Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 34 de ani a hoinarit cateva zile prin Gara Iasi, desi era suspect de viol. El a fost arestat abia dupa ce Tribunalul Iasi a admis o contestatie a procurorilor. Prima instanta stabilise ca individul poate fi cercetat sub control judiciar.

- Un barbat de 34 de ani a hoinarit cateva zile prin Gara Iasi desi era suspect de viol. El a fost arestat abia dupa ce Tribunalul Iasi a admis o contestatie a procurorilor. Prima instanta stabilise ca individul poate fi cercetat sub control judiciar.

- FINAL… Suparat ca i-a facut un an destul de greu in 2018, primarul Ioan Ciupilan a lasat opozitia din CL fara piscoturile si sampania de final de an, aproape traditionale, la ultima sedinta de Consiliu. Intrunirea de ieri a fost destul de tensionata, dat fiind faptul ca unele proiecte nu erau in forma…

- Doua femei au ajuns la spital, in a doua zi de Craciun, in urma unui carambol petrecut pe raza locaalitații Todirești, de pe drumul național DN 15D Vaslui – Roman. Cauza accidentului se pare ca ar fi, potrivit primelor cercetari ale polițiștilor vasluieni, nerespectarea distanței regulamentare de catre…

- Incident socant intr-un oras din regiunea Krasnoiarsk din Rusia. Un urs a smuls mana unei de femei si a mancat-o. S-a intamplat in timpul petrecerii de Craciun la o pensiune, unde animalul era tinut captiv.

- Cine nu iși amintește de frumoasa Cleopatra Stratan, care ne-a incantat pe toți acum mulți ani cu piesa „Ghița”? Acum, puștoaica a crescut și a devenit o domnișoara superba! Invitați la "Prietenii de la 11", Cleopatra Stratan și Edward Sanda au cantat melodia "Cozonac".

- Indragitul interpret Fuego vine la Calarasi,pe 17 decembrie si sustine un spectol la sala Barbu Stirbei, incepand cu ora 20.00 Concertul face parte din Turneul national de colinde si cantece de Craciun, care a inceput pe 3 decembrie, la Teatrul National din Bucuresti si se va incheia pe 27 decembrie,…

- Obsesia capetelor incoronate pentru frumusete si tinerete este cunoscuta. Ce erau dispuse sa faca imparatesele si printesele pentru a se mentine tinere si frumoase? In zilele noastre, practicile lor par cel putin neobisnuite.