Stiri pe aceeasi tema

- Centrul american pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC) investigheaza tigarile electronice ca posibila cauza pentru o serie de imbolnaviri pulmonare in randul adolescentilor si adultilor tineri din 14 state americane, informeaza luni Reuters, potrivit Romania24.ro. Conform CDC, nu exista dovezi…

- Rezultatele finale, dupa contestații, din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, sesiunea 2019, desfașurat in cursul acestei luni la Centrul de concurs Colegiul Tehnic ”Alesandru Papiu Ilarian” Zalau s-au afisat marti – 30 iulie. Potrivit reprezentantilor…

- Pasionații de mountain bike sunt invitați in 24 august la Șureanu, la competiția ȘureanuBikeFest. Concursul se adreseaza tuturor iubitorilor de munte și pedalat, indiferent de varsta. Pentru ediția a IV-a, organizatorii au pregatit un traseu principal și un traseu pentru copii, trasee cu peisaje unice,…

- Ursul de la Paclișa a fost mutat vineri spre sambata noaptea. Animalul a fost eliberat de dimineața intr-o zona din Munții Șureanu greu accesibila, departe de comunitațile umane. Procedura de transport și eliberare s-a desfașurat fara incidente, au transmis pentru Alba24, surse prezente la fața locului.…

- Intre 5-7 iulie a fost organizata de catre Consiliul Județean Argeș, prin Centrul cultural Județean Argeș, prima ediție a Festivalului-Concurs Național de Interpretare Muzica Ușoara ARTgeș FEST. Festivalul s-a adresat copiilor și tinerilor care abordeaza un repertoriu valoros, acelora care studiaza…

- Ziarul Unirea „Cartile isi au destinul lor” – Parteneriat intre Agentia Nationala Antidrog si Primaria Comunei Ighiu pentru prevenirea consumului de droguri in comunitate Agentia Nationala Antidrog, prin Centrul de Preveinire, Evaluare si Consiliere Antidrog (CPECA) Alba, implementeaza, in parteneriat…

- Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta a anuntat numele asociatiilor si proiectelor admise la concursul local de proiecte 2019. Astfel, castigatori sunt Asociatia Sigma Development Center, cu proiectul „Voluntariatul - Atelier de implicare” (81,66 p), ONG Romania Dacia Casa Noastra, cu…

- Trei jandarmi din Alba trec prin probe de escalada și coborare in rapel, orientare in teren și cautarea unei persoane aflate in dificultate, in cadrul unei competiții organizate in perioada 26-28 iunie. Aceștia participa la concursul militar-aplicativ ce se desfașoara la Centrul de Perfecționare a Pregatirii…