Stiri pe aceeasi tema

- LIVERPOOL - MANCHESTER CITY in CHAMPIONS LEAGUE. ONLINE STREAM TELEKOM SPORT - VIDEO. Liverpool, locul 3 in Premier League, o va intalni pe conationala Manchester City, liderul clasamentului, miercuri, in turul sferturilor de finala ale Ligii Campionilor, de la 21:45, LIVE VIDEO pe TELEKOM SPORT.…

- LIVE TELEKOM SPORT LIVERPOOL MANCHESTER CITY LIVE STREAM ONLINE VIDEO LIGA CAMPIONILOR. "Suntem mandri de istoria noastra, dar avem nevoie sa creem și noi ceva al nostru. Suntem gata sa dam tot ceea ce avem mai bun. Eu nu l-am batut niciodata pe Pep Guardiola, intotdeauna echipa mea a facut-o. E…

- In aceasta seara se disputa și ultimele doua partide din sferturile Ligii Campionilor. Barcelona joaca pe teren propriu cu AS Roma, in timp ce Liverpool primește vizita lui Manchester City. Partidele pot fi urmarite in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Telekom Sport și Look TV. LIVE de la…

- Manchester City nu se va putea baza pe Sergio Aguero in deplasarea de la Liverpool, din manșa tur a sferturilor de finala din Champions League. Atacantul argentinian se afla inca in recuperare dupa o accidentare la genunchi suferita la meciul cu Chelsea de la inceputul lunii martie, caștigat de "cetațeni",…

- In aceasta seara se va disputa confruntarea titanilor din Premier League pe "taramul" Ligii Campionilor. Confruntarea dintre FC Liverpool si Manchester City este una intriganta nu doar prin numele celor doua cluburi-gigant din Anglia, ci si prin numele celor doi antrenori

- Manchester City este pregatita de meciul cu FC Liverpool din sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Inaintea marelui meci, "citadinii" au obtinut o victorie importanta in Premier League in fata echipei Everton .

- Poleiul asezat pe carosabil a facut victime in judetul Buzau. Doua accidente grave au avut loc la distanta de catev minute. Primul accident s-a petrecut pe drumul care merge catre Braila. Soferul unei masini a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat. Din fericire, in acest caz nu au existat victime.…

- O femeie isi trezeste sotul la ora 2 dimineata, spunand: – Repede, sa-mi spui cine a castigat Liga Campionilor in 2015! – Barcelona, raspunde sotul mormaind. – Ce echipa este pe primul loc in Premier League? – Manchester City. – Cine a inscris cel mai mare numar de goluri la Campionatul Mondial? – Klose.…

- Juventus Torino va evolua impotriva echipei Real Madrid, detinatoarea trofeului, iar echipele engleze Liverpool si Manchester City se vor infrunta in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, s-a stabilit, vineri, in urma tragerii la sorti care a avut lco la Nyon.Juve - Real este reeditarea…

- Bayern Munchen s-a calificat, miercuri seara, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a dispus de Besiktas cu scorul de 3-1, la Istanbul, in mansa secunda a optimilor de finala. Bayern, care se impusese in tur cu 5-0, a castigat pe malul Bosforului prin golurile…

- Dupa Real Madrid, Liverpool, Manchester City și Juventus Torino a venit randul echipelor FC Sevilla și AS Roma sa acceada in sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Gruparea spaniola FC Sevilla a produs surpriza marți seara și s-a impus cu ...

