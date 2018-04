Stiri pe aceeasi tema

- Cauta o familie pentru copilul ei care va veni pe lume in curand! O tanara de doar 18 ani, insarcinata in sapte luni, se simte neputincioasa. Si asta pentru ca barbatul cu 16 ani mai mare decat ea, omul care a lasat-o gravida, a abandonat-o atunci cand fata i-a spus ca el va deveni tata. Dar povestea…

- Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Vrancea, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T – B.T. Vrancea, au surprins in flagrant delict un barbat, de 25 de ani, in timp ce incerca sa vanda aproximativ 350 de grame de droguri de risc, cu 10.000 de lei. Din cercetari…

- Un bebelus a fost surprins mergand in patru labe pe un drum cu patru benzi, destul de circulat, din Vietnam. Un camion este la un pas de-al calca. Momentul a fost surprins de o camera video auto.

- La doar cateva zile dupa ce el si Gigi Hadid au anuntat ca au rupt logodna, Zayn Malik a fost surprins de paparazzi. Vizibil ingandurat, tanarul a stat cateva oare la soare in bustul gol, apoi s-a imbracat si a plecat.

- Abdou Camara a inscris doua goluri la primul meci oficial pe care l-a jucat in tricoul Stelei, in Liga a 4-a. Primul strain din istoria echipei Armatei a reușit sa-și treaca numele pe lista marcatorilor in victoria cu Venus, 9-0. Intrebat la finalul meciului ce știe despre rivala Rapid, Camara a surprins…

- Chef Sorin Bontea a fost sarbatorit de echipa emisiunii ,,Chefi la cuțite” chiar pe platoul de filmari, in timpul jurizarilor pe nevazute ale sezonului cu numarul 5. Surprizele s-au ținut lanț, iar indragitul jurat a avut parte de cadouri inedite.

- Pe 2 martie 2018 se implinesc 86 de ani de la trecerea la cele veșnice a Sfantului Nicolae Planas, ocrotitorul celor casatoriți. Ramas vaduv de tanar, Sfantul Nicolae Planas a slujit Sfanta Liturghie vreme de 50 de ani in fiecare zi, iar apoi mergea din casa in casa, pentru a ajuta cu milostenie familiile…

- Sambata, 24 februarie 2018, in jurul orei 16.30, politistii din Abrud l-au depistata pe un barbat de 44 de ani, din Abrud, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Detunata din oras, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat…

- Veste proasta pentru gigantul Telekom România. Veniturile sale au scazut anul trecut cu 1,3%, la 972 milioane de euro, de la 985 milioane euro în 2016, potrivit raportului financiar publicat de gigantul german Deutsche Telekom, care controleaza indirect operatorul

- Dezvoltatorul de parcuri logistice P3 vrea sa plaseze sume mari de bani in spatii de depozitare romanesti, pe fondul exploziei consumului local, ce a stimulat extinderea puternica a comertului. La un an dupa ce a fost cumparat de fondul suveran al statului Singapore, investitorul si-a platit toate datoriile…

- Centrala Nucleara de la Cernavoda (CNE) a beneficiat mai multi ani de servicii de protectie fizica si monitorizare din partea unei firme care nu era acreditata ORNISS, iar problema se rezolva in instanta.

- Jurnal de Argeș relata, ieri, despre cazul unui barbat din Malureni care a juns in stare grava la spital dupa ce a fost lovit de o duba a mascaților, care se intorcea din misiune. Omul a ajuns la spital cu cu fracturi la membrele inferioare si cu evisceratie in zona abdominala, dar a murit intre timp.…

- In raportul Curtii de Conturi pe anul 2016, inspectorii au menționat ca au fost identificate 21.427 de cazuri de abateri, care au generat venituri suplimentare de 978,1 milioane lei, prejudicii de 687,6 milioane lei sau erori financiar-contabile de 43,225 miliarde lei (aproximativ 9,2 miliarde de euro).…

- Camera de Conturi Alba a constatat, in urma unui audit financiar desfasurat la Primaria municipiului Sebes, un prejudiciu de aproape 1,5 milioane de lei. Inspectorii au gasit in activitatea desfașurata la Unitatea Administrativ-Teritoriala Sebeș, in anul 2016, abateri care au creat un prejudiciu total…

- Așa cum se prezinta, lista investițiilor de la nivelul Barladului pentru anul 2018 este foarte „subțire”. Comparativ cu 2017, cand fondurile alocate s-au ridicat la 18,6 milioane lei, in acest an suma este cu 3,7 milioane mai mica. Din total, 7,4 milioane de lei provin de la bugetul local, diferența…

- "Nu exista nicio statistica din care sa reiasa ca au scazut salariile a doua milioane de romani. Este o cifra aberanta (…) Daca dau la o parte din aceasta motiune invectivele si ciferele nereale, nu mai ramane nimic", a spus Olguta Vasilescu, dupa citirea motiunii de cenzura impotriva sa din plenul…

- Se incearca iar modernizarea singurului spargator de gheata al Romaniei Spargatorul de gheata Perseus Foto: rador.ro/2017/01/08/perseus-cel-mai-mare-spargator-de-gheata-romanesc-intervine-pe-segmentul-brailean-al-dunarii. Autoritatile fac în aceasta…

