- Un accident de rutier soldat cu ranirea grava a unei persoane a avut loc in dupa amiaza zilei de luni- 26 august, ora 19.24 in localitatea Moigrad. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența ISU ”Porolissum” Salaj, in accident au fost implicate un autoturism și o motocicleta.…

- Un accident rutier s-a produs miercuri dupa amiaza in municipiul Alba Iulia, pe Strada Alexandru Ioan Cuza, intre un TIR și un autoturism. Reprezentanții ISU au transmis ca sunt 2 victime conștiente, neincarcerate. Potrivit ISU; la fața locului intervine Detașamentul de Pompieri Alba Iulia cu o autospeciala…

- Accident la locul de munca. Un barbat s-a electrocutat in timp ce muncea pe un stalp de curent, pe o strada din Timișoara. Barbatul in varsta de 35 de ani este angajat al unei firme de mentenanța internet.

- In ultimele 24 de ore, echipajele SMURD au gestionat 28 de cazuri pentru acordarea asistenței medicale de urgența, iar in cinci situații intervenția a fost asigurata de echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj cu o autospeciala de la Detașamentul de Pompieri Pitești a intervenit in…

- Evenimentul s-a petrecut pe un drum comunal din Sabareni, joi, in jurul orei 17, fiind implicate trei autoturisme, iar din accident au rezultat patru victime, potrivit pompierilor de la ISU: – Barbat, cca. 19 ani, pasagerul unui autoturism marca Opel Astra, cu politraumatisme, preluat de elicopterul…

- Un barbat de 58 de ani, din Peștișani, a fost preluat de o ambulanța, duminica dimineața, pentru a fi transportat la spital, dupa ce a cazut intr-o fantana din curtea locuinței. El a fost scos din fantana in stare de inconstienta de catre pompieri. „ISU Gorj a fost solicitat sa intervina…

- Un accident rutier, soldat cu patru victime, dintre care doi copii, a avut loc joi seara, in jurul orei 21.30 in municipiul Aiud. Detașamentul de pompieri Aiud intervine cu o ambulanța SMURD la un accident rutier dintre doua autoturisme in municipiul Aiud, sunt 4 victime, conștiente și neincarcerate,…

- Un accident rutier soldat cu patru victime, a avut loc astazi, 12 iunie 2019, in jurul orei 14.00, in orașul Zlatna. Au intervenit pompierii din Alba Iulia cu o autospeciala de descarcerare și o ambulanța SMURD TIM. „Detașamentul de pompieri Alba-Iulia intervine cu o autospeciala, descarcerarea și…