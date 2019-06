Stiri pe aceeasi tema

- Bruxelles-ul ii cere premierului ceh Andrej Babis sa restituie 17,4 milioane de euro din subventii europene, estimand ca el se afla intr-o situatie de conflict de interese, informeaza sambata mass-media cehe, publicand un document prezentat drept un proiect al raportului de audit al Comisiei Europene,…

- Bruxelles-ul ii cere premierului ceh Andrej Babis sa restituie 17,4 milioane de euro din subventii europene, estimand ca el se afla intr-o situatie de conflict de interese, informeaza sambata mass-media cehe, publicand un document prezentat drept un proiect al raportului de audit al Comisiei Europene,…

- Ministerul Finantelor va transfera catre CEC o suma de 900 de milioane de lei pentru capitalizarea institutiei imediat ce va primi acceptul Comisiei Europene, a anuntat marti, la Palatul Victoria, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Noi am prins in bugetul pe 2019 undeva…

- Ministerul de Externe (MAE) susține ca s-a incadrat in termen atunci cand a depus cererea de anulare a unei Decizii a Comsiei Europene (CE), dupa ce Tribunalul UE a respins recent solicitarea Romaniei pentru anularea hotararii CE de punere in aplicare a unor corectii financiare in valoare de 80 milioane…

- Companiile Uber si Taxify cer Guvernului sa amane promisa ordonanta de urgenta, in numele celor peste doua milioane de utilizatori si a zecilor de mii de soferi care folosesc aceste platforme. Intr-un comunicat comun, cele doua companii asigura autoritatile de intreaga lor cooperare pentru modernizarea…

- ORA DE VARA 2019. TRAN propune ca schimbarea orei in ultima duminica din martie 2021 sa fie ultima pentru tarile din Uniunea Europeana care decid sa-si pastreze permanent ora de vara. Statele membre care prefera sa ramana la ora standard, cunoscuta si drept „ora de iarna'", vor face aceasta…

- Prime Minister Viorica Dancila met on Friday in Prague with President of the Czech Republic Senate Jaroslav Kubera. During the meeting the PM underscored the efficiency of the Romanian-Czech partnership and the concrete progresses recorded in strengthening the economic relations.The meeting…

- Luni, 4 martie 2019, Comisia pentru Transport si Turism (TRAN) din Parlamentul European (PE) a votat favorabil propunerea ca incepand din anul 2021 sa se renunte la schimbarea orei de vara si de iarna in Uniunea Europeana, se mentioneaza intr-un comunicat de presa al Parlamentului European, citat…