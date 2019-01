Stiri pe aceeasi tema

- Politistii galateni Mihai Cristian Tampeanu si Butura Alex Danut au obtinut titlurile de campioni europeni la probele enbu mixt, respectiv kumite echipe, urcand pe cele mai inalte trepte ale podiumului la Campionatul European de Karate Fudokan. In perioada 05 ndash; 09 decembrie a.c., a avut loc la…

- „Transalpina sau DN 67C situata in grupul Muntii Parang, in Carpatii Meridionali din Romania, este unul dintre cele mai inalte drumuri ale Muntilor Carpati. Conecteaza Novaci, la sud de Muntii Parang, la Sebes, in nord", suna textul care insoteste filmarea lui Mihai Popa de pe YouTube. Potrivit Wikipedia,…

- Transalpina, cea mai inalta sosea a Romaniei, este inchisa in aceasta perioada circulatiei pe tronsonul Obarsia Lotrului - Valcea si Ranca - Gorj. Un clip postat pe YouTube surprinde cu ajutorul dronei cele mai frumoase imagini de pe „Drumul Regelui”.

- Catedrala Mantuirii Neamului a fost sfințita duminica, 25 noiembrie, in prezența a zeci de mii de enoriași care nu au ținut cont de vremea racoroasa și au așteptat afara, in frig și ceața, terminarea slujbei, pentru a putea intra in interiorul lacașului de cult. Vezi galeria foto + 10 + 10 Fotoreporterii…

- Directorul tehnic al Federatiei Romane de Fotbal, Mihai Stoichita, a declarat, vineri seara, ca nationala de tineret va evolua intr-o grupa grea la Campionatul European din 2019, subliniind ca varianta mai buna ar fi fost grupa B, cu Germania, Danemarca si Austria, informeaza News.ro."E o…

- Potrivit paginii de Facebook a Societatii Ornitologice Romane, un stol de grauri Sturnus vulgaris a fost zarit in Dobrogea.Frumoasele imagini au fost imortalizate de Vasila Badilas. Graurul este o pasare din familia Sturnidae. Originari din Eurasia si Africa, graurii au fost raspanditi de catre om pe…

- Saptamana trecuta, mai precis in perioada 25-28 octombrie, in Malta a avut loc Campionatul European de Karate WUKF, competiție organizata sub egida World Union of Karate Do Federations, unde sportivi din 26 de țari și 56 de federații s-au intrecut in probe de kata și kumite, atat individual cat și pe…

- Profesori si elevi de la Colegiul National “Horea, Closca si Crisan” Alba Iulia au desfasurat, in perioada 4-10 octombrie, serie de actiuni de educare si promovare a spatiului cosmic, celebrand evenimentul “Saptamana Mondiala a Spatiului Cosmic (WSW-World Space Week)”,