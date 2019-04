Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a izbucnit la un depozit de anvelope auto langa București, in localitatea ilfoveana Magurele. Sase autospeciale de stingere au intervenit pe Centura Capitalei, dupa un epel apel primit la 112 care anunta degajari mari de fum. Pompierii sosiți la fața locului au reușit sa localizeze…

- Un incendiu de vegetatie de proportii a izbucnit duminica, in jurul orei 15:30, pe un teren de langa Ploiesti Shopping City, focul extinzandu-se ulterior la un parc de dezmembrari auto aflat in imediata apropiere. Fumul gros a fost vizibil de la o distanta de cativa kilometri. Incendiul s-a manifestat…

- Un incendiu puternic a izbucnit la gara din Oravița, joi seara. Patru vagoane ard cu mare intensitate și exista riscul ca incendiul sa se propage catre alte trei vagoane și la un depozit aflat in apropiere. Pompierii au fost chemați prin apel la 112 sa stinga incendiul și au intervenit de urgența in…

- IN MISIUNE… Pompierii vasluieni nu mai contenesc cu stingerea incendiilor de vegetație uscata. Dupa ce vineri și sambata mai mulți barbați au ajuns la spital din cauza flacarilor de pe miriști, astazi focul lasat nesupravegheat amenința localitatea Parpanița. Flacarile s-au extins pe o suprafața de…

- Un incendiu puternic a izbucnit duminica dimineața, la un depozit de materiale de construcții din satul Sascut, Bacau. Pompierii au ajuns imediat la fața locului și au intervenit cu 6 autospeciale. Avand in vedere degajarile mari de fum, ISU Bacau a transmis un mesaj de avertizare pentru populație,…

- Un incendiu grav a avut loc intr-un bloc din Timisoara. Incendiul s-a produs in subsolul blocului. La fata locului au ajuns imediat pompierii, care au sarit in ajutorul oamenilor care locuiau in bloc.

- Un distrugator al Fortelor navale britanice a fost trimis sa escorteze nave militare ruse care traverseaza Canalul Manecii, anunta Ministerul Apararii de la Londra, avertizand ca Marea Britanie urmareste daca ambarcatiunile respecta "protocolul corect de parcurs", informeaza Mediafax.Citește…