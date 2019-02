Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 12 persoane au murit in urma unui atac al talibanilor asupra unei baze militare din Afganistan, dupa ce o masina incarcata cu exploziv a fost detonata, au anuntat oficialii locali, citati de Reuters, scrie antena3.ro.Atacul a avut loc in provincia Maidan Wardak, situata in sudul Afganistanului.Cel…

- Doua persoane au murit intr-un incendiu care a izbucnit duminica dimineata intr-o cladire in care locuiesc muncitori sezonieri, in Courchevel, statiune din Alpii Francezi, potrivit unui bilant oficial,...

- Un incendiu devastator a izbucnit in noaptea de sambata spre duminica intr-o cladire pentru lucratori sezonieri in Courchevel (Savoie), inregistrandu-se cel putin doi morti si 14 raniti, potrivit prefecturii.

- Șaptesprezece oameni au murit și doisprezece au fost raniți vineri in Guayaquil, Ecuador, intr-un incendiu la o clinica specializata in tratamentul dependențelor, au declarat autoritațile citate de AFP.

- Cel putin 43 de persoane au murit si aproape 600 au fost ranite in urma unui tsunami in Indonezia, potrivit unui nou bilant anuntat duminica de agentia pentru gestionarea catastrofelor din aceasta tara, relateaza AFP, dpa si Reuters. "In stramtoarea Sunda, 40 de persoane au murit, 584 au fost…

- Cel putin 9 persoane au murit si 47 au fost ranite joi intr-un accident in care a fost implicat un tren de mare viteza, la Ankara, potrivit unui nou bilant anuntat de ministrul turc al transporturilor, informeaza AFP si Reuters. Un bilant precedent anunta sapte morti in urma accidentului. Accidentul…

- UPDATE – ora 9:00 Atacul comis marti seara asupra Targului de Craciun din Strasbourg, al carui autor este si acum cautat, s-a soldat cu trei morti, opt raniti grav si cinci raniti usor, potrivit unui bilant actualizat, publicat de prefectura miercuri dimineata, informeaza AFP. ‘Autorul faptelor, care…

- Cel puțin 27 de persoane au murit și alte 50 au fost ranite dupa ce un atacator s-a aruncat in aer intr-o moschee dintr-o baza militara din estul Afganistanului, au transmis vineri oficialii locali, citați de Reuters.Momentan, nicio grupare terorista nu a revendicat atacul, scrie mediafax.ro.…