Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme a avut loc duminica seara, la intersecția strazilor Vasile Alecsandri și Varful cu Dor din Brașov. Evenimentul rutier, cu o victima, s-a produs din cauza neatenției și pe fondul neacordarii de prioritate. Potrivit purtatorul de cuvant al…

- Un accident rutier soldat cu pagube materiale pentru doi șoferi a avut loc, sambata, in sensul giratoriu din centrul municipiului Alba Iulia. Coliziunea s-a produs intre un autoturism inmatriculat in județul Caraș Severin și unul inmatriculat in Alba, cel mai probabil duapa ce unul dintre șoferi nu…

- Doua incendii de vegetație uscata au izbucnit in Alba Iulia și Radești. Pompierii au intervenit pentru stingerea flacarilor. “Detașamentul de pompieri Alba-Iulia intervine cu o autospeciala pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata din municipiul Alba-Iulia(Barabanț) de pe strada Stejarului.…

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine cu o autospeciala, o autoscara și o ambulanța SMURD pentru stingerea unui incendiu izbucnit la coșul de fum a unei locuințe, au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența Alba. Incendiul se manifesta la o casa din localitatea Paclișa,…

- Duminica, 10 martie, in jurul orei 11.15, Detașamentul de de pompieri Alba Iulia a fost anunțat de izbucnirea unui incendiu la o locuința, in localitatea Paclișa. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit cu o autospeciala, o autoscara și o ambulanța SMURD pentru stingerea…

- Un incendiu de vegetație uscata a izbucnit sambata, in jurul orei 16:00, pe strada Calea Moților din Alba Iulia. UPDATE 16:10- Din cauza intensificarii vantului la fața locului se mai deplaseaza o autospeciala. Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine cu o autospeciala pentru…

- Pompierii militari au fost alertați sa intervina dupa ce au fost sesizați ca exita o acumulare de gaze intr-un apartament pe str. Ioan Popasu din municipiul Brașov. „Se evacueaza persoanele din 63 de apartamente de pe doua scari de bloc. La fata locului s-au deplasat trei echipaje SMURD, o autospeciala…

- In a patra zi de la izbucnirea incendiului la fabrica de condimente Solina din Alba Iulia, inca mai sunt focare descoperite in urma indepartarii fragmentelor prabusite din structura cladirii. La fata locului, miercuri dimineata, intervenea un echipaj ISU, cu o autospeciala. „In continuare, la fata locului,…