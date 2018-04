Stiri pe aceeasi tema

- Investiții estimate la aproximativ un miliard de euro in proiecte de anvergura, de birouri, retail, rezidențial și hoteluri, sunt in execuție sau urmeaza sa fie lansate in zona de Nord a Capitalei. Potrivit unei analize a Bucharest Real Estate Club, zonele Pipera Sud și Barbu Vacarescu urmeaza sa intre…

- Dupa "plaja" din meciul cu Danemarca și "campul cu cartofi" de la disputa cu Franța, pentru Romania a venit momentul "campului de oi". Noul stadion "Ion Oblemenco" a fost inaugurat in noiembrie 2017, iar in prezent gazonul se prezinta intr-o stare deplorabila. Pe buna dreptate, jurnaliștii suedezi au…

- Nationala de fotbal a Romaniei a invins formatia Suediei, calificata la Cupa Mondiala 2018, cu scorul de 1-0 (0-0), marti seara, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Craiova, intr-un meci amical. Tricolorii...

- Nationalele de fotbal ale Romaniei si Suediei sunt la egalitate, 0-0, la pauza meciului amical care are loc marti seara, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Craiova. (editor: Mihai Tenea, editor online: Adrian Dadarlat) Sursa foto: frf.ro

- ROMANIA - SUEDIA LIVE VIDEO ONLINE 2018 PRO TV STREAMING: Naționala de fotbal a Romaniei va disputa diseara un amical de top contra Suediei, pe noul ”Oblemenco” din Craiova, de la ora 21:30. Starea precara a gazonului i-a neliniștit pe tricolori, care au decis sa ia contact cu suprafața de joc chiar…

- Cosmin Contra a declarat ca starea gazonului de pe stadionul din Craiova este una proasta si-i dezavatanjeaza pe jucatorii nostri în amicalul de marti cu echipa Suediei, care are jucatori masivi, majoritatea de peste 1,89-1,93 m, însa partida este si un

- Starea gazonului nu este una extrem de buna. "Ar fi un lucru frumos sa învingem Suedia, echipa calificata la Campionatul Mondial, ar fi o victorie importanta, nu e neaparat o revansa (n.r. pentru meciul din 1994, de la CM). Nu am vazut gazonul, nu am apucat sa facem antrenament…

- Performanța pentru eleva Irina Maria Palaghia de la Colegiul Militar „Tudor Vladimirescu“ din Craiova. S-a calificat cu punctaj maxim in lotul restrans pentru Olimpiada Internaționala de Științe a Uniunii Europene. Selecția pentru Olimpiada de Științe a Uniunii Europene (EUSO) a ...

- Transcarpatic, un tren produs la Arad de Astra Vagoane si operat de Astra Trans Carpatic, face furori printre calatorii care traverseaza Romania pe ruta Arad – Timisoara – Craiova – Bucuresti si retur. Pus in circulatie in luna decembrie a anului trecut, Transcarpatic face concurenta serioasa trenului…

- Sustinatori si admiratori din intreaga tara il vor intampina pe Tiberiu Useriu la revenirea in Romania, dupa ce sportivul a reusit sa castige pentru a treia oara consecutiv ultramaratonul de 618 kilometri de la Cercul Polar.

- Sennheiser, unul dintre liderii mondiali in productia de casti si echipamente audio, intentioneaza sa finalizeze constructia unei noi fabrici de productie in Romania in cursul acestui an, relateaza presa internationala de specialitate.

- Producatorul de caști premium Seinnheiser va deschide o fabrica la Brașov. Compania germana, renumita pentru calitatea produselor sale audio, dar și a microfoanelor, lavalierelor sau a echipamentelor de televiziune, va realiza a patra sa fabrica in Industrial Park Brașov, care este situat in apropierea…

- Liviu Varciu și Anda Calin o boteaza astazi pe fiica lor, Anastasia. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, va transmite imagini live de la fața locului. La petrecerea de botez vor participa circa 400 de persoane, iar printre cei care vor canta la eveniment se numara Adi Minune și Jean de la Craiova.…

- In urma cu ani de zile primarii se laudau cu stadioane de cinci stele și condiții de lux pentru iubitorii fotbalului, dar toate au ramas niște promisiuni electorale neonorate, cu excepția edilului din Craiova care a finaliza proiectul pe care-l promitea in urma cu 5 ani. ...

- Problemele existente la gazonul noului stadion, care a fost aproape impracticabil la fiecare meci disputat, sunt din cauza ca iarba nu este adaptata la conditiile climatice din Romania, potrivit primarului Craiovei, Mihail Genoiu.

