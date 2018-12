Stiri pe aceeasi tema

- In Anul Centenar, de Ziua Naționala, soliile din Cetațile de Scaun ale Romaniei au transmis mesaje patriotice catre autoritațile albaiuliene și naționale aflate in orașul Marii Uniri, Alba Iulia. La Sala Unirii, este citita si „Rezolutiunea Adunarii Nationale de la Alba Iulia”. VEZI LIVE AICI.

- 100 de ani de la Unirea cea Mare a romanilor din 1918 / Motto: „Unirea, națiunea a facut-o!” (Mihail Kogalniceanu) in Eveniment / on 01/12/2018 at 00:00 / Incepand din anul 1990 incoace, a intrat in tradiția poporului roman ca, in fiecare an, la 1 Decembrie, sa aniverseze Ziua Naționala a Romaniei,…

- Drapelul national, simbol al luptei seculare a poporului roman pentru libertate, a fost arborat astazi, 30 noiembrie 2018, la Alba Iulia, in cadrul unui eveniment solemn dedicat Zilei Naționale a Romaniei. Ceremonia de arborare pe catarg a avut loc incepand cu ora 12.15, in Piața Tricolorului. Tricolorul…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a participat la sedinta solemna de Guvern organizata la Alba Iulia, dedicata celebrarii Zilei Nationale a Romaniei in anul Centenarului Marii Uniri."Este o onoare si o responsabilitate importanta sa fac parte din Guvernul Romaniei la momentul implinirii a 100 de ani…

- Observatorul a fost ridicat de Romsilva, la Gura Teghii, pe varful Giurgiu, la cota 1.435, fix in punctul in care se intalnesc cele trei mari provincii istorice, Muntenia, Moldova si Transilvania. Este un observator montan, tip refugiu, in forma hexagonala si care ofera o priveliste superba a zonei…

- Multiplul campion olimpic Ivan Patzaichin a condus Flotila Romania Centenar, la prima participare a Romaniei la The Great River Race, celebrul maraton anual al Londrei desfașurat pe Tamisa, adevarata axa culturala, economica și turistica a capitalei britanice. Ediția din acest an a atras peste 330 de…

- Prima participare a Romaniei la The Great River Race „Regata Marii Unirii - Flotila Romania Centenar” este primul eveniment al toamnei derulat la Londra de Institutul Cultural Roman, in zilele de 8 și 9 septembrie, proiect ce face parte din amplul program de celebrare a Centenarului Marii Uniri. Desfașurat…