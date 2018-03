Stiri pe aceeasi tema

- Pe strada Transilvaniei din Aiud, șoferul unui autoturism a pierdut controlul asupra acestuia și a ieșit in afara carosabilului. Se pare ca omului i s-ar fi facut rau la volan. In acest moment primește ingrijiri medicale, a informat IPJ Alba, luni, 5 martie 2018, in jurul orei 14.50. Post-ul Incident…

- Ansamblul folcloric „ROMANAȘUL” va invita in data de 6 martie, la spectacolul folcloric dedicat zilei femei, intitulat „Suflet bland, maicuța The post Spectacol folcloric dedicat zilei femeii appeared first on replicahd.ro .

- Duminica, 4 martie, cu incepere de la ora 12:00, atit copiii, cit și parinții sint invitați la Teatrul Republican „Luceafarul”, la premiera spectacolului „In cautarea fericirii”, informeaza Noi.md. {{237540}}Piesa este o adaptare a poveștii terapeutice „In cautarea fericirii pierdute”, scrise de Mircea…

- ”Mama, tu ești patria mea”. Astfel se intituleaza concursul de poezie, lansat de Primaria orașului Calarași cu ocazia Zilei internaționale a femeii. Potrivit Auricai Amariei, specialist tineret și sport in cadrul instituției respective, acest concurs se afla la prima ediție și este destinat tinerilor.…

- Horoscop 25 februarie 2018BERBEC: Atmosfera din familie e vioaie și te indeamna la relaxare, la multa vorbareala, la leneveala aceea impreuna, specifica zilelor de diminica. Azi e despre confortul tau. Numarul norocos al zilei: 2. TAUR: Iubirea te inalța, iubirea iți da motive sa nu lași…

- Vineri, 23 februarie 2018, incepand cu ora 13:00, in sala Ion I.C. Bratianu a Primariei municipiului Aiud, va avea loc evenimentul „Dragobete pupa fete”. Menit sa refaca legatura tinerilor cu obiceiurile și tradițiile, ediția a II-a a evenimentului va aduna laolalta elevi de la școli din Aiud intr-un…

- La data de 19 februarie 2018, in jurul orei 23.30, politistii din Ocna Mures l-au depistat pe un barbat de 62 de ani, din Ocna Mures, in timp ce conducea o motocicleta, fiind sub influenta bauturilor alcoolice si fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. In urma testarii…

- „In perioada 22-23 februarie 2018, caravana locurilor de munca a companiei pema electrotehnic Romania se va afla la Aiud, Ocna Mureș, Ighiu și Zlatna, pentru selecția de personal necalificat și calificat in meseria de operatori cablaje. Mulțumim doamnei și domnilor primari din Aiud, Ocna Mures, Ighiu…

- HOROSCOP BERBEC Nu trebuie sa duci dupa tine, la nesfarsit, dezamagiri sau amintiri care inca mai dor. E posibil ca cineva sa fi gresit enorm fata de tine candva si ii porti si astazi pica, dar numai de tine depinde sa inchizi acel capitol odata pentru totdeauna. Omul mai si iarta, mai…

- La data de 17 februarie, in jurul orei 06.45, politistii rutieri din Aiud, in timp ce actionau pe strada Ion Creanga din municipiu, l-au depistat pe un barbat de 51 de ani, din Aiud, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul…

- “Vineri, 16 februarie 2018, de la ora 11.00, abordam in conferința de presa transmisa LIVE (n.r. pe contul de Facebook PNL Alba), de la sediul PNL Alba, subiecte de maxim interes pentru cetațeni privind buna guvernare locala și proiectele de anvergura desfașurate de administrația publica locala a municipiului…

- Piata electromobilelor este pe cale sa isi ia un avant serios si unii producatori incep deja campanii interesante prin care doresc sa-si apropie clientii de astfel de masini ecologice. Un pionier este Renault, constructor auto cunoscut pentru experienta sa vasta in domeniu.

