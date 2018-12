Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit meteorologilor, in Oltenia, pana la inceputul anului 2019 temperatura aerului nu va avea variații semnificative și va fi apropiata de cele specifice perioadei, in medie cu valori diurne de 3…5 grade și nocturne de -3…-1 grad. Dupa data de ...

- Vremea se va raci accentuat in mai multe zone din țara. In noaptea de miercuri spre joi, vremea va fi in general inchisa in jumatatea de nord a tarii, unde local se vor semnala precipitatii, slabe cantitativ. La munte vor predomina ninsorile. Acestea vor fi sub forma de ninsoare in zonele deluroase…

- PROGNOZA METEO TARA: Vremea va fi in general inchisa in jumatatea de nord a tarii, unde local se vor semnala precipitatii, slabe cantitativ. Acestea vor fi sub forma de ninsoare in zonele deluroase si montane, predominant ninsori in Maramures si in Transilvania si mixte in Moldova, favorizand izolat…

- Clubul Sportiv Offroad Alba și partenerii sai au organizat, in weekend-ul 17 – 18 noiembrie 2018, cea de-a VII-a ediție a concursului devenit deja tradiție, „TOAMNA IN APUSENI”. 4×4, Noroi, Munte, Motoare Turate, Adrenalina, Rezistența, Aventura, Pasiune! Mai ai nevoie și de alte motive? De asta au…

- Clubul Sportiv Offroad Alba și partenerii au organizat in weekend-ul 17-18 noiembrie cea de-a VII-a ediție a concursului devenit deja tradiție, TOAMNA IN APUSENI. 4×4, Noroi, Munte, Motoare Turate, Adrenalina, Rezistența, Aventura, Pasiune! Mai ai nevoie și de alte motive? De asta au parte pasionatii…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, in Oltenia si la munte. Astfel, in Oltenia, intervalul de prognoza va debuta cu medii regionale ale maximelor de 17…19 grade, apoi acestea vor marca o scadere pana ...

- Meteorologii au emis prognoza meteo pentru urmatoarea perioada, in Oltenia si la munte. Potrivit acestora, vremea va fi in general frumoasa in cea mai mare parte a intervalului. In primele trei zile valorile termice diurne vor fi mai ridicate decat ...

- Pe 31 iulie 1990, un tanar pilot militar din Regimentul 93 Aviație Vanatoare Giarmata - Timișoara, iți pierde viața intr-un accident aviatic, in timp ce se afla in misiune, in slujba patriei, in Apuseni, pe Curcubata Mica. Din cauza vitezei, dar și a unghiului de impact, aeronava a intrat, efectiv,…