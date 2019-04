Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarul USR de Dolj a postat pe Facebook imagini video cu autobuzele care vor duce manifestantii in centrul Craiovei. Prisnel publica pe reteaua sociala si declaratiile unui taximetrist a carui sotie este nevoita sa mearga la manifestarea organizata de pesedisti. „Sotia mea a fost sunata aseara…

- Zeci de oameni din satele Doljului sunt urcați acum in autobuze albe, pentru a fi duși la mitingul organizat de PSD vineri dupa-amiaza in Craiova, spune deputatul USR Adrian-Claudiu Prisnel. Parlamentarul USR de Dolj a postat pe Facebook imagini video cu autobuzele care vor duce manifestanții in centrul…

- PSD se mobilizeaza. Circa 40.000 de membri si simpatizanti PSD sunt asteptati sa participe la mitingul pe care PSD il organizeaza vineri, in centrul Craiovei. "Ne vedem maine la miting, in Craiova. Vom fi peste 40.000 de oameni", a scris Claudiu Manda pe pagina sa de Facebook. Potrivit celor declarate…

- Social-democratii organieaza, vineri, de la ora 16.00, un miting electoral la Craiova. Participantii se vor imbraca in alb. Presedintele partidului, Liviu Dragnea, a anuntat ca va paticipa la actiunea electorala alaturi de mai multi dintre liderii formatiunii, printre care Lia Olguta…

- Senatorul PSD Claudiu Manda a spune despre mitingul PNL de sambata, de la Craiova, ca a fost „un mare fas”, urmand sa le arate lui „Sica Mandolina si celorlalti clovni ce inseamna Oltenia”. „Am vazut mitingul PNL de azi (sambata – n.r.). Un mare FAS! Doar lozinci, nimic concret pentru Oltenia. Ne vedem…

- „Am vazut mitingul PNL de azi (sambata - n.r.). Un mare FAS! Doar lozinci, nimic concret pentru Oltenia. Ne vedem in data de 12 aprilie, la ora 16:00, in acelasi loc, sa-i aratam lui Sica Mandolina si celorlalti clovni ce inseamna Oltenia. #vincamasilealbe #oltenia", a scris Manda pe contul sau de Facebook,…

- Este oficial. La un an de la protestul diaspora din 10 august, atunci cand intre jandarmi și o parte dintre manifestanți au avut loc mai multe incidente violente, in București va fi organizata o alta mișcare de strada.Citește și: Acuzații BOMBA in comisia de control SRI: 'Claudiu Manda a blocat…

- "Cununia religioasa! Multumim tuturor celor care ne-au trimis astazi mesaje si au fost alaturi de noi, dar si presei care a inteles ca e un eveniment privat si a respectat acest lucru! De Dragobete, va uram tuturor sa iubiti mult!", a scris Lia Olguta Vasilescu, pe Facebook, si a alaturat mai multe…