- Ieri, ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, in cadrul intrevederii „Initiativa Bucharest 9” de la Bucuresti, ca tara noastra indeplineste toate cerintele impuse de NATO. In ceea ce priveste bugetul, Fifor a declarat ca in 2017 Romania a cheltuit 40% din buget, potrivit Mediafax. „Suntem…

- O basarabeanca stabilita la Timisoara si sotul ei sunt primii producatori oficiali de branza raw-vegana din Romania. Marisha Zaporojan este nascuta la Chinisnau, dar s-a stabilit la Timisoara, unde a venit sa faca Facultatea de Arte Plastice, in urma cu mai multi ani.

- Samuel David Parra, francezul care a ucis un barbat in Dolj, a fost condamnat la 12 ani de inchisoare. Barbatul, in varsta de 48 de ani, a fost arestat preventiv in 2017, fiind acuzat de tentativa de omor și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Din gelozie, cetațeanul francez a impușcat un…

- Fostul primar al Craiovei, Olguța Vasilescu, anunța intr-o postare pe Facebook ca stadionul de fotbal Ion Oblemenco a fost desemnat pe locul 4 intre cele mai frumoase stadioane din lume.„Stadionul de fotbal din Craiova a fost desemnat pe locul 4 intre cele mai frumoase stadioane din lume de…

- Fostul international Ionut Lupescu a reactionat, miercuri, in exclusivitate pentru MEDIAFAX, la noile atacuri venite din partea lui Razvan Burleanu si a anuntat ca il va da in judecata pe actualul sef de la Casa Fotbalului. Lupescu, unul dintre candidatii la alegerile pentru presedintia…

- Peste 100 de persoane, venite din mai multe zone ale tarii, protesteaza marti, in Parcul Izvor, vizavi de Palatul Parlamentului, impotriva modificarilor la Legile Justitiei. "Sunt facute in favoarea hotilor, sunt facute in favoarea lor. (...) Trebuie refacute ca sa fie hotii la puscarie.…

- Dynamic Human Resources a organizat cea de-a saptea editie a Galei companiilor implicate in viata echilibrata a angajatilor. Evenimentul a reunit prezentarea catorva dintre cele mai de impact programe de work-life balance dedicate angajatilor in anul 2017: Fabrica de Bunastare si 55 de Fapte Bune (derulate…

- "Drumul istovitor" al Simonei Halep pana in finala a primit premiul "Oscar" in urma unei anchete inedite, lansata de organizatorii Australian Open pe retelele de socializare, inaintea decernarii premiilor cu acelasi nume ale Academiei Americane de Film.La categoria tenis feminin, organizatorii…

- Ford incepe anul 2018 cu cea mai mare productie inregistrata vreodata la Craiova: 11.000 de masini in uzina din Romania, marcand astfel cel mai ridicat volum inregistrat vreodata intr-o singura luna.

- Gigi Becali e convins: ”Nu vor fi aranjamente in play-off!”. FCSB s-a ințeles cu CFR Cluj in privința arbitrilor straini. Conform obiceiului sau, Gigi Becali a facut și azi un „tur” al televiziunilor. A vorbit despre blaturile din play-off, despre arbitraje, despre Burleanu, despre Lupescu. Gigi Becali…

- Produs pentru piața europeana in Romania, la Craiova, noul Ford EcoSport se numara printre puținele vehicule din segmentul B al pieței SUV care ofera tracțiune integrala. Comportamentul rutier este mult imbunatațit fața de varianta anterioara.

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dolj va organiza mai multe activitați dedicate cu ocazia implinirii a 85 de ani de Protecție Civila in Romania. In data de 26 si 27 fenruarie, intre orele 10.00 – 16.00, ISU Dolj va prezenta ...

- Israel – Romania se joaca la Netanya, pe 24 martie. E primul meci al tricolorilor din 2018. Tricolorii vor juca o partida amicala cu reprezentativa Israelului la Netanya, pe 24 martie, de la ora 20:30 (in direct pe Pro TV). Stadionul din Netanya are o capacitate de 24.000 de locuri, iar pe acest teren…

- Cosmin Contra a venit sa-i urmareasca pe viu pe fostii sai elevi, dar a avut parte de o dezamagire. Pentru a evita aglomeratia, selectionerul a plecat cu doua minute mai devreme din loja si a aflat pe drum ca FCSB a egalat la doi. Dinamo a scapat doua puncte printre degete dupa ce a condus…

- Verginia Cornoiu Jitarasu versus Primaria Campina este unul dintre cele mai longevive procese care s-au aflat pe rolul instantelor din Romania. A debuat in anul 1992 la o instanta din Prahova si s-a finalizat 17 ani mai tarziu, dupa ce a trecut pe la instante din Craiova sau Timisoara.

