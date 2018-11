Tragedie in doua familii din Iasi in urma unui accident deosebit de grav care a avut loc aseara pe soseaua de centura, in zona viaductului de dupa sensul giratoriu de la Valea Ursului catre Ciurea. In jurul orei 19.15, Cristian Stoica, in varsta de 40 de ani, din Rediu, conducea cu viteza un autoturism Skoda dinspre sensul giratoriu de la Valea Ursului. El a incercat o depasire in viteza, si fara sa se asigure, a unui Audi care circula î (...)