- Antrenorul echipei AS Roma, Eusebio Di Francesco, s-a aratat foarte multumit de jocul facut de elevii sai, care au obtinut calificarea in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal dupa 1-0 cu Sahtior Donetk, marti seara, in returul optimilor de finala, afirmand la finalul partidei ca si-a…

- Iker Casillas (36 de ani), goalkeeper-ul lui FC Porto si liderul din clasamentul jucatorilor cu cele mai multe prezente in Liga Campionilor, a fost rasplatit cu aplauze la scena deschisa de fanii lui Liverpool, pe Anfield Road, in returul optimilor din cea mai prestigioasa competitie europeana, scor…

- Portughezul Cristiano Ronaldo, atacantul echipei Real Madrid, care a deschis scorul in partida castigata miercuri seara de campioana Spaniei pe terenul formatiei franceze Paris Saint-Germain (2-1), si-a consolidat pozitia de lider al clasamentului golgheterilor Ligii Campionilor la fotbal, editia…

- Real Madrid s-a calificat fara emotii in sferturile Ligii Campionilor castigand si returul de pe Parc de Prince cu 2-1 (3-1 in tur), prin golurile marcate de Ronaldo si Casemiro. Parizienii au crezut intr-o rasturnare de situatie, "Ensemble on va la faire", dar echipa pariziana s-a dovedit inferioara…

- Seara cu rezultate nebune in optimile Ligii Campionilor. Miliardarii de la Paris St. Germain au fost umiliti de Real Madrid si au ratat calificarea in sferturile competitiei in ciuda unor transferuri de sute de milioane de euro. Madrilenii au castigat si returul dupa ce s-au impus cu 3-1 pe Santiago…

- LIVERPOOL - PORTO LIVE in LIGA CAMPIONILOR. ONLINE STREAM Telekom - VIDEO. FC Liverpool și FC Porto se intalnesc in manșa retur a optimilor Ligii Campionilor, LIVE VIDEO pe TELEKOM SPORT și ONLINE STREAM pe...

- Televiziunile LOOK TV si LOOK Plus continua sa transmita in direct meciuri din UEFA Champions League si din UEFA Europa League, marti urmand sa fie difuzata partida Liverpool - Porto, iar vedeta serii de miercuri va fi meciul Tottenham - Juventus, ambele la Look Plus.Programul de difuzare…

- Polonezul Szymon Marciniak si cehul Pavel Kralovec vor conduce la centru partidele Tottenham Hotspur – Juventus Torino si Manchester City – FC Basel, programate miercuri, la ora 21.45, in mansa secunda a optimilor Ligii Campionilor. La meciul Manchester City – FC Basel, Kralovec va fi ajutat de asistentii…

- Antrenorul formatie Olympiacos Pireu, spaniolul Oscar Garcia, a fost lovit de un obiect din tribune (foto), o rola de hartie dupa unele surse din presa elena, inaintea meciului de duminica, de la Salonic, cu formatia antrenata de Razvan Lucescu, PAOK, din etapa a 23-a a campionatului de fotbal din…

- Manchester City a deschis scorul prin Kun Aguero, in minutul 18, care a ajuns astfel la a cincea partida consecutiva impotriva lui Arsenal in care marcheaza in poarta "tunarilor". "Cetatenii" s-au despins dupa pauza, prin golurile lui Vincent Kompany, din minutul 58, si David Silva, din minutul 65.…

- Ciocniri intre fortele de ordine si manifestanti antifascisti s-au soldat joi seara cu cel putin trei raniti la Torino (nord-est), un nou episod al tensiunilor crescande ce marcheaza campania electorala din Italia, au informat vineri surse judiciare, relateaza AFP. Trei politisti au fost raniti si doi…

- Echipa Chelsea a terminat la egalitate, marti, pe teren propriu, scor 1-1 (0-0), meciul cu FC Barcelona, din mansa I a optimilor de finala ale Ligii Campionilor. Messi a marcat pentru prima data in poarta londonezilor, in noua partide jucate impotriva lor.