- Ford a anuntat preturile din Romania pentru noul SUV Ecosport, construit la Craiova. Potrivit unui comunicat oficial, pretul de pornire in versiunea de baza este de 15.400 de euro. In acesti bani veti primi un vehicul cu motor pe benzina de 1.0 litri, capabil sa dezvolte 125 CP.…

- Construit in 1926, Aeroportul din Galati a fost al doilea aeroport din Romania, el fiind locul de plecare catre Bucuresti a primului zbor romanesc cu bilet platit. Din cel mai vechi aeroport romanesc – Bucuresti-Baneasa – nu s-a mai pastrat nimic din cladirile construite in prima faza, asa ca singurul…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti a finalizat ancheta privind moartea fotbalistului Patrick Ekeng, medicul Elena Mihaiela Duta, delegat sa asigure asistenta medicala la meciul in care a decedat jucatorul, fiind trimis in judecata pentru ucidere din culpa. "Inculpata…

- Infiintata in urma cu cațiva ani de oameni care au transformat pasiunea pentru dans intr-o profesie, Dance Conspiracy din Craiova continua seria rezultatelor care pun Romania pe harta dansului european. Dupa ce in 2015 doua micuțe balerine, Ella Bogheanu și ...

- Alexandru Baluta (24 de ani) e gata de reluarea campionatului, dupa o pauza de iarna in care Gigi Becali a facut tot posibilul pentru a-l aduce la FCSB. Intrebat despre o posibila plecare din Romania, playmaker-ul de la CS U Craiova i-a ingrijorat putin pe fani. Gigi Becali a…

- Stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova va gazdui partida amicala pe care Romania o va susține in compania Suediei in 27 martie, anunța vineri site-ul Federației Romane de Fotbal. „Primaria Municipiului și-a dat acordul pentru disputarea meciului pe noul stadion al ...

- Meciul amical al echipei nationale de fotbal a Romaniei cu selectionata Suediei, programat la 27 martie, se va disputa pe noul Stadion "Ion Oblemenco" din Craiova, anunta, vineri, Federatia Romana de Fotbal pe site-ul oficial. "Stadionul "Ion Oblemenco" din Craiova va gazdui partida amicala…

- Clujana, fabrica de incaltaminte cu o istorie de peste 100 de ani in spate, și-a cerut insolvența, din cauza datoriilor. Casa de Insolvenţă Transilvania - CITR a fost desemnată de Tribunalul Specializat Cluj drept administrator judiciar al producătorului de încălţăminte…

- Un jucator de top din Germania, cu o tradiție de peste 100 de ani, intra in forța pe piața din Romania! Acesta construiește o fabrica, in care investește o suma impresionanta.Mai mult, gigantul va crea sute de locuri de munca. Șefii companiei și-au propus ca producția sa inceapa in toamna…

- Compania ContiTech, unul dintre cei mai mari furnizori internaționali de produse din plastic si cauciuc, a anunțat preluarea funcției de director al ContiTech Nadab de catre Franziska Jung. Aceasta ocupa poziția de director general al locației, de la inceputul acestui an. Predecesorul ei,…

- Aflata in Antalya pentru pregatirea partii a doua a sezonului de Liga 1, Sepsi OSK Sfantu Gheorghe e foarte activa si pe piata transferurilor. Echipa covasneana a ajuns, astazi, la zece achizitii in aceasta iarna, in incercarea de a-si indeplini obiectivul: salvarea de la retrogradare. Un…

- Reprezentantii companiei Wielputz Automotive din Germania au semnat, miercuri, contractul de inchiriere a 3 hectare de teren in High-Tech Industry Park, platforma economica a Consiliului Judetean, pentru construirea unei fabrici de subansamble auto, investitie de 10 milioane euro, care ar urma sa inceapa…

- Ceremonia prilejuita de transferul de autoritate al contingentelor militare din Polonia, rotatia I si rotatia a II-a, care sunt parte a Brigazii Multinationale Sud-Est, a avut loc vineri la sediul Batalionului 26 Infanterie "Neagoe Basarab" din Craiova. In cadrul ceremoniei s-a prezentat…

- Plecata la drum cu mari ambitii in acest sezon, Corona Brasov este una din gruparile care au dezamagit pana acum in Liga Nationala de handbal feminin. Echipa a suferit cinci infrangeri in ultimele sapte partide si se afla doar pe locul 6 in clasament, avand si un program dificil in urmatoarele saptamani.…

- Iulian Sicliatru a fost condamnat in anul 2015 la patru ani de inchisoare in dosarul „Transgaz“, alaturi de Dinel Staicu. Omul de afaceri a fugit imediat din tara, insa a fost retinut pe data de 7 ianuarie dupa ce a coborat dintr-un avion care venea din Marea Britanie.