- In traditia populara, dupa mersul cu Ajunul de Craciun, cu uratul de Anul Nou, copiii mergeau cu Chiraleisa de Boboteaza, iar in unele locuri se mai mergea cu uratul de Sfantul Ioan, atunci cand erau vizati doar cei care purtau numele sfantului. La Sfantul Ion se incheiau sarbatorile de iarna, iar ...

- Documente atasate: Prognoza meteo 24 DECEMBRIE-6 IANUARIE PROGNOZA METEO MUNTENIA In prima zi a intervalului vor fi valori termice diurne ușor mai ridicate decat normalul perioadei, in medie in jurul valorii de 6 grade, urmand ca in prima zi de Craciun și in noaptea de 25 spre 26 decembrie, temperatura…

- Intotdeauna, sarbatorile de final de an sunt celebrate prin petreceri in familie sau intre prieteni, unde tinuta eleganta are un rol deosebit de important. In acest sezon, tendintele in materie de rochii pentru petrecerile de iarna sunt date de paiete cat mai colorate in combinatii extravagante, catifea…

- * Decembrie vine la pachet si cu colindele; nu stim daca romanii sunt chiar atat de innebuniti dupa ele sau chestia vine de la vinul de Sarbatori, cumparat din vreme si testat inca de pe 1 Decembrie, sa se asigure cetatenii ca nu s-a acrit pe fund (am cunoscut un roman care si-a cumparat de opt ori…

- Meteorologii au actualizat prognoza meteo pentru urmatoarea perioada. Vremea va fi mult mai calda de sarbatori, contrar predicțiilor meteo anterioare. Cum va fi vremea in perioada 10 decembrie 2018-7 ianuarie 2019 și ce temperaturi vom avea de Craciun, Revelion, Boboteaza și de Sfantul Ion.

- Directorul Administratiei Nationale de Meteorologie, Elena Mateescu, a anuntat cum va fi vremea in Romania, in urmatoarele zile, cand vine cu adevarat iarna si daca vom avea zapada de Craciun si Revelion. Potrivit sefei ANM, vremea va continua sa fie calda in majoritatea zonelor tarii. Luni si marti…

Vremea rece de astazi nu a venit doar cu vant și ploi, la stațiunea „Muntele Baișorii" zapada și-a facut simțita prezența.