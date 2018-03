FOTO Vicepremierul Ungariei, mana dreapta a lui Orban, fotografiat si filmat cum vaneaza reni si elani cu elicopterul in Suedia

Stiri pe aceeasi tema

- Doi dintre pasageri au fost gasiti decedati, iar alti trei au fost scosi din apa in stare critica si transportati la spital. Din pacate, medicii nu i-au mai putut salva, potrvit New York Post. Pilotul a reușit sa iasa de unul singur din epava și a fost salvat de un remorcher. El este intr-o…

- Acțiunile polițiștilor de la Rutiera au inceput luni și s-au incheiat vineri dimineața. Numai in noaptea de joi spre vineri oamenii legii au intocmit doua dosare penale unor șoferi prinși ca au incalcat legea. Primul dintre ei a fost depistat la Satchinez. Are 47 de ani și in momentul…

- Facebook a retras un videoclip postat de un consilier al premierului ungar Viktor Orban, Janos Lazar, in care acesta declara ca imigrantii sunt responsabili de o crestere a nivelului insecuritatii si de expulzarea unor „crestini albi“ la Viena, scrie Reuters.

- Coalitia, in cadrul careia Liga a devansat puternic partidul lui Silvio Berlusconi, pare cu toate acestea a fi departe de o majoritate in parlament. Insa Matteo Salvini s-a declarat impotriva oricarui acord cu populistii din Miscarea 5 Stele, partidul clasat pe primul loc, cu peste 32% din voturi.…

- In cazul victoriei coalitiei de dreapta-extrema dreapta 'Este putin probabil ca unul din acesti trei pretendenti sa poata ajunge la majoritatea absoluta, dar exista unul, doar unul, care ar putea ajunge la aceasta. Este dreapta', a declarat recent Roberto D'Alimonte, directorul departamentului de…

- Trei regiuni din Romania, respectiv Nord-Est, Sud-Vest Oltenia si Sud-Muntenia, aveau in 2016 un PIB pe cap de locuitor, masurat in functie de puterea standard de cumparare, de sub 50% din media europeana, fiind printre cele mai scazute din UE, potrivit datelor publicate miercuri de biroul european…

- Partidul premierului ungar Viktor Orban a suferit un neasteptat esec duminica la alegerile pentru functia de primar al orasului Hodmezovasarhely, cand un independent, sustinut de opozitie, a castigat postul de edil, in detrimentul candidatului partidului Fidesz, relateaza Reuters. Discursul invingatorului…

- Partidul nationalist de dreapta al lui Orban, Fidesz, incearca sa castige majoritatea parlamentara la alegerile din aprilie, campania electorala axandu-se pe un mesaj feroce anti-imigranti, cresterea salariilor si mai multi bani pentru pensionari. Cu toate acestea, Peter Marki-Zay, un politician incepator,…

- Caz bizar filmat pe o strada din Constanta. Politistii au deschis o ancheta dupa ce un barbat a fost surprins de o camera de luat vederi in timp ce conducea o masina de pe scaunul din dreapta, iar pe scaunul soferului nu se afla nicio persoana. In imaginile surprinse se poate vedea ca automobilul apartine…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Constanta, politistii Biroului Rutier s-au sesizat dupa aparitia unor imagini intr-un cotidian local in care se observa cum un barbat conduce o masina de scoala de soferi, aflandu-se pe scaunul din dreapta al autoturismului, el tinand practic volanul…

- Politistii din cadrul Biroului Rutier Constanta s au autosesizat cu privire la imaginile care au aparut in spatiul public in care un barbat conduce o masina desi se afla pe scaunul din dreapta. Se pare ca cel in cauza este instructor auto. Politistii efectueaza verificari in vederea identificarii barbatului…

- Norvegia, cu un total de 38 medalii (13 de aur, 14 de argint si 11 de bronz) se mentine pe primul loc in clasamentul pe natiuni dupa disputarea intrecerilor programate sambata la Jocurile Olimpice de iarna 2018 de la PyeongChang. Norvegia este urmata in clasament de Germania 28 (13-8-7),…

- CSM București a trecut de Corona Brașov cu 37-21. A fost ultima partida inainte de confruntarea de la Gyor, cu deținatoarea Ligii Campionilor. Meciul va fi luni, de la ora 20:00. Dupa prestația sub așteptari cu Rapid, cand s-a impus doar cu 30-27, pe finalul de meci, CSM București a facut o adevarata…

- Roberta Crintea, o cunoscuta cantareata de muzica populara, a postat pe pagina personala de Facebook mai multe fotografii in care apare asezata pe unul dintre scaunele de la Masa Tacerii, opera de arta realizata de marele sculptor Constantin Brancusi, situatie interzisa printr-o hotarare a Consiliului…

