FOTO VIDEO Luxemburgul, lovit de o tornadă masivă / Șapte persoane au fost rănite Sapte persoane au fost ranite vineri, dintre care una grav, în urma trecerii unei tornade prin sud-vestul Luxemburgului, care a provocat si multe pagube materiale, potrivit unui nou bilant al autoritatilor, relateaza Agerpres, citând AFP.

Rafalele de vânt au atins viteze de pâna la 128 km/h, potrivit serviciului meteorologic, circa o suta de case ramânând fara acoperisuri.Tornada a lovit Bascharage si Pétange, localitati din sud-vestul marelui ducat, limitrofe Belgiei si orasului francez Longwy, în jurul orei locale 17.30.

