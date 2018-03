​FOTO / VIDEO Ce fotografii poate face noul Samsung Galaxy S9 / O comparatie interactiva cu Samsung Galaxy S8

Stiri pe aceeasi tema

- „A venit timpul sa aleg alt drum. Dupa aproape 14 ani in cea mai tare redactie din Romania, plec de la HotNews.ro pentru un alt proiect editorial impreuna cu Dan Tapalaga si alti ziaristi de calibru. Las in urma o redactie formidabila si un public exceptional. HotNews.ro e una dintre ultimele busole…

- Imagini cu zimbri din Parcul Natural Vanatori Neamt in timp ce se hranesc la un punct special amenajat de rangerii parcului, postate pe pagina de internet a Regiei Nationale a Padurilor Rosilva.Specialistii Romsilva asigura zimbrilor hrana suplimentara, fan si furaje, in special iarna, cand hrana este…

- Statisticile oficiale ale Romaniei si ale altor state sau cele ale institutiilor internationale (precum UNStat, Eurostat etc.) sunt indicatori utili, care insa nu surprind realitatea statistica, fie din cauza periodicitatii cu care sunt realizate (exista state unde recensamintele nu au fost efectuate…

- Romania ar putea renunța la ora de vara! Propunerea legislativa privind renuntarea la trecerea la ora de vara, apartinand deputatului PMP Marius Pascan si sustinuta de alti parlamentari PSD, PNL, USR si UDMR, a fost depusa la Senat, in calitate de prima Camera sesizata. Initiatorul sustine ca, potrivit…

- Calitatea vietii este un parametru important pentru retinerea si atragerea oamenilor intr-un oras, iar un oras nu se poate dezvolta urban fara parteneri de calitate si fara o stransa colaborare intre investitori, autoritatea publica locala si comunitate, reiese din concluziile celei de-a sasea editii…

- Adrian Dobre, purtator de cuvant al PSD, a lansat o ipoteza despre aceasta informație pe surse: ”Daca ma intrebați o opinie strict personala, pentru ca acesta nu este un calcul politic in momentul de fața, ceea ce difuzeaza acel site celebru despre care ați povestit, eu, personal, cred ca este o…

- Startup Europe Week [#SEW18] este o inițiativa a Comisiei Europene de animare a afacerilor aflate la inceput prin organizarea simultana a unor evenimente dedicate lor in peste 300 orașe din peste 40 de țari. Evenimentul aduce la aceeași masa antreprenori, comunitatea, administrația, mass-media pentru…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a mentionat marti, la CSM, posibilitatea unei sesizari a Curtii Constitutionale, in cazul in care presedintele Iohannis va refuza sa o revoce pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Ministrul a adus astfel, la nivelul discursului guvernamental, optiunea sesizarii CCR.…

- Deputatul democrat Cornel Dudnic a fost avertizat de catre conducerea PDM pentru declarațiile de la sfârșitul saptamânii trecute, când, la o întâlnire de la Comrat, a spus ca este gata sa apere cu arma în mâna autonomia gagauza, în cazul în care…

- Se confirma toate zvonurile dinaintea evenimentului de lansarea, cu noua gama Galaxy S9 similara la capitolul design cu vechea generație, același Infinity Display, dar cu noutați din plin pe partea foto-video, integrarea noile AR-Emoji, unui nou sistem audio și posibilitatea de a traduce un text in…

- Inteligența artificiala nu este chiar punctul forte al coreenilor de la LG, dupa ce roboțelul CLOi a clacat pe scena la ediția din acest an a CES . Acest lucru nu oprește insa grupul sa lanseze la ediția din acest an a Mobile World Congress o versiune noua a smartphone-ului LG V30, axata pe inteligența…

- Samsung a lansat Galaxy S9, cel mai nou smartphone al sau, cu care incearca sa concureze iPhone X și iPhone 8. Sud-coreenii au imbunatațit mai multe aspecte ale telefonului, dar cel mai mult s-au axat pe camera principala. Pornind de la principiul ca in 2018 principala funcție a unui telefon nu este…

- In cadrul Mobile World Congress 2018, Samsung de dezvaluit oficial noul Galaxy S9. Pe langa noul flagship al companiei, cu display de 5.8 inci, Samsung a prezentat și Galaxy S9+ cu display de 6.2 inci, ambele cu procesoare Qualcomm Snapdragon 845 (sau Samsung Exynos 9810 in anumite regiuni),…

- Big Brother din Florești, de trei ori mai ieftin decat la Iași Șeful PNL Iași, Marius Bodea, atenționeaza ca prețul sistemului de supraveghere video care va fi instalat in Moldova este de trei ori mai mare decat cel din localitatea clujeana. Deputatul atrage atentia ca sistemul pe care Primaria…

