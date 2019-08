Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Național de Meteorologie a emis un cod galben de canicula valabil pentru ziua de 2 iulie, in regiunile de nord și nord vest. Astfel, in județul Salaj, temperaturile pot ajunge la orele amiezii la valori de 36 – 37 de grade celsius. “Marți, 02 iulie, vremea va fi caniculara și disconfortul…

- Copa America 2019 din Brazilia a inceput pe vineri noapte, iar iubitorii fotbalului spectacol pot urmari meciurile pe Eurosport. Titlul de campioana a regiunii se disputa intre 12 țari, alaturi de unii dintre cei mai buni jucatori de fotbal din lume: Lionel Messi (Argentina), Neymar (Brazilia), Alexis…

- Leo Messi, 31 de ani, a inscris singurul gol al Argentinei din remiza amara cu Paraguay de la Copa America, 1-1. „Pumele" s-au incurcat din nou, iar starul Barcelonei ramane departe de marea dorința neimplinita a carierei: cea de a caștiga un trofeu alaturi de echipa naționala. Cum fiecare vara are…

- Zece deținuți au murit duminica, dintre care cinci decapitați și trei carbonizați, în cursul unor confruntari între bande rivale de narcotraficanți în interiorul unei pușcarii din Paraguay, a anunțat ministerul de Interne, citat de AFP.Aceste confruntari au izbucnit în…

- Inpectoratul Teritorial de Munca Maramures informeaza angajatorii indiferent de forma lor de proprietate ca, in urmatoare perioada va intensifica controalele pentru verificarea respectarii prevederilor Ordonantei de Urgenta nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi…

- Potrivit sursei citate, locuinta familiei respectiva a fost afectata atat de puternic incat nu mai prezinta siguranta, iar Primaria comunei Lunca a solicitat acordarea unui adapost temporar. 'Beneficiarii locuintei modulare sunt trei membri ai familiei, doi adulti si un copil, pentru care pompierii…

- O ploaie torențiala a facut dezastru in aceasta dupa-amiaza, in satul Saliștea (Cioara), unde mai multe drumuri au fost inundate de ape. Oamenii s-au trezit cu puhoiul de apa pe strada și in curți. ”A fost dezastru. Apa a luat mașini, rulote, ne-a inundat curțile”, spune cu amacaciune un localnic. Institutul…

- * Fondul forestier national a inregistrat, in 2018, o crestere de aproximativ 0,3%, fata de anul anterior, in timp ce volumul de masa lemnoasa recoltata s-a majorat cu 6,3%, reiese din datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). * Administratia Nationala de Meteorologie (ANM)…