- Echipa Belarusului, formata din Nadejda Skardino, Irina Kriuko, Djinara Alimbekava si Daria Domraceva, a castigat surprinzator medalia de aur la biatlon in proba feminina de stafeta 4x6 km, disputata joi la Jocurile Olimpice 2018 de la PyeongChang, cu timpul de 1h12min03sec4/10 (0 focuri ratate).…

- Afisele de tipul "Nu se accepta plata cu numerar" au devenit din ce in ce mai frecvente in magazinele si restaurantele din Suedia, pe masura ce platile au devenit preponderent digitale si mobile, insa ritmul rapid in care s-a renuntat la numerar a provocat ingrijorari in randul autoritatilor.…

- Aseara, in jurul orei 19:30, polițiștii din cadrul Politiei municipiului Dej au depistat un barbat de 73 ani, din Cuzdrioara, in timp ce conducea un autoturism pe strada Constantin Dobrogeanu Gherea, din Dej, fiind sub influenta bauturilor alcoolice, avand o concentratie de peste 0,50 mg/l alcool…

- Prezenta unui virus descris recent, descoperit in anul 2005 in aspiratele nazofaringiene ale copiilor din Suedia, a fost descoperita si la un copil din judetul Suceava, care a fost internat cu probleme respiratorii in Spitalul de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava. Directorul ...

- Charlotte Kalla este prima caștigatoare a aurului de la PyeongChang 2018, in proba de skiathlon. Jocurile Olimpice de Iarna pot fi urmarite in direct la TVR 1 și Eurosport. Cel dintai set de medalii de la actuala ediție a Jocurilor Olimpice a fost decernat azi, in proba feminina de skiathlon 7,5 km…

- O femeie de 47 de ani, cu ischemie la membrele inferioare, a fost preluata din Targu Jiu in aceasta dimineata de elicopterul SMURD, pentru a fi transferata la un spital din Capitala. Articolul Femeie in PERICOL de MOARTE, preluata de elicopterul SMURD! apare prima data in GorjDomino - cotidian local!…

- Partidul anti-imigratie si de extrema-dreapta, Alternativa pentru Germania (Alternative fur Deutschland – AFD), va fi principalul partid de opozitie din noul parlament de la Berlin, dupa ce Uniunea Crestin-Democrata (UCD) condusa de Angela Merkel a format o coalitie cu Partidul Social Democrat al…

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Giurgiu – P.T.F. Giurgiu au depistat un autoturism marca Audi model A6, in valoare de aproximativ 34.000 euro, cautat pentru confiscare de autoritatile suedeze. In data de 04.02.2018, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, s-a prezentat pentru a efectua…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a participat la un eveniment memorial de la Stalingrad. Acolo el s-a pozat cu un grup de femei ce sunt imbracate in uniforme ale Armatei Roșii din al doilea razboi mondial.

- Luni seara a avut loc, la Institutul Francez din București, prezentarea filmului ”Soldații, poveste din Ferentari”. A fost o prefața a lansarii acestei pelicule pe marile ecrane din Romania, care va avea loc vineri. Indirect, acest film a fost inspirat și de cotidianul Libertatea. „Soldații. Poveste…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, se va intalni marti cu liderii coalitiei de dreapta aflata la conducerea guvernului austriac. Coalitia, formata din conservatori si extrema dreapta, are aceleasi viziuni ca Orban asupra imigratiei si sunt deschisi catre legaturi mai stranse cu prim-ministrul ungar,…

- Un accident teribil a avut loc in comuna Tarcau din Neamt. O tanara de 18 ani a fost spulberata de un sofer care a pierdut controlul volanului. In imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zona se vede ca barbatul circula cu viteza foarte mare. Fata nu a mai avut nicio sansa de supravietuire.…

- Suedezul Ingvar Kamprad, fondatorul renumitei firme de mobila Ikea, s-a stins din viața la vârsta de 91 de ani. Celebrul om de afaceri a murit în somn, în propria lui locuința din sudul Suediei, potrivit TheIndependent. Ingvar Kamprad era considerat, în…

- Romania a urcat trei pozitii, pe locul 35, in topul din acest an al Bloomberg referitor la cele mai inovatoare 50 de economii ale lumii, condus in ordine de Coreea de Sud si Suedia, in care Statele Unite nu s-au incadrat in primele 10 pozitii pentru prima oara in ultimii sase ani.

- Oana Roman, marturisire neașteptata despre tatal ei.Vedeta a marturisit in cadrul unei emisiuni, ca tatal ei nu a ajutat-o in cariera, așa cum s-a spus. Aceasta a marturisit ca toata lumea credea ca Petre Roman a pus pile pentru ea. Oana Roman recunoaște ca tatal ei nu a fost capabil sa puna pile pentru…

- Imagini din culisele Asia Express. Show-ul ce va debuta in primavara la Antena 1 nu este o cursa nebuna numai pentru cele 7 perechi de vedete, ci și pentru echipa de producție. Pentru a surprinde perfect adrenalina, emoțiile și situațiile fara precedent prin care trec vedetele, fiecare echipa are propriul…

- Cel mai vehement critic al politicii merkeliene privind migratia a fost chiar de la inceput, in afara de premierul Viktor Orban, ministrul austriac de externe de la acea vreme, Sebastian Kurz. Tanarul politician este, din decembrie anul trecut, cancelarul Austriei. Dupa alegerea sa in aceasta functie…

- Armata ar putea fi scoasa in strada in Suedia pentru a combate activitatile bandelor criminale. Un anunt in acest sens a fost facut de premierul Stefan Lofven, potrivit agentiei de presa Reuters.

