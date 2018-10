Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele chinez, Xi Jinping, a fost prezent marti la inaugurarea celui mai lung pod maritim din lume, cel care conecteaza Hong Kong, Macao si orasul chinez Zhuhai, scrie Reuters prluata de news.roSectiunea de pod are o lungime de 35 de km la care se adauga un tunel de 6,7 km. Podul…

- Președintele chinez Xi Jinping va inaugura în zilele urmatoare unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructura, un pod maritim lung de 55 km care va lega orașul chinez Zhuhai de Hong Kong și Macao.

- Pe 24 octombrie președintele chinez Xi Jinping va inaugura unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructura din China, un pod lung de 55 km care va lega orașul chinez Zhuhai de Hong Kong și Macao. Timpii de calatorie vor scadea de la peste trei ore, la sub 40 de minute și China spune ca regiunea…

- "Razboiul comercial condus de China impotriva Statelor Unite dureaza de ani de zile", a declarat secretarul de stat in timpul unui interviu acordat duminica televiziunii Fox News, atribuind Beijingului responsabilitatea pentru conflictul taxelor vamale intre cele doua mari puteri, relateaza AFP. Administratia…

- Presedintele american, Donald Trump, este pregatit sa amplifice tensiunile comerciale cu China, el spunandu-le consilierilor sai ca vrea sa impuna tarife pentru bunuri chinezesti in valoare de 200 de miliarde de dolari, dupa incheierea unei perioade de consultari publice care se va incheia saptamana…

- Ministerul de Finante a prezentat noile taxe vamale cuprinse intre 5% si 25% la 5.207 de bunuri importate din SUA.Perioada de implementare a noilor tarife depinde de actiunile Statelor Unite, se arata intr-un comunicat separat al Ministerului Comertului din China.Printre bunurile…

- Administratia Trump intentioneaza sa ridice la 25% taxele vamale asupra unor importuri din China in valoare de 200 de miliarde de dolari, au anuntat miercuri responsabili de pe langa reprezentantul american pentru comert (USTR), relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Presedintele (Donald Trump)…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, are in vedere introducerea unei taxe de 25% asupra unor importuri din China in valoare de 200 de miliarde de dolari, scrie marti cotidianul Washington Post, preluat de AFP. Pana acum, in conflictul comercial chino-american, liderul de la Casa Alba mentionase…