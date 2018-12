Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Europei, Donald Tusk, a publicat un videoclip in care transmite un mesaj cetațenilor europeni urandu-le un "viitor mai bun" si imagini cu el de acum 22 de ani, cantand colinde poloneze de Craciun, relateaza Daily Express.Președintele Tusk a impartașit filmul pe pagina…

- Nicio varianta a noii contributii care urma sa inlocuiasca taxa auto nu a fost gasita pana la ora actuala, iar pana la gasirea unei formule finale va mai dura, a declarat, marti, ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu. "Trebuie să facem noi calcule în aşa fel încât să…

- Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia va gazdui miercuri, 19 decembrie, incepand cu ora 17:00 un spectacol de colinde si traditii de Craciun. Spectacolul, organizat in curtea interioara a colegiului, este sustinut de catre elevii in uniforma ce aduc vestea Nasterii Mantuitorului Iisus…

- Rețete Sarbatori. Salata de boeuf, varianta originala. Cum se prepara. In prag de Sarbatori, gospodinele iși pun la punct lista preparatelor care vor trona pe masa de Craciun, dar și in fața invitaților, de Revelion.

- Zece variatiuni pe teme de colinde romanesti compuse de zece tineri autori romani pot fi ascultate in premiera absoluta pe 12 decembrie, de la ora 19.00, in Sala "George Enescu" a Universitatii Nationale de Muzica din Bucuresti, arata un...

- Tichetele cadou se regasesc si in 2018 in topul preferintelor companiilor pentru a oferi angajatilor cadouri de Sarbatori, intrucat sunt scutite de impozite si taxe atat pentru angajati, cat si pentru angajatori, potrivit companiei. Companiile pot obtine o economie de peste 50% in bugetele…

- ”Balada unui greier mic”, de George Topirceanu, a fost modificata intr-un manual școlar (vezi foto), gestul fiind extrem de criticat de mai multe cadre didactice. Varianta corecta este urmatoarea: „Cri-cri-cri, / Toamna gri, / Nu credeam c-o sa mai vii / Inainte de Craciun, / Ca puteam si eu s-adun…