- A susținut concerte dincolo de granițele țarii și a cintat pe cele mai mari scene ale Rominiei. Dar niciodata intr-o… salina. Anul 2018 i-a adus cantareței o noua provocare și, totodata, o noua premiera. In semifinala de la Eurovision Romania, cantareața a susținut un recital extraordinar la o adincime…

- Proiectul Stagiunea cu Skepsis 2018 continua cu unul dintre cele mai incitante spectacole din repertoriul grupului! Marti, 20 februarie 2018, de la ora 19.00, Grupul Skepsis va invita la Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia la spectacolul Strainul , dupa John Boynton Priestley – prozator si dramaturg…

- Este vorba de Szabo Lorand-Csaba si Balu Petru Andrei, studenti ai renumitei institutii de invatamant in anul I, respectiv anul III, care vor face practica pana pe 11 martie. Primul este originar din Aiud si se afla pentru prima data la Jandarmeria Alba. Cel de-al doilea locuieste in Campeni si desfasoara…

- Un accident in care au fost implicate un microbus care transporta marfa și un autoturism a avut, sambata, 10 februarie 2018, in jurul orei 15.15, la intrarea in Aiud dinspre Teiuș. Potrivit poliției, șoferul microbuzului nu a acordat prioritate și a acroșat cealalta mașina. Imediat dupa impact, traficul…

- Politistii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au identificat doi barbați ca persoane banuite de comiterea unor furturi dintr-o societate comerciala. La data de 6 februarie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia…

- La data de 6 februarie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Secției 2 Politie Rurala Vințu de Jos i-au identificat si retinut pe M.S. de 38 de ani si pe M.O. de 33 de ani, ambii din localitatea Ciugud, posesori ai unor mandate de executare a pedepsei inchisorii, emise de Judecatoria…

- Primaria municipiului Aiud aduce la cunoștința cetațenilor interesați ca, pana in data de 15 februarie 2018, va avea loc colectarea actelor necesare intabularii sistematice a terenurilor (intabulare gratuita), situate in localitatea Gimbaș – parcela Pacașul Mic, localitatea Pagida – parcela Peste Mureș…

- Cu un moment de reculegere in amintirea celui care a fost inginer colonelul Vasile Ioan Olah, comandantul Batalionului 405 Sprijin Logistic „NASAUD”, a debutat ieri seara un emoționant recital susținut de Fanfara Militara a Garnizoanei Bistrița, la Centrul Cultural „Dacia”...

- Incepand din 2018, Centrul Medical Clinimed Alba Iulia le ofera celor interesați un nou serviciu. Este vorba despre consultații de urologie, efectuate Dr. Andrei Dumitrescu (Cluj-Napoca), medic specialist urolog. IMPORTANT! Pentru informații și programari, puteți suna la urmatoarele numere de telefon:…

- Mihai Fifor, ministrul Apararii Nationale, efectueaza, in zilele de 2 si 3 februarie, o vizita de lucru in garnizoanele Constanta si Mangalia. Ieri, inaltul oficial militar s a aflat in Portul Militar Constanta, unde a vizitat nave militare si s a intalnit cu echipajele acestora. In cadrul conferintei…

- Seara trecuta a fost una cu totul speciala la Casa de Cultura Dacia din Mioveni. Acolo a avut loc un spectacol dedicat lui Ion Luca Caragiale. Spectacolul a fost sustinut de catre micii actori din cadrul Trupei Clubul Veseliei si cei de la Estrada Mioveni. Micutii au prezentat spectacole si schite…

- Numerosi elevi si profesori de la Liceul Tehnologic "Liviu Rebreanu" din Maieru au participat miercuri, 31 ianuarie, in sala festiva a scolii, la prima intalnire organizata in acest an de Biblioteca Judeteana "George Cosbuc" Bistrita-Nasaud, cu tema "Cartile si cantecele Marii Uniri". Despre cum a fost…

- Pe 2 februarie, de la ora 19.30, Teatrul Nottara gazduiește „Treptele Unirii", un recital extraordinar al actorului Emil Boroghina, societar de onoare al Teatrului Național Craiova. Un spectacol de poezie...

