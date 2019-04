Stiri pe aceeasi tema

- La sfarșitul acestei saptamani, in Maramureș este așteptat ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș. In cadrul vizitei de lucru organizata in județul nostru, ministrul va realiza o verificare și la lucrarile hidrotehnice din localitațile Botiza, Seini, Vișeu de Sus, Petrova. In cursul zilei de vineri,…

- Ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, și directorul general al Regiei Naționale a Padurilor - Romsilva, Gheorghe Mihailescu, au supervizat joi, 28 martie, o acțiunea de plantare a nu mai puțin de 400 de puieți de stejar, frasin și paltin in zona Copșa Mica. Read More...

- Padurarii vor avea statut special. Vor fi asimilați polițiștilor. Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a anuntat ca legislatia privind personalul silvic va fi modificata in sensul ca se va acorda un statut special padurarilor, astfel incat agresiunile asupra acestora sa fie interpretate ca in…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a declarat joi, la Bistrita, dupa o intalnire cu membrii comisiei de specialitate din Senat, ca legea vanatorii va fi modificata, astfel incat sa fie permisa vanarea cormoranilor, specie protejata de lege in prezent. Ioan Denes a spus ca problema adusa in atentia…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a declarat joi, la Bistrita, in cadrul unei conferinte de presa, ca nu exista o criza a lemnului de foc pentru populatie, ci o problema legata de pretul cu care acesta ajunge sa fie vandut catre beneficiari, pe care spera sa o rezolve prin doua masuri luate…

- Ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, a fost invitat, miercuri, la emisiunea „Probleme la zi”, difuzata de postul Radio Romania Actualitați(RRA). Demnitarul le-a vorbit ascultatorilor despre dosarele pe care le gestioneaza Ministerul Apelor și Padurilor(MAP) in perioada Președinției Romaniei la…