- Galaxy S9 va avea de același design ca și predecesorul sau, Galaxy S8, dar spre deosebire de acesta Samsung a refacut partea din spate, unde se afla camera foto și senzorul de amprenta. Astfel, senzorul de amprenta se afla acum sub camera și nu mai exista riscul sa manjești cu degetul camera cand…

- Potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Romania se afla pe primul loc in topul statelor europene cu cele mai multe cazuri de rujeola inregistrate in 2017, fiind urmata indeaproape de Italia si Ucraina, scrie Hotnews. 0 0 0 0 0 0

- Liviu Dragnea ar vrea ca Statele Unite sa faca mai multe investitii in Romania, asa cum s-a intamplat in cazul altor state, aratandu-se astfel nemultumit de componenta economica a parteneriatului strategic cu SUA. Amintim ca luni Camera de Comert Romano-Americana a avertizat ca investitiile…

- Fotografii cu oameni si locuri din Romania, dar si din lume, sunt expuse in cinci puncte din Constanta, intr-un festival artistic ce se desfasoara simultan in Portugalia, Brazilia si Romania.

- Gunther Krichbaum, președintele Comisiei pentru afaceri europene din Bundestag, ii cere președintelui Comisiei Europene sa nu suspende aplicarea Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) privind justiția din Romania, transmite Hotnews. Intr-o scrisoare adresata lui Jean Claude Juncker, Krichbaum…

- Reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR) organizatie care reuneste principalii investitori romani si straini care au afaceri in tara noastra, atrag atentia asupra necesitatii modernizarii si digitalizarii administratiei fiscale din Romania. Acestia au trimis in urma cu cateva zile…

- Spre comparatie, in urma cu zece ani, in niciun sector de activitate salariul mediu nu depasea 1.000 de euro net pe luna. „Din 2008 si pana in prezent, atat in criza, cat si dupa aceasta perioada, businessurile din Romania au devenit din ce in ce mai complexe, iar multinationalele au adus pe piata locale…

- "Dintr-un calcul aritmetic reiese ca indemnizatia aferenta concediului medical pre si post natal scade sau ar putea sa scada din urmatoarele considerente: in primul rand cota de contributie de asigurari sociale in cuantum de 10,5% pana in decembrie anul trecut, din ianuarie 2018 a crescut la 25%.…

- Cifrele relevate de raport nu sunt imbucuratoare pentru Timiș. Niciun spital din județ nu se afla in top 10 al unitaților sanitare in funcție de procentul de pacienți mulțumiți și foarte mulțumiți de serviciile medicale oferite de spital. De asemenea, niciun spital din Timiș nu este…

- Eurodeputatul PMP Siegfried Muresan, purtator de cuvant al Partidului Popular European, a declarat, intr-un interviu pentru HotNews.ro, ca dezbaterea pe modificarea legilor justitiei din Romania, ce va avea loc miercuri seara in plenul Parlamentului European de la Strasbourg, reprezinta un semnal ca…

- OMV împreuna cu site-ul de știri Hotnews.ro au lansat Coldnews.info powered by OMV MaxxMotion, prima platforma cu informații geolocalizate din România și cu sfaturi utlie pentru condus în timpul iernii de la specialiștii Napoca Rally Academy. Platforma își propune sa fie…

- Guvernatorul Bancii Naționale a Poloniei, Adam Glapinski, a facut, intr-un interviu acordat Gazeta Prawna, o declarație surprinzatoare, aratand ca nu este de dorit pentru Polonia sa aiba o rata de creștere similara cu cea din țara noastra. "Nu pacatuiesc spunand ca, pentru Polonia, ar fi mai bine…

- Curtea de de Arbitraj Comercial București de pe langa Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB) s-a lansat astazi, in cadrul unei conferințe de presa susținute de prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, președintele CCIB, prof. univ. dr. Victor Babiuc, președintele Curții de Arbitraj…

- Marti, incepand cu ora 12, la Comisia Economica din Senat vor fi prezenti ministrul Finantelor Ionut Misa alaturi de sefa ANAF, Mirela Calugareanu, discutiile cu membrii comisiei conduse de liberalul Daniel Zamfir fiind axate pe celebrul Formular 600. La intalnire vor participa si reprezentantii Consiliului…

- Avertizare pentru romanii si moldovenii care se afla, tranziteaza sau doresc sa mearga in Ucraina ca, potrivit datelor transmise de Ministerul Sanatatii din Ucraina, continua sa se inregistreze noi focare de rujeola. Potrivit Centrului de Sanatate Publica al Ministerului Sanatatii al Ucrainei,…

- CEO-ul OMV vorbeste, intr-un interviu acordat Hotnews.ro, despre orizonul proiectului Neptun, de la Marea Neagra, dezvoltat de Petrom si Exxon, dar si care ar putea fi liniile strategiei de piata a Petrom. Nu in ultimul rand, seful OMV aduce lamuriri si cu privire la relatia companiei romanesti cu Gazprom.