- Neymar, atacantul brazilian al echipei Paris Saint-Germain, a afirmat ca "nimic nu este imposibil" in returul cu Real Madrid, din optimile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, in ciuda victoriei obtinuta de madrileni (3-1) in prima mansa, miercuri seara, pe "Santiago Bernabeu". "Analiza mea…

- Meciuri nebune in aceasta seara de Liga Campionilor. Liverpool a dat lovitura in Portugalia. A umilit-o pe FC Porto si e ca si calificata in sferturile competitiei. Mane, Salah si Firmino au facut spectacol pe terenul lui Porto si returul de pe Anfield Road e o simpla formalitate pentru cormorani.In…

- Marti seara s-au disputat primele doua partide din turul optimilor de finala ale Ligii Campionilor. La Torino, Juventus a remizat cu Tottenham, scor 2-2, iar la Basel, Manchester City a castigat cu 4-0. Juventus - Tottenham 2-2 (Higuain '2 si '9 - penalti / Kane '35, Eriksen '72) Basel - Manchester…

- Thriller in optimile de finala ale Ligii Campionilor! Prima manșa a confruntarii dintre Juventus și Tottenham Hotspur s-a incheiat la Torino cu scorul 2-2, deși italienii conduceau cu 2-0 dupa nici 10 minute. Gazdele au inceput formidabil și au punctat chiar in primul atac accentuat.

- Astazi au loc primele doua optimi de finala ale Ligii Campionilor. FC Basel - Manchester City și Juventus - Tottenham pot fi urmarite in format liveTEXT cu video și foto pe GSP.ro și in direct pe Telekom Sport. Guardiola continua drumul spre trofeu Manchester City a caștigat categoric grupa F a Ligii…

- Mijlocasul Alexandru Cretu a semnat, marti, un contract cu NK Maribor, campioana Sloveniei si liderul la zi al campionatului, care l-a transferat de la formatia Olimpija Ljubljana, a anuntat site-ul gruparii slovene. In varsta de 25 de ani, Cretu s-a inteles cu Maribor pentru un contract…

- Cea mai importanta competiție din fotbalul european continua. Diseara incep optimile Ligii Campionilor și 16 echipe vor sa joace pentru trofeu pe 26 mai, la Kiev. Conform cotelor de pe Betano.com, Manchester City e marea favorita, urmata de PSG, Bayern, Barcelona și Real Madrid. Marcatorul de Aur la…

- Formatia Chelsea Londra a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 3-0 (1-0), echipa West Bromwich Albion, in etapa a XXVII-a a campionatului englez de fotbal Premier League.Golurile au fost marcate de Eden Hazard '25 si '71 si Victor Moses '63, anunța News.ro. In urma acestui rezultat,…

- Brazilianul Marcelo, fundasul echipei spaniole de fotbal Real Madrid, a afirmat ca starul echipei Paris Saint-Germain, compatriotul sau Neymar, "s-ar integra" perfect in cadrul clubului madrilen, precizand ca este convins ca cel mai scump jucator al lumii "va evolua" intr-o zi la castigatoarea ultimelor…

- Nora Mork, cea mai buna jucatoare a echipei Gyor Audi ETO KC, s-a accidentat grav la genunchiul drept, in repriza a doua a meciului dintre campioana Europei si Nykobing, din Grupa Principala I a Ligii Campionilor la handbal feminin. Norvegianca ar putea lipsi cel putin sase luni de pe teren, primul…

- A murit Edwin Jackson, aparatorul echipei de fotbal american Indianapolis Colts. Aa incetat din viata la varsta de 26 ani, in urma unui accident rutier produs duminica. Jackson calatorea la bordul unui vehicul Uber, pe o autostrada din Indiana, in momentul in care a inceput sa se simta rau si i-a cerut…

- Cristiano Ronaldo, la Chelsea! ”Ar fi o mutare extraordinara” Cristiano Ronaldo nu mai e multumit cu statutul din Spania, fiind tarat prin tribunale in cazul unei evaziuni fiscale de 14.7 milioane de euro. Recent, el a anuntat ca atunci cand juca in Anglia, la Manchester United, nu a avut niciodata…

- Astfel, Abramovici vrea sa profite si-l curteaza pe portughez, urmand ca-n viitor starul sa evolueze la Chelsea. In cazul in care Real il va transfera pe Eden Hazard, Cristiano e gata sa faca rocada si sa ajunga din nou in Premier League.Mutarea lui Alexis Sanchez la Manchester United a…

- Manchester United si-a pastrat prima pozitie in clasamentul celor mai bogate cluburi de fotbal din lume, castigand, la mica distanta, lupta cu Real Madrid. Diferenta de 1,7 milioane de euro dintre United si campioana Spaniei este cea mai mica din istorie. Manchester United a fost, pentru…

- Plecat din Ankara, autocarul transporta in principal familii de turisti in drum spre statiunea de ski Uludag, din nord-vestul tarii. Drumul nu era nici umed, nici inghetat, a precizat guvernatorul regiunii Eskisehir, unde s-a produs accidentul. Se pare ca soferul a pierdut controlul volanului, astfel…

- Autocarul incarcat cu turisti plecase din Ankara spre statiunea de ski Uludag, din nord-vestul tarii. Drumul nu era nici umed, nici inghetat, a precizat guvernatorul regiunii Eskisehir, unde s-a produs accidentul. Se pare ca soferul a pierdut controlul volanului, astfel ca autocarul…

- Unsprezece persoane au murit si 46 au fost ranite în noaptea de vineri spre sâmbata în Turcia când autocarul în care se aflau a iesit de pe sosea si s-a izbit de copacii de la marginea drumului, au relatat agentiile de presa Dogan si Anadolu, preluate de DPA si…

- Manchester City, liderul detasat din Premier League, a suferit prima infrangere din actualul sezon al campionatului de fotbal al Angliei, 3-4 cu Liverpool, in deplasare, duminica, in etapa a 23-a. ''Cormoranii'' au avut o perioada de gratie in repriza secunda, cu trei goluri…

- Liverpool a pus capat seriei de 30 de meciuri fara infrangere reusita de Manchester City in Premier League, dupa un meci extrem de spectaculos disputat pe "Anfield". Echipa lui Jurgen Klopp s-a impus cu 4-3, luandu-si astfel revansa dupa ce in tur fusese invinsa cu 5-0 in deplasarea de pe terenul celor…

- Biletul zilei: Obiectivul este clar: al 8-lea bilet caștigator al lunii. In conceperea acestuia am luat in calcul minimum doua modificari ale tabelei in confruntarile Bournemouth – Arsenal și Real Sociedad - FC Barcelona. Teoretic, pronosticurile ne-ar putea fi lejer ”inverzite” doar de evoluțiile…

- Biletul zilei din fotbal 14 ianuarie 2018. Biletul din fotbal conține azi pronosticuri pentru doua derby-uri din Premier League și Bundesliga. Mai exact, este vorba despre Liverpool vs Manchester United și Borussia Dortmund vs VfL Wolfsburg. Acestea vor avea loc de la orele 18:00 și 19:00. Data fiind…

- Lee Johnson, tehnicianul echipei din Championship care a eliminat deja 4 echipe din Premier, dezvaluie: "Guardiola mi-a spus ca noi am jucat mai bine decat majoritatea adversarilor intalniți in elita". Bristol, locul 4 in liga secunda, nu glumește, vrea sa dea lovitura vieții, sa cucereasca primul sau…

- Liderul din Premier League, Manchester City, a avut un meci greu cu Bristol in Cupa Ligii Angliei. "Cetațenii" s-au impus cu scorul de 2-1, datorita unui gol marcat in prelungirile celei de-a doua reprize.

- Liverpool a invins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (1-0), formatia Everton, calificandu-se in 16-imile Cupei Angliei. Fundasul Virgil van Dijk, cel mai scump din lume, a marcat golul victoriei gazdelor, in minutul 84, la primul meci in tricoul formatiei de pe Anfield Road.Anterior,…