- O prietenie aniversata la patru veacuri! Este povestea unei relații ce dureaza din perioada cand artistul debuta in legendarul Cenaclu Flacara, iar Gabriela Bancescu era o frumoasa liceeana in practica la unul din restaurantele orașului lor natal, Brașov. Anii au trecut iar cei doi s-au ținut minte…

- La data de 29 ianuarie 2018, politistii din Ocna Mures l-au depistat si retinut pe un barbat de 43 de ani, din comuna Noslac, posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii emis de Tribunalul Alba. Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de un an, 6 luni…

- La data de 25 ianuarie 2018, politistii Secției 5 Poliție Rurala Blaj l-au depistat si retinut pe un barbat de 41 de ani, din Bucerdea Granoasa posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii. Barbatul a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de un an și 11 luni inchisoare,…

- In preambulul implinirii celor 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane, sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, sala de spectacole a Casei de Cultura Cugir a fost gazda unui spectacol artistic dedicat celebrarii „Micii Uniri”. Spectacolul de la Cugir a fost deschis cu intonarea imnului…

- Politistii din Sebes l-au retinut pe un tanar de 28 de ani, din municipiul Sebes ce este banuit de comiterea unui furt din locuinta, fapta ce ar fi comis-o impreuna cu alte doua persoane. Politistii i-au perchezitionat locuinta si au gasit o parte din bunurile furate. La data de 18 ianuarie 2018, politistii…

- Primaria municipiului Aiud aduce la cunoștința cetațenilor ca, incepand cu luna ianuarie 2018, cuantumul indemnizatiei lunare pentru persoanele cu handicap grav este de 1163 lei. Indemnizația a fost stabilita in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 846 din 29 noiembrie 2017 pentru stabilirea salariului…

- In saptamana culturii naționale, Primaria Municipiului Campia Turzii, prin Serviciul de Cultura, a organizat evenimentul „Cultura romana la ceas aniversar”. Manifestarea a avut loc astazi, 18 ianuarie 2018, in Sala

- Suporterele saudite, carora li s-a ridicat și interdicția pe stadioane dupa 60 de ani de fotbal, și-au facut selfie-uri vineri și s-au bucurat la reușitele lui Al Ahli, invingatoare cu 5-0 contra lui Al Batin Femeile nu mai sunt discriminate nici pe stadioane in Arabia Saudita. Vineri, la Jeddah, orașul…

- Zdob si Zdub au susținut un recital la inalțime, cu ocazia aniversarii a 25 de ani de Air Moldova. Pasagerii au avut parte de o surpriza de proporții. Totul a fost filmat și facut public pe contul de socializare. Baieții de la Zdob și Zdub au facut adevarat spectacol la inalțime. „Prietenii noștri de…

- Sarbatorile de Iarna au reprezentat un motiv de bucurie și pentru mai mulți oameni cu nevoi speciale din județul Alba. Angajații ADR Centru au donat pentru a ajuta o parte din pacienții cu scleroza multipla din județul Alba, membri ai Asociatiei SM Speromax Alba, precum și pe copiii și adulții ocrotiți…

- Presedintele rus Vladimir Putin le-a cerut compatriotilor sai in mesajul de Anul Nou sa-si exprime dragostea fata de familie, urandu-le o 'schimbare in bine' in anul 2018 si le-a multumit celor care 'cred in ei insisi si in tara lor', consemneaza agentiile EFE si Xinhua. …

- Drumul National 1- Alba Iulia – Santimbru –– Oiejdea – Galda de Jos – Teius – Aiud – Inoc – limita cu judetul Cluj Drumul National 1- Sebes – Cut – Cunta – limita judetul Sibiu Drumul National 7 Salistea –– Șibot – limita cu judetul Hunedoara Drumul National 67C – Sebes –Petresti – Sasciori – Daia…

