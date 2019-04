Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari valceni intervin joi, pentru a treia zi consecutiv, pentru stingerea incendiului de padure din apropierea orasului Brezoi, in ajutorul lor fiind trimis, pentru a doua oara in ultimele doua saptamani, si un elicopter al Inspectoratului General de Aviatie, informeaza Agerpres.Citește…

- Pompierii gorjeni intervin la aceasta ora in cartierul Narciselor din municipiul Targu Jiu. Salvatorii incearca sa inlature apa de pe strazi și din casele afectate de inundații. Mai multe case din aceasta zona a municipiului...

- Noua familii de batrani care traiesc in trei catune risipite pe culmile Muntilor Apuseni au primit marti ajutoare umanitare din partea pompierilor militari care activeaza la sectiile din Brad si Ilia, dar si sprijin in unele activitati gospodaresti. "Pentru a ajunge la locuitorii izolati din localitatile…

- INTERVENTII…Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Podul Inalt” al judetului Vaslui au intervenit in ultimele zile, la 46 de misiuni. Dintre acestea, 40 au fost misiuni ale echipajelor de prim ajutor calificat pentru acordarea asistentei medicale de urgenta. De asemenea,…

- Un incendiu a izbucnit, luni dupa amiaza, intr-o gospodarie situata de pe strada Mureșului din Cartierul Barabanț, din Alba Iulia. Pompierii militari au intervenit cu o autospeciala. „Nu sunt inregistrate victime. Ca urmare a incendiului au ars resturi menajere și material lemnos din camera unde se…

- Pompierii militari vor fi dotati cu cinci sute de autospeciale de interventie in urmatorii doi ani, structurile medicale de urgenta cu alte cateva sute de ambulante noi, iar, in premiera, Salvamont si Jandarmeria Montana din 25 de judete vor fi echipate cu cateva zeci de masini de interventie in…

- La inceputul saptamanii a fost introdusa in interventie in cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”Neron Lupascu” al judetului Buzau o noua autospeciala de interventie si salvare de la inaltime. Este cea de-a doua astfel de autospeciala intrata in dotarea institutiei.