- Institutul Meteorologic si Hidrologic din Suedia a emis, pentru regiunile muntoase Norra Lapplandsfjallen și Jamtlandsfjallen, un cod protocaliu de furtuna, cu vant extrem de puternic și averse de zapada.

- Elicopterul SMURD a fost trimis la un accident ce a avut loc, duminica, între localitațile Așchileu și Cristorel, unde o mașina s-a rasturnat într-un șanț. Incidentul a fost semnalat prin 112, iar la accident au fost trimise mai multe echipaje de la SMURD…

- Beyonce de Romania a trecut prin momente dificile dupa ce i s-a spus ca este suspecta de cancer. Insa, blondina a facut analize, care i-au aratat ca este sanatoasa. Fosta iubita a lui Guta are o stare foarte buna de spirit si se bucura de momentele petrecute alaturi de fiica sa.

- Președintele Consiliului Județean Bistrița-Nasaud, Emil Radu Moldovan, a vorbit astazi in cadrul unei conferințe de presa despre legile justiției și impactul acestora asupra societații. De asemenea, nu s-a ferit sa spuna ca de sarbatori a primit diverse mesaje, asumandu-și ca este filat.

- Scrisoarea deschisa adresata de cea mai noua vedeta a PSD, Nicolae Badalau, este și o invitație destul de clara pentru Calin Popescu Tariceanu de a se alatura așa-zisei tabere „reformiste” din partid, alaturi de premierul Mihai Tudose.

- Alte patru partide de opozitie - MZSR (socialist), LMP (ecologist), Egyutt si DK (liberal) -, condamnate sa plateasca sume mai mici, au anuntat, de asemenea, ca refuza sa achite amenzile respective.Jobbik a primit la inceputul lunii decembrie o amenda de 2,1 milioane de euro din cauza unor…

- Un cunoscut medic din Germania susține ca starea fostului campion mondial s-ar putea imbunatați vizibil. "Fanii ar trebui sa spere in continuare. Potrivit unui studiu realizat in Suedia, intre 30% si 40% dintre pacienti au redevenit constienti la patru ani de la accidente", a explicat medicul Mark…

- Un vehicul al politiei, parcat in fata unei sectii de politie din orasul suedez Malmo (sud), a explodat vineri seara, a precizat politia, care a adaugat ca in urma exploziei nu s-au inregistrat raniti, transmite agentia dpa. Autoritatile cauta acum suspecti. Martori oculari au relatat…

- Intr-o conferinta comuna sustinuta la sediul PSD Alba alaturi de deputatul Ioan Dirzu, lider al social-democratilor din judet, presedintele ALDE Alba, Ioan Lazar, a declarat ca partidul sau ramane in continuare partener al PSD, dar ca alegerile din 2020 sau poate chiar si cele europarlamentare ii…

- Mos Craciun a aterizat pe Aeroportul International Oradea. Batranul cu barba alba a sosit din Laponia, nu cu o sanie trasa de reni, ci cu elicopterul, avand in vedere ca nu a fost zapada deloc prin aceasta parte a tarii.

- Olanda a cucerit a doua medalie mondiala din istorie cu antrenoarea de la CSM București pe banca tehnica. Emoțiile au fost insa uriașe in jocul caștigat in fața Suediei, 24-21. Finala pentru bronz, intre Olanda și Suedia, parea ca se joaca intr-o singura direcție, dupa cum incepuse meciul. ...

- Noul cancelar austriac, conservatorul Sebastian Kurz, a decis ca prima sa vizita in strainatate, dupa ce va prelua, luni, conducerea Executivului de la Viena, sa o faca la Bruxelles, in incercarea de a tempera ingrijorarile provocate de cooptarea extremei drepte in guvernul sau.

- Anul trecut, 16% din intreprinderile amplasate in UE si care aveau cel putin zece angajati au primit comenzi printr-un site web sau prin aplicatie, arata datele publicate joi de Oficiul european de Statistica (Eurostat). In 2016, vanzarile printr-un site web au fost folosite de aproximativ…

- Fostul premier Dacian Ciolos scrie marti, pe pagina sa de Facebook, ca multumeste Ambasadei Suediei la Bucuresti "pentru atentia acordata fesului pe care l-am purtat duminica la protest. :)" Ciolos adauga ca "are si sosetele de lana, lucrate manual, cum sunt cele impletite de femeile de la Rosia Montana"…