- Am iesit dintr-un an -2017 - stufos, complicat si cu multe proiecte fiscale incepute si abandonate, ceea ce a bulversat mediul de afaceri din Romania. Am intrat intr-un 2018 in care au intrat in vigoare masuri controversate: TVA split, mutarea contributiilor de la angajator la angajat, avem noi reglementari…

- Ambasada Franței in Romania, in parteneriat cu Business France și Camera franceza de Comerț și Industrie din Romania (CCIFER) lanseaza prima ediție a concursului „Orașul durabil”, deschis tuturor comunitaților - județe, municipii, orașe, comune – care premiaza inițiativele inovatoare din domeniul dezvoltarii…

- Camera de Comerț Timiș in colaborare cu Ambasada Republicii Turcia in Romania, organizeaza in perioada 6 – 9 februarie 2018 la Istanbul, o misiune economica de vizitare a targului international ISK SODEX 2018. Acesta este un targ internațional pentru sisteme de racire, incalzire, climatizare, aerisire,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, de Ziua Culturii, ca o „treime dintre romani nu citesc anual nici macar o carte, iar limba romana este victima de serviciu a discursului public”. „Marcam Ziua Culturii Nationale in anul Centenarului si cu un an inaintea asumarii de catre Romania a Presedintiei…

- Catalogul National al Preturilor Medicamentelor de uz uman autorizate pentru punere pe piata in Romania (CANAMED) nu mai este vizibil de cateva luni pe site-ul Ministerului Sanatatii. Inainte de mandatul ministrului Bodog, catalogul CANAMED era public si putea fi consultat pe site-ul MS. Un Ordin…

- Un tanar a fotografiat un obiect luminos pe cerul Focșaniului și ne-a trimis poza. El ne-a rugat sa-i pastram anonimatul și ii respectam, desigur, dorința. Iata mesajul cititorului nostru: „Buna seara! Astazi, in jurul orei 17:15, am observat deasupra unui bloc din spatele gradiniței 18 (langa…

- Allview, brandul autohton numarul unu de smartphone-uri și tablete prezent pe piața din România, lanseaza astazi smartphone-ul V3 Viper, cel mai compact din gama Viper, cu display atragator de 5,5”și raport 18:9. V3 Viper este un telefon dual sim, primul terminal Allview cu funcția Dual…

- Mii de turiști moldoveni, ruși și ucraineni care serbeaza Craciunul pe rit vechi au sosit în stațiunile de pe Valea Prahovei, cea mai cautata stațiune fiind Sinaia. Șeful Centrului de Informare Turistica Sinaia, Paul Popa, a declarat, pentru Mediafax, ca mii de turiști moldoveni, ucranieni…

- Doua cruci de gheata pentru Slujba de Boboteaza , care va avea loc pe 6 ianuarie pe faleza Dunarii din Galati, sunt pregatite, din cauza temperaturilor crescute de afara, in doua matrite speciale in camera frigorifica a unei firme. In acest fel, se continua o traditie veche cand crucile erau realizate…

- In interiorul telefonului Samsung Galaxy J3 2016 se gaseste un procesor Quad-core 1.5 GHz Cortex-A7 care va permite sa descarcati si sa rulati fluid majoritatea aplicatiilor si a jocurilor disponibile pentru mobil, sa va uitati la video-uri online sau sa vedeti ce mai fac prietenii de pe Facebook. Camera…

- Majestatile Sale Regele Mihai I n. 25 octombrie 1921, Sinaia, Romania ndash; d. 5 decembrie 2017, Aubonne, Elvetia si Regina Ana a Romaniei n. 18 septembrie 1923, Paris, Franta ndash; d. 1 august 2016, Morges, Elvetia au vizitat in data de 20 octombrie 2006 Podgoria Murfatlar.Atunci, dupa degustarea…

- Premierul Mihai Tudose a reluat mesajul lipsit de menajamente la adresa Casei Regale. Tudose spune ca România nu este monarhie și ca, la fel cum Camera de Comert si Industrie a României este o fundatie, un ONG de interes national, tot așa stau lucrurile și

- Comunicat de presa 19.12.2017 Situația actuala a companiilor este buna, viitorul insa arata mai puțin optimist Situația actuala a companiilor germane din Romania este buna, insa viitorul este mai puțin optimist, arata rezultatele chestionarului realizat de Camera de Comerț și Industrie Romano-Germana…

