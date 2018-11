Donald și Melania Trump, dar și angajații Administrației Prezidențiale americane, se bucura deja de atmosfera de Craciun. Prima doamna a Americii este cea care a ales decorațiunile pentru mult așteptata sarbatoare, anul acesta, in Casa Alba. Vezi galeria foto + 3 + 3 Un comunicat oficial arata ca Melania Trump a inceput sa lucreze la conceptul decorațiunilor de Craciun inca din luna august a acestui an, in ajutor sarindu-i o armata de voluntari. In total, 29 de brazi naturali au fost montați in interiorul reședinței președintelui american. Cel mai inalt dintre aceștia are 5,5 metri. Alți 49 de…