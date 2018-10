Stiri pe aceeasi tema

- Dorinel Munteanu, 50 de ani, cel mai selecționat internațional roman, a fost prezent miercuri iemisiunea GSP LIVE, unde a dezbatut cele mai importante subiecte din fotbalul romanesc. Printre altele, "Munti" a rememorat un episod tensionat petrecut la Mondialul american din 1994, unde "tricolorii" au…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ioana Bran, a declarat, miercuri, ca bazinul interior din cadrul Complexului Sportiv "Lia Manoliu" nu poate fi deschis din motive de siguranta, iar o solutie pentru cei aproximativ 1.000 de copii care practica inotul ar putea fi acoperirea cu un balon a bazinului…

- Aglomeratia din ce in ce mai mare in trafic in multe momente ale zilei, soferii care conduc prea incet ori cei care ne taie calea sau care blocheaza traficul ne fac pe multi dintre noi sa ne enervam. Ce solutii sunt pentru a ne controla nervii in trafic, aflati din materialul urmator.

- Ca sa arate bine la “Te cunosc de undeva!”, transforming show-ul difuzat in fiecare sambata, de la ora 20.00, la Antena 1, Mihai Traistariu a slabit patru kilograme si jumatate. A renunțat la paine, paste fainoase și prajituri, și la preferatele sale, zacusca și salata de vinete. Face sport, cu un antrenor…

- Iti doresti sa ai mereu un ten revitalizat si reintinerit. Solutia este una simpla si la indemana oricui. Salvarea ta este masca de fata cu strugure, castravete si ou. Aceste ingredinte te ajuta sa fii fresh in doar 30 de minute. Fa aceasta masca la sfarsotu fiecarei zile si spune adio ridurilor si…

- Foarte multe persoane consuma rosiile, fara sa stie efectele pozitive pe care le au asupra organismului, datorita in special continutului de licopen, un antioxidant care ajuta corpul sa combata actiunea distructiva a radicalilor liberi.

- Un tanar de 17 ani din Șpring a furat un tractor de jucarie și o bicicleta. Pentru faptele sale s-a ales cu dosar penal, fiind cercetat pentru furt calificat. Potrivit IPJ Alba, la data de 10 septembrie, politistii Postului de Politie Șpring a fost sesizati de catre un tanar din comuna, cu privire la…

- Un canal fluvial care urma sa asigure irigarea a sute de mii de hectare de teren agricol din Campia Baraganului si proiectul care transforma Capitala in port la Dunare au ramas se numara printre cele mai spectaculoase mega-proiecte incepute in anii 1980 si oprite inainte de a fi realizate.