUCURESTI – 5, CALARASI – 4, CONSTANTA – 3, IALOMITA – 3, DAMBOVITA…

- In ultima saptamana, respectiv in perioada 1 - 5 ianuarie au fost confirmate 28 de cazuri de rujeola, in Bucuresti si in sapte judete.Cele mai multe imbolnaviri - sase - s-au inregistrat in judetul Prahova, in Braila au fost cate cinci cazuri, in Bucuresti si in Calarasi cate patru cazuri,…

- Ambasadoarea Olandei la Bucuresti, Stella Ronner Grubacic, si-apetrecut revelionul cu familia la un hotel la munte, iar petrecerea de revelion a fost organizata de hotel, la fel si aranjarea invitatilor la mese. "Masa de revelion a fost organizata de hotelul la care dna Ronner era cazata,…