- Primaria Bistrita a scos la licitatie unul dintre cele mai banoase contracte de anul acesta. Este vorba despre restaurarea Bisericii Evanghelice, care va inghiti aproape 11 milioane de lei. Monumentul spre care s-au directionat milioane in ultimii ani, a atras atentia a 12 firme, care s-au asociat,…

- Peste 8.000 de politisti au actionat, in ultimele 24 de ore, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. Au fost organizate 313 actiuni si s-a intervenit la 2.648 de evenimente, dintre care 2.174 au fost sesizate prin 112. In urma activitatilor,…

- Rompetrol Rafinare, companie membra a KMG International, anunta ca a obtinut un rezultat net consolidat in valoare de aproximativ 22 de milioane de dolari „pe fondul unor recorduri istorice de productie realizate atat de rafinaria Petromidia Navodari, cat si de rafinaria Vega Ploiesti”. …

- Daca la o estimare initiala, edilii din Rasnov se asteptau ca in urma „revolutiei fiscale”, bugetul orasului sa fie mai sarac cu maxim 3 milioane de lei, in momentul in care au pregatit forma finala a bugetului au constatat ca „minusul” este mult mai mare. Mai exact, joi, 15 februarie, primarul Rașnovului,…

- Cristina Ciobanasu si Vlad Gherman traiesc o frumoasa poveste de dragoste de multi ani. Chiar daca totul a inceput cand erau mici, iata ca cei doi stiu cum sa-si pastreze armonia in cuplu, astfel ca pe zi ce trece iubirea lor creste.

- Rompetrol Rafinare, companie membra a KMG International, si a reconfirmat profitabilitatea in 2017, obtinand un rezultat net consolidat in valoare de aproximativ 22 milioane USD, pe fondul unor recorduri istorice de productie realizate atat de rafinaria Petromidia Navodari, cat si de rafinaria Vega…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca, pana la data de 15 februarie 2018, a autorizat la plata un numar de 753.357 fermieri unici care au depus Cerere de plata in cadrul Campaniei 2017. Incepand cu data de 16 octombrie 2017, pentru Campania 2017, s-a autorizat la plata…

- Parada militara ceruta de presedintele american Donald Trump ar putea costa pana la 30 de milioane de dolari, a indicat Mick Mulvaney, directorul de buget al Casei Albe, in cadrul unei audieri in...

- DNA Bucuresti descinde din nou la firmele lui Cristian Maftei, afaceristul fugit din tara dupa ce a fost condamnat in anul 2015 la 6 ani de inchisoare in dosarul in care fostul prefect a solicitat mita de la Norina Forna (decanul Facultatii de Medicina Dentara ). De aceasta data, procurorii vor sa afle…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri ca ANAF cheltuie prea mult cu trimiterea instiintarilor prin Posta, instiintari pe care oricum multi contribuabili nu se duc sa si le ridice, motiv pentru care va prezenta Guvernului o serie de propuneri, inclusiv legate de trimiterea inttiintarilor…

- Hackerii au furat peste 1 miliard de ruble (17 milioane dolari) din bancile rusesti in 2017 folosind instrumentul de testare a securitatii “Cobalt Strike”, a anuntat marti un inalt responsabil al bancii centrale, citat de Reuters, informeaza AGERPRES . In legatura cu criminalitatea cibernetica,…

- Un diamant transparent "rar", de marimea unei capsuni, care a obtinut cele mai mari scoruri in ceea ce priveste criteriile legate de calitate, ar putea fi vandut la un pret record luna aceasta, in cadrul unei tranzactii care va avea loc la...

- In primele 11 luni ale anului trecut, Romania a importat trandafiri in valoare de 16,68 milioane de euro si a exportat trandafiri in valoare de 13,91 milioane euro, arata datele publicate marti de Eurostat.

- Iulian Dascalu a fost unul dintre primii investitori in malluri din Romania; in 2000, cand a deschis Iulius Mall la Iasi, in Romania mai functiona doar proiectul Bucuresti Mall al companiei turcesti Anchor Grup. La un deceniu si jumatate distanta, Iulius Group controleaza patru centre comerciale sub…

- Ministerul de Finante a imprumutat luni de la banci 100 mil. lei, printr-o emisiune de titluri de stat de tipul obligatiuni de stat, cu scadenta la 13 ani si o dobanda de 4,75% pe an si 500 mil. lei printr-o emisiune de tituri de stat de tipul certificate de trezorerie, cu scadenta la un an si o…

- Au trecut 12 ani de atunci, iar Tom Ferry conduce astazi una dintre cele mai mari companii de consultanta in imobiliare din Statele Unite. Compania sa, Tom Ferry - Your Coach, ii invata pe agentii imobiliari cum sa faca milioane prin stapanirea tehnicilor de vanzare si marketing. "Un agent decent vinde…

