Stiri pe aceeasi tema

- Fotabalistul Thomas Rodriguez, in varsta de 18 ani, a murit in noaptea de joi spre vineri in timp ce dormea. Anunțul trist a fost facut de Tours, clubul la care juca. Tanarul urma sa implineasca 19...

- Una din marile cantarețe ale Romaniei, Doina Spataru este urmarita de ghinion in ultimul timp. Dupa tristețea imensa provocata de moartea fiicei ei, artista a fost nevoita sa fie internata in spital. Apropiații cantareței au incercat sa explice de ce Doina Spataru a ajuns in aceasta situație, insa au…

- In prezent, legea prevede ca ”la cererea de restituire se anexeaza, in original sau copie, documentul doveditor al plații taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, taxei de poluare pentru autovehicule, taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrului de mediu pentru…

- Anda Adam a trecut prin momente cumplite la intoarcerea in țara, de la ”Exatlon”. Cantareața a ajuns in carje dupa o accidentare destul de serioasa suferita la unul din genunchi, și in cateva zile a ajuns pe masa de operație. Dar iata ca dupa zilele mohorate, soarele a rasarit și pe strada Andei Adam!…

- Rafael Nadal a anunțat ca nu va participa la turneele de la Indian Wells și Miami, ca urmare a unei recidive a accidentarii suferite la Melbourne, ce l-a forțat sa abandoneze in sfertul de finala contra lui Cilici. ...

- Dupa ce a urmarit LIVE, pe Facebook, sedinta de la CSM in care s-a dezbatut cererea de revocare inaintata de ministrul Tudorel Toader pentru sefa DNA, Laura Kovesi, Marian Godina a facut o constatare. In timpul transmisiei, politistul a citit si toate comentariie si a observat diferentele dintre cei…

- Neymar nu a suferit doar o entorsa puternica la glezna dreapta, ci și o leziune la degetul mic. E imposibil sa mai fie recuperat pentru confruntarea cu Real Madrid, de pe 6 martie, din returul optimilor UEFA Champions League. In tur, spaniolii au caștigat cu 3-1. Duminica, dupa accidentarea lui Neymar…

- Dupa primele trei episoade publicate in exclusivitate de Evenimentul Zilei, in cadrul serialului „Incognito in lumea drogurilor”, continuam astazi cu un episod care vizeaza activitatea drogaților romani in Spania: furturi, violențe, batai, tentative de sinucidere și carcera grea. O singura miza. Letala:…

- Actorul și prezentatorul tv britanic, Stephen Fry, a dezvaluit ca sufera de cancer de prostata. "In ultimele doua luni am avut dureri din cauza unei neașteptate și nedorite aventuri. Imi pare rau ca nu m-am simțit capabil sa vorbesc despre acest lucru pana acum, dar aici va voi explica…

- Helmuth Duckadam va ajunge din nou pe masa de operație. Președintele de imagine de la FCSB, in varsta de 58 de ani, va ajunge din nou pe masa de operație, pentru o intervenție chirurgicala la genunchiul...

- Senatorii au aprobat, miercuri, proiectul de lege pentru modificarea Codului Muncii, initiat de deputatul UDMR Szabo Odon, care prevede ca Vinerea Mare – ultima zi de vineri inaintea Pastelui –...

- Exatlon 20 februarie. Giani Kirița este marele absent al concursului de marți seara! Fostul fotbalist a ajuns la spital, in urma unei accidentari. El va fi supus unui test medical. Nu se cunoaște, deocamdata, ce are Giani. Dupa ce Ion Oncescu a parasit competiția din motive de sanatate, Giani a ajuns…

- Ștefan Stan, unul dintre cei mai admirați și iubiți burlaci din showbiz-ul romanesc a luat o decizie care ii va schimba viața radical. Multe dintre fanele acestuia au ramas uimite și chiar dezamagite de decizia acestuia.

- Actorul rom bosniac Nazif Mujic, distins cu un Urs de Argint la Festivalul de Film de la Berlin, a murit la vârsta de 48 de ani în noaptea de sâmbata spre duminica, a declarat fratele sau pentru AFP.

- Calificata in semifinalele turneului WTA de la Doha, Simona Halep a trebuit sa se retraga din turneu din cauza unei accidentari la picior. Dupa ce a efectuat un RMN, rezultatele au aratat ca jucatoarea noastra ar avea tendinita și lichid la al patrulea deget de la un picior, urmand sa lipseasca…

- Victoras Micula a facut anuntul pe o retea de socializare, scrie spynews.ro. Tanarul si-a anuntat prietenii ca s-a casatorit cu Ozana, cea alaturi de care traieste o frumoasa poveste de dragoste de cateva luni. Mandru si fericit de ceea ce i se intampla, fiul milionarului Viorel Micula a tinut sa…

- FCSB - Lazio | Anunț de ultim moment din tabara FCSB, înaintea duelului cu Lazio, din 16-imile Europa League. Gigi Becali a spus ca Denis Alibec nu va evolua niciun minut în partida cu echipa italiana, din cauza unei accidentari.

