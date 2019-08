Stiri pe aceeasi tema

- Sambata sunt asteptate demonstratii in mai multe orase din Marea Britanie, fata de miscarea prim-ministrului Boris Johnson de a suspenda Parlamentul in ultimele saptamani dinaintea Brexitului, informeaza AFP.

- Au inceput demonstrațiile de strada in Marea Britanie impotriva deciziei premierului Boris Johnson de a suspenda Parlamentul, astfel incat Brexitul sa aiba loc pe 31 octombrie, chiar și fara un acord cu Uniunea Europeana.

- Regina Elisabeta a II-a primindu-l pe Boris Johnson, premierul Marii Britanii, intr-o audiența la Buckingham Palace, Londra, 24 iulie 2019 (foto: Victoria Jones\AFP) La 31 octombrie 2019, cu sau fara acord, prim-ministrul conservator Boris Johnson va semna actul de iesire a Marii Britanii din Uniunea…

- ''Acum ar trebui ca parlamentarii sa se reuneasca, intrucat este nevoie sa avem cu adevarat o dezbatere si o discutie adecvate'', a declarat McDonnell pentru postul de radio BBC.Parlamentarul laburist a adaugat ca in legislativul de la Londra exista o majoritate hotarata sa opreasca un…

- 'Un Brexit fara acord ar fi o tradare a rezultatului referendumului din 2016', a denuntat Philip Hammond intr-un editorial publicat miercuri in paginile The Times. 'A pretinde ca alegatorii in favoarea unei iesiri din UE au votat pentru un Brexit fara acord este o distorsionare a adevarului', adauga…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a discutat luni despre Brexit si Iran cu consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, John Bolton, aflat in vizita la Londra, si apoi a avut o convorbire telefonica cu presedintele american Donald Trump, relateaza AFP. Marea Britanie va fi "in prima linie"…

- Boris Johnson, fost primar al Londrei și negociator pentru Brexit, este noul prim -ministru al Marii Britanii. Boris Johnson a fost ales în functia de presedinte al Partidului Conservator si premier al Marii Britanii, a anuntat marti Parlamentul de la Londra.

- Cei doi candidati la postul de premier al Marii Britanii au raspuns miercuri seara, la Londra, militantilor conservatori in privinta Brexitului, pentru ultima oara inaintea anuntarii invingatorului, favoritul Boris Johnson lasand sa se inteleaga ca UE va avea partea sa de responsabilitatea in cazul…