- In Romania sunt peste 9 mii de beneficiari de pensii speciale. Aproape jumatate dintre ei primesc peste 10 mii de lei pe luna. Vorbim aici de foști magistrați, foști angajați din sistemul aeronautic civil și foști angajați ai Curții de Conturi. „Pensiile speciale sunt speciale in sensul ca nu sunt contributive.…

- Victorie a stiintei in lupta cu virusul secolului. Cercetatorii au reusit sa elimine virusul HIV din ADN-ul unor cobai. Oamenii de știința sustin ca astfel suntem mult mai aproape de vindecare, dupa infectarea cu acest virus care produce SIDA. Intr-o lucrare recenta, cercetatorii descriu modul in care…

- Vremea extrema a facut ravagii in județul Alba. Mai multe localitați au fost duminica sub cod portocaliu de furtuna. Ploaia cu grindina a afectat și localitatea Tauți, in comuna Meteș. In doar cateva minute, peste culturile localnicilor s-a așternut un strat gros de „zapada”, in plina vara. Oamenii…

- In cadrul unei conferinte de presa, prefectul de Alba a mentionat ca, in Rachita, este un 'numar impresionant' de case afectate, din care cel putin cinci au fost 'luate de tot' de catre viituri. Danut Emil Halalai a mentionat ca familiile ramase fara adapost au fost cazate in containere modulare…

- O ploaie torențiala a facut dezastru in aceasta dupa-amiaza, in satul Saliștea (Cioara), unde mai multe drumuri au fost inundate de ape. Oamenii s-au trezit cu puhoiul de apa pe strada și in curți. ”A fost dezastru. Apa a luat mașini, rulote, ne-a inundat curțile”, spune cu amacaciune un localnic. Institutul…

- Toți romanii aflați la coada la consulatul din Munchen vor putea vota. Romanii care așteptau la coada sa voteze, la ora 21:00 (ora locala), la inchiderea urnelor, la consultatul din Munchen vor putea sa voteze pana la ultimul dupa o masura speciala a poliției germane. Oamenii au fost inconjurați cu…

- Romania va beneficia de sprijin financiar de 8,192 milioane euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru refacerea infrastructurii publice afectate de calamitațile naturale produse in vara anului 2018, urmare a demersurilor facute de Guvern și de autoritațile locale. Comisia Europeana…

- PSD revine dupa sarbatori și posteaza primul mesaj pe Facebook. Social - democrații transmit un mesaj despre patriotism, prin intermediul unui clip in care apare șeful social - democraților, Liviu Dragnea.