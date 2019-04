Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe vagoane de tren au fost mistuite de flacari in aceasta seara, in urma unui incendiu izbucnit in gara din Caransebeș. Pompierii au fost alertați de un apel la 112 in jurul orei 20.15, iar la fața locului s-au deplasat de urgența trei echipaje de pompieri militari din cadrul Detașamentului de…

- „La fața locului s-au deplasat de urgența trei echipaje de pompieri militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Caransebeș. Ajunse la locul incendiului, forțele de intervenție au constatat ca incendiul se manifesta violent la trei vagoane de tren dezafectate. Avand in vedere intensitatea…

- Trei vagoane de tren dezafectate au luat foc, miercuri seara, in Gara din Caransebes, a anuntat ISU Caras Severin citat de Agerpres.roIn jurul orei 20,15, prin apelul 112, a fost anuntat un incendiu izbucnit in Gara municipiului Caransebes. La fata locului s au deplasat de urgenta trei echipaje de pompieri…

- Incendiu puternic in gara Oravița Incendiu puternic în gara Oravița. Foto: Mario Balint La aceasta ora, 20:30, trei echipaje ale Sectiei de Pompieri Oravita intervin pentru lichidarea unui puternic incendiu izbucnit în Gara Orasului Oravita, informeaza ISU SEMENIC. În…

- Un incendiu de padure si vegetatie uscata a izbucnit luni seara in satul Paltineni, orasul Nehoiu, alaturi de cei 30 de pompieri fiind dislocati 15 jandarmi si peste 20 de voluntari. Potrivit ISU Buzau, incendiul se manifesta pe o suprafata de aproximativ patru hectare de litiera padure mixta foioase…

- Un incendiu puternic a izbucnit, vineri, intr-o padure de pin dintre comunele Buciumeni și Pietroșița, aproape 50 de pompieri și voluntari intervenind pentru stingerea flacarilor ce amenința zeci de hectare, potrivit Mediafax.Purtatorul de cuvant al ISU Dambovița, Eduard Telea, a declarat…

- Un puternic incendiu a afectat grav luni seara o gospodarie din comuna Vama. Focul a fost observat in jurul orei 18.40 de catre proprietar, un barbat in varsta de 51 de ani, care a dat alarma, solicitand intervenția pompierilor. La fața locului s-au deplasat un echipaj din cadrul Detașamentului de ...

- Doua echipaje de pompieri din cadrul Detasamentului de pompieri Tulcea intervin pentru limitarea efectelor unui incendiu de vegetatie uscata care se manifesta pe o suprafata de aproximativ 5 hectare, in localitatea Mineri.Solicitarea a venit in jurul orei 16:40.Sursa foto: ISU Delta Tulcea ...