- Programul de lucru al casieriei Serviciului Taxe și Impozite Locale se va desfașura in urmatoarea perioada, dupa cum urmeaza: in luna decembrie a acestui an programul de incasari se va desfașura pana in data de 28 decembrie 2017, ora 15:30; in luna ianuarie 2018, pentru plata impozitelor restante, a…

- Cu ocazia sarbatorii Sfantului Arhidiacon Ștefan transmitem tuturor aiudenilor care iși serbeaza azi onomastica, un calduros „La multi ani”, multa sanatate, multe realizari si tot ce va doriti alaturi de cei dragi. Iulia Adriana Oana Badea Helga Lorincz Primarul…

- Amplasarea radarelor in perioada 23-26 decembrie 2017 Drumul National 1- Alba Iulia – Santimbru –– Oiejdea – Galda de Jos – Teius – Aiud – Inoc – limita cu judetul Cluj Drumul National 1- Sebes – Cut – Cunta – limita judetul Sibiu Drumul National 7 Salistea –– Șibot – limita cu judetul Hunedoara Drumul…

- Elevii Scolii Gimnaziale "Miron Costin" Suceava au participat luni, 18 decembrie, la o activitate intitulata "Sa colindam la Portile Bucovinei". Este cea de-a doua activitate dintr-un proiect mult mai amplu, "Bucovina - izvor de cultura", realizat in parteneriat cu ...

- Anunt de maxim interes pentru toti romanii. Un lider marcant al PNL anunta ca nu i se va mai acorda sprijin lui Klaus Iohannis pentru candidatura la alegerile prezidentiale din 2019. Viorel Catarama a facut acest anunt, iar voci din PNL sustin ca si Ludovic Orban este de acord cu aceasta masura.…

- Politistii din Alba Iulia au luat masura retinerii fata de un barbat din municipiu, banuit de comiterea unui furt dintr-o societate comerciala in care a patruns prin efractie. Va fi prezentat in fata procurorilor, pentru dispunerea masurilor legale. La data de 19 decembrie 2017, politistii de investigatii…

- Hotelul de Gheata de la Balea Lac va avea ca tema, anul acesta, promovarea muzicii, iar in camere turistii ii vor gasi, sculptati in gheata, pe Madonna, Prince, Elvis Presley sau Corina Chiriac. Hotelul, a carui constructie nu s-a finalizat, este rezervat in intregime pentru sarbatori.

- “Pentru cei și cele care simt ca nu mai au rabdare, avem noi: Craciunu’ din 21! Vin sa va colinde: Ionuț Fulea, The Puzzles și Denisa Moga & Band, iar Moșul vine cu saniile pline cu mii de daruri pentru tot atația mici albaiulieni.”, au precizat cei din administrația locala. Legat de Targul de Craciun,…

- La data de 13 decembrie 2017, in jurul orei 7.45, o femeie de 51 de ani, din municipiul Aiud, s-a angajat in traversarea strazii prin loc nepermis si fara sa se asigure, imprejurare in care a fost acrosata de un autoturism condus de o femeie de 32 de ani, din Aiud. In urma accidentului, femeia a suferit…

- Cei mai buni elevi din Cluj-Napoca au fost premiați la Gala ”10 pentru Cluj 2017”. Din nefericire s-a strecurat o gafa uriașa. Problema este ca la evenimentul de miercuri, 13 decembrie, de la Casa de Cultura a Studentilor au fost premați cei mai buni copii,…

- Politista zilei este agenta de politie Boancas Oana Andreea din cadrul Politiei Orasului Cugir, care, fiind in timpul liber, l-a oprit din activitatea infracționala pe un barbat ce incerca sa talhareasca o femeie. In seara zilei de 8 decembrie 2017, in jurul orei 19.00, in timp ce se afla pe o strada…

- Lotul 3 al autostrazii Sebes – Turda nu va mai fi inaugurat anul acesta. O comisie a CNAIR va merge pe acest lot abia pe 9 ianuarie 2018, pentru a vedea daca se poate efectua receptia. Astfel, Romania va incheia anul 2017 cu doar 15 kilometri noi de autostrada, care au fost inaugurati in martie. Receptia…