- Un voluntar a gasit o mica avere in buzunarul unei haine care a fost donata celor sarmani. Mai precis, el a gasit echivalentul a 8.284 in buzunarul jachetei, relateaza AP. Volundaturul danez Jens Erick Christensen a spus ca a gasit jacheta de dama intr-o punga alaturi de mai multe haine, lasat in fata…

- Britney Spears, Beyonce, Madonna sunt vedete care stralucesc la aproape fiecare apariție. Parul aranjat impecabil, ținuta fara cusur, silueta de invidiat. La prezentarile de moda, pe platourile de filmare sau la senzaționalele petreceri de la Hollywood, vedetele adulate de milioane de oameni arata impecabil!…

- Jocurile de tip puzzle sunt foarte antrenante pentru minte, de aceea gasirea unor diferențe, dar și rezolvarea unor intrebari logice iți dezvolta capacitatea de asimilare a informațiilor. Fa testul de mai jos pentru a afla ce fel de suflet ai.

- Un copil de doar noua ani a fost externat din Spitalul Municipal din Oradea și trimis acasa pentru ca parinții nu au vrut sa plateasca spitalizarea. Micuțul a fost transferat la București dupa intervenția Ministrului Sanatații. Situație greu de imaginat la Spitalul Municipal din Oradea. Un copil…

- Descendentii filosofului Karl Marx au fost invitati sa celebreze 200 de ani de la nasterea acestuia in casa in care acesta a venit pe lume, din orasul german Trier, in prezent transformata...

- Conducerea Complexului Energetic Oltenia pregateste o achizitie de motorina de peste 42 de milioane de lei. Este vorba de un contract cadru pe doi ani, care are ca obiect furnizarea de motorina Euro 5. Acordul cadru in vigoare expira la 1 april...

- Holotech Studios SRL, dezvoltatorul programului de animatie in timp real FaceRig - care da voie oricui sa ia forma unui personaj digital -, a primit o finantare de 2 milioane de dolari de la un investitor american. Iata aici povestea creatorului de avatare, fondat o echipa de 6 romani.

- Stimulentele de insertie pentru cresterea copilului platite in luna noiembrie 2017 au totalizat 56,14 milioane de lei, suma medie acordata fiind de 625,89 lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). Astfel, in luna noiembrie, erau inregistrati…

- Este zi de sarbatoare in familia Andrei! Artista o sarbatorește pe fiica ei și i-a facut o urare foarte emoționanta pe rețelele de socializare. De asemenea, vedeta s-a jucat puțin cu fiica ei și i-a pus o peruca pentru a vedea cum i-ar sta cu par lung și breton.

- Peste 2 milioane de romani, aproximativ 650.000 de femei si peste 1,3 milioane de barbati, poarta numele Sfantului Ioan Botezatorul, serbandu-si, duminica, 7 ianuarie, onomastica. Cele mai populare nume sunt Ioan, Ion, Ioana si Ionela, insa exista si derivate ale acestora, precum Jan, Ivan, Nela si…

- Campanie de comunicare de peste 13 milioane de lei, la Ministerul Dezvoltarii Regionale, cu 100 de spoturi video pe Facebook și Youtube. Potrivit anunțului de licitație publica, este vorba despre incheierea unui acord cadru, cu trei agenți economici, pe o perioada de 18 luni. Ministerul Dezvoltarii…

- Curtea de Apel Galati a pronuntat verdictul definitiv in procesul lui Nicolai Boghici, fost presedinte la „Otelul Galati“. Omul de afaceri a fost acuzat alaturi de alte patru persoane ca, in perioada ianuarie-februarie 2007, a constituit un grup infractional in scopul obtinerii in mod ilegal de sume…

- In stațiunile din țara au ajuns de Revelionul 2017/2018 peste 167.000 de turiști, cu 5,5% mai mult decat in anul precedent, unde au cheltuit aproape 37 de milioane de euro, in creștere cu 11%, comparativ cu Revelionul anterior, reiese din calculele Federației Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR).

- In 4 ianuarie a fost publicat pe S.E.A.P.(Sistemul Electronic de Achizitii Publice) Anuntul de participare al SC APA CTTA SA ALBA la procedura de licitatie deschisa privind contractul de servicii „AB3-CS2-Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor”, contract ce face parte din Proiectul Major „Reabilitarea…

- Directorii companiilor britanice incluse in indicele bursier FTSE 100 au castigat in primele zile ale acestui an echivalentul salariului anual al unui muncitor obisnuit, arata un studiu publicat joi de High Pay Centre si Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD), informeaza Reuters…

- O femeie din Statele Unite care s-a ales cu un bilet de loterie pe care nu dorea initial sa il cumpere a castigat 5 milioane de dolari, informeaza UPI. Oksana Zaharov, in varsta de 56 de ani din Edgewater, New Jersey, a declarat reprezentantilor Loteriei din New York ca vanzatorul de la…

- Populația Terrei crește la cote alarmante, iar cercetatorii susțin ca, pana in 2050, pe Pamant vor trai aproape 10 miliarde de oameni. Iar majoritatea se va concentra in aglomerarile urbane. În prezent, Tokyo este orașul cel mai populat din lume, cu aproape 38 de milioane de locuitori. New…