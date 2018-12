Stiri pe aceeasi tema

- Un baiețel in varsta de 9 ani a convins conducerea administrativa din orașul lui sa modifice o lege, spre bucuria tuturor copiilor. Acesta și-a susținut cauza la o ședința a consiliului local. Dane Best, un baiețel din orașul Severance, Colorado, s-a prezentat in fața consilierilor locali cu argumente…

- Albaiulienii au parte de prima ninsoare din acest an, motiv de bucurie, iar zapada cade neincetat. Luni dimineața, fulgii de zapada au acoperit orașul, spre incantarea tuturor. Ninge ca in povești, cu fulgi mari, luni dimineața la Alba Iulia. Neaua s-a așternut cu repeziciune, spre bucuria tuturor,…

- Primul strat de zapada din aceasta iarna s-a așternut, duminica noaptea, in mai multe orașe ale județului Alba. La ora 8, cel mai gros strat era la Alba Iulia, de aproximativ 4 centimetri, potrivit ANMH, insa continua sa ninga. Zapada este mai vizibila in zonele necirculate și pe acoperișurile caselor,…

- Iarna incepe sa-si faca aparitia in Moldova. In sudul si centrul tarii au cazut astazi primii fulgi, iar locuitorii orasului Cahul au avut posibilitatea sa admire un un peisaj de poveste. Si in Capitala a inceput sa ninga de la amiaza.

- Dupa o toamna lunga cu temperature blande, iarna incepe sa-și intre in drepturi in anumite zone ale țarii. Județul Brașov a avut parte inca de joi dimineața de primii fulgi de zapada din acest sezon rece. Joi dimineața a inceput sa ninga in Predeal, iar in Poiana Brasov este iarna zdravana. Chiar daca…

- Dupa ce meteorologii au anunțat ca vine iarna, la munte a nins considerabil, astfel ca drumarii au intervenit cu utilajele de deszapezire și au impraștiat material antideparant. Va mai ninge, anunța ANM, iar stratul de zapada va depași 30 de centimetri. In plus, sunt așteptate ninsori și in celelalte…

- Orașul canadian Calgary este in stare de urgența dupa ce intr-o singura noapte s-a depus un strat de zapada care pe alocuri a ajuns la 40 de centimetri, potrivit calgaryherald.com. A fost o noapte nemaivazuta de canadienii din Calgary de ...

- Prima ninsoare din aceasta toamna la Balea Lac a fost inregistrata, luni dupa-amiaza, meteorologii spunand ca, in cursul noptii urmatoare, lapovita si ninsoarea vor fi chiar mai abundente.