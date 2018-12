Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 6 decembrie 2018, in cadrul Galei Performerilor, au fost premiați cei 26 de elevi care au obținut locul I la faza județeana a Olimpiadelor Școlare și premii și mențiuni la faza naționala a acestor competiții, precum și profesorii indrumatori ai acestora. ”Va mulțumim și va felicitam pentru efortul…

- 1 Decembrie 2018. Centenarul Marii Uniri la Alba Iulia. Astazi sunt cele mai importante evenimente din programul sarbatorii, pregatit de autoritati. Vor fi Marsul Unirii, ceremonii, parada militara, spectacole, artificii. Programul continua si duminica, 2 decembrie. La multi ani, Romania! VIDEO 100…

- Centenarul Marii Uniri de la 1918 va fi sarbatorit asa cum se cuvine si in orasul Teius. Autoritatile locale vor inaugura vineri bustul stegarului Ion Arion, pe Aleea personalitatilor teiusene, iar programul va fi intregit de un simpozion si un spectacol folcloric. Dupa ce, in vara, a fost inaugurat…

- Daca la Consiliul Judetean, Primaria Botosani si alte institutii nu s-a obosit cineva sa ia initiativa montarii unui tricolor de mari dimensiuni care sa marcheze Anul Centenar, iata ca s-a putut la o biserica din mediul rural.

- Buletin de Carei sarbatoreste Anul Centenar la Carei. Am amplasat astazi pe panourile publicitare din oras sigla Centenarului Marii Uniri pentru a se vedea ca si Careiul face parte din Romania. LA MULTI ANI ROMANIA!

- Un tricolor urias a fost desfasurat, joi, pe strazile municipiului Botosani, in cadrul unei actiuni organizate de Tineretul National Liberal (TNL). Steagul, care a avut o lungime de aproximativ 30 de metri, a fost purtat pe brate de tinerii liberali, care si-au dorit sa marcheze in acest…

- Ieri, 15 octombrie 2018, a avut loc la sediul Asociatiei Unirea 2009 Carei o noua sedinta de lucru pentru pregatirea manifestarii din 28 octombrie dedicata aniversarii Centenarului Marii Uniri din 1918. Au fost reprezentate toate asociatiile careiene romanesti. A fost stabilit programul activitatilor…

- Studenții Universitații ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia cu rezultate foarte bune au fost premiați, luni, de primarul Mircea Hava, in cadrul ceremoniei de deschidere a noului an universitar. S-au acordat 10 premii in valoare de 600 de lei pentru tinerii care au incheiat anul trecut cu media 10 și 16…