- Victoras Micula si-a luat inima in dinti si a facut pasul cel mare! Dupa ce s-a logodit in luna Decembrie a anului trecut, milionarul a decis sa se casatoreasca cu cea care i-a furat inima.

- Șocul suferit pe 22 ianuarie 2017 a fost prea mult pentru Ryan Mason. Atunci, mijlocașul lui Hull City a fost victima unei ciocniri infioratoare cu Gary Cahill, fundașul lui Chelsea, suferind un grav traumatism cranian. Operat atunci, jucatorul a tot sperat sa revina pe gazon. Dar, dupa un an de pauza,…

- Elevul fruntaș Cosmin-Eusebiu Raț, din clasa a X-a la Colegiul Național Militar ,,Mihai Viteazul”, aflandu-se in vacanța intersemestriala, a decedat in urma unui accident rutier produs in localitatea Ciumbrud, in jurul orei 01.00, din data de 10 februarie 2018. Cosmin era președinte al Consiliului…

- Reg E. Cathey, un actor american care s-a remarcat in productii precum serialele „Culisele puterii/ House of Cards” si „Cartelul Crimelor/ The Wire”, a murit la varsta de 59 de ani, scrie hollywoodreporter.com.

- La asta nu ne-am fi asteptat niciodata. Veste colosala primita de la specialisti. Cum poate fi evitat cancerul de piele? Iti spunem noi marele secret.Deliciosul elixir iti poate scadea riscul de melanom, cea mai ucigatoare forma de cancer de piele, sugereaza un studiu realizat la National…

- Veste extraordinara primita de Simona Halep(2 WTA). Organizatorii turneului Premier de la Dubai i-au acordat un wild card. Astfel, eleva lui Darren Cahill are sansa de a castiga puncte esentiale in lupta cu Wozniacki pentru revenirea pe locul 1...

- Bomba in showbiz-ul romanesc! Bebe Cotimanis (62 de ani) a fost vazut „calcand stramb”. Actorul a fost prins in tandreturi cu amanta tinerica. Cotimanis este casatorit de patru ani cu Florina Marcuta, make-up artist, cu care era intr-o relatie de 17 ani. Fostul jurat de la „Romanii au talent” a uitat…

- Bogdan Adrian Gavrila, secretarul general al Club of Romania, a încetat din viata la 34 de ani. Anuntul a fost postat pe Facebook de fostul deputat PNL Adriana Saftoiu. Prietenii si familia sunt absoluti socati de moartea fulgeratoare a tânarului antreprenor.

- Cantaretul de muzica rock american Meat Loaf spune ca este posibil sa nu mai cante niciodata, din cauza unor dureri severe la spate, informeaza contactmusic.com.Citeste si: ALERTA - Sefa FMI, scrisoare pentru premierul Viorica Dancila: Ce i-a transmis Christine Lagarde / DOCUMENT Muzicianul…

- Amanunte incredibile din viata Simonei Halep (26 de ani), locul 2 WTA, ies la iveala dupa finala pierduta la Australian Open! Cea mai valoroasa jucatoare de tenis din Romania a simțit ptimii fiori ai dragostei pe vremea cand avea doar 18 ani.

- Fondatorul Ikea, miliardarul Ingvar Kamprad, a decedat la varsta de 91 de ani, a anuntat duminica compania suedeza de mobila infiintata in urma cu jumatate de secol si renumita astazi in lumea intreaga, informeaza Reuters.

- S-a speculat ca Alina Eremia si Dorian Popa ar fi intr-o relatie, pe care cei doi au reusit sa o ascunda perfect, dar acum toate zonurile au fost infirmate! Alina si-a prezentat iubitul, un tanar de 27 de ani, alaturi de care este de aproape un an. Si nu e Dorian Popa!

- Alina Eremia (24 de ani) și iubitul ei, Edi Barbu (28 de ani), apar pentru prima data impreuna pe coperta unei reviste, in Unica, numarul de februarie (pe piața din 23 ianuarie). Cei doi sunt o apariție discreta de obicei, dar s-au hotarat sa povesteasca despre relația lor și sa faca primul shooting…

- O celebra cantareata s-a stins din viata marti dimineata, dupa ce s-a luptat cu cancerul. Potrivit declaratiilor mamei sale, vedeta de 52 de ani a murit in jur de ora patru dimineata, iar alaturi i-a fost sotul ei, compozitorul Chuck Cannon, dar si cei trei copii ai ei.

