Stiri pe aceeasi tema

- Incendiu la Manastirea Rameț! Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența Alba, arde acoperisul pe o suprafața de aproximativ 400-600 de metri patrați. Intervine Detașamentul Aiud in cooperare cu Detasamentul de Pompieri Alba Iulia. In zona au fost trimise 4 autospeciale de…

- Pompierii din Botosani au avut, marti dupa-amiaza, peste 40 de interventii pentru inlaturarea efectelor produse de fenomenele meteo periculoase, a anuntat, miercuri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu, scrie Agerpres. Potrivit sursei citate,…

- O fetița de doi ani din orasul aradean Pecica a fost grav ranita, in aceasta dupa-amiaza, in urma unui incendiu care a cuprins casa familiei sale. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad, George Plesca, a declarat ca au ars o camera, cea in care se afla copilul,…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza in localitatea Mangalia, judetul Constanta si in municipiul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea se intervine pe Aleea Pelicanului din Constanta. "La deblocarea…

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine cu o autospeciala și o ambulanța SMURD pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism aflat in parcare la magazinul de bricolaj Dedeman, au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența Alba. Știre in actualizare. Foto: Catalin…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza la periferia municipiului Tulcea. Potrivit ISU Delta, Detasamentul de pompieri Tulcea intervine cu 1 autospeciala de stingere cu apa si spuma, 1 ofiter si…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina in municipiul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, un incendiu a izbucnit intr un apartament de pe bulevardul 1 Decembrie 1918. Reprezentantii ISU Dobrogea…