- Ronaldinho s-a retras oficial, anuntul venind din partea fratelui acestuia, cel care-i este si agent. "S-a oprit! S-a terminat! Vrem sa organizam un eveniment fastuos dupa Cupa Mondiala din Rusia. Vrem sa organizam meciuri de retragere in Brazilia, Europa si Asia", a declarat acesta pentru OGlobo, conform…

- Dennis Rodman si-a petrecut noaptea de duminica în arestul politiei. El a fost oprit de politisti pentru ca a încalcat o regula minora în trafic, dar atunci când a fost pus sa sufle în fiola, oamenii legii au

- Stirea care anunta moartea transgenderului Rebekah Shelton a facut valuri in Marea Britanie. Vedeta din show-ul Big Brother a lasat fara cuvinte pe multi, dupa ce a facut public un clip in care spunea ca e in viata. Cum a fost posibil asa ceva? Simplu: contul ei fusese hackerit. "Ne pare rau…

- Monica Niculescu a acuzat o accidentare la gat si a decis sa nu joace partida programata joi.Niculescu a fost invinsa anul trecut in finala de la Hobart de Mertens, cu scorul de 6-3, 6-1.In sferturi este calificata si Mihaela Buzarnescu, locul 57 WTA, care va evolua, joi, dupa…

- A murit Mircea Sirbu, președintele AJF Hunedoara. A fost fotbalist, apoi antrenor. Trista veste a anunțat-o, pe contul sau de Facebook, Marcel Pușcaș, candidat la șefia Federației Romane de Fotbal, la alegerile din mai 2018. Iata postarea lui Marcel Pușcaș, pe Facebook: ”VESTE TRISTA ! A INCETAT DIN…

- Muzicianul Ray Thomas, unul dintre membrii fondatori ai formatiei britanice The Moody Blues, a decedat la varsta de 76 de ani, a anuntat casa sa discuri. Flautist, solist si compozitor, Ray Thomas a muri...

- Lumea continua sa se confrunte cu schimbari climatice severe, fapt care ar putea duce la dispariția ciocolatei. Doua treimi din totalul de ciocolata din lume vin din vestul Africii, iar Coasta de Fildes este cel mai mare producator de cacao din lume, potrivit DailyMail, scrie realitatea.

- Nu doar emisiunea “Bravo, ai stil” se bucura de aprecierea unui public numeros, ci si juratii acestui show au intrat la inimile telespectatorilor. Din pacate, unul dintre ei isi ia ramas bun de la colegii sai si de la fani si se retrage pentru a se ocupa in totalitate modei.

- A murit socrul lui Gazi Demirel. Din primele informatii, se pare ca a fost vorba despre o infectie care s-a raspandit in tot corpul. Cunoscutul cantaret de origine turca, Gazi Demirel, trece prin momente cumplite, dupa ce socrul sau a decedat. Acesta era bolnav, iar infectia i-a cuprins intreg organismul.…

- Cineastul Gerald B. Greenberg, premiat cu Oscar pentru „Filiera franceza” si nominalizat la premiile Academiei pentru „Kramer vs. Kramer” si „Apocalypse Now”, a murit vineri, la varsta de 81 de ani, potrivit stiripesurse.ro. El a fost premiat de Academia de Film Americana in 1972 pentru montajul filmului…

- Cunoscutul cineast Gerald B. Greenberg s-a stins din viata vineri la varsta de 81 de ani. El a fost cel care a realizat unul dintre cele mai reusite accidente de masina din istoria cinematografiei.] Gerald B. Greenberg a murit vineri la varsta de 81 de ani. Acesta a fost un renumit cineast, premiat…

- Vorbind despre succesul televiziunilor din Romania, Mihai Tatulici a subliniat care este elementul-cheie pentru care orice televiziune sa produca bani. ”Unul din lucrurile cele mai grave care s-au intamplat dupa Revoluție a fost ca o mulțime de papagali s-au așezat pe locurile unde trebuiau…

- In aceste zile ne confruntam cu temperaturi mai scazute decat cele obisnuite la aceasta data. Dar, vremea va intra intr-un proces de incalzire si s-ar putea sa avem ploi, nu ninsori de Craciun. Vor fi precipitatii consistente in zilele viitoare in vestul tarii, care vor continua pana in 24 – 25 decembrie,…

- Medicii din Timisoara i-au facut toate investigatiile fetitei de opt ani care este bolnava de cancer si ai carei parinti au fost obligati de instanta sa o duca la spital. Doctorii au decis ca in faza in care se afla acum, cu o tumora care a metastazat, nu i se poate face un transplant medular, astfel…

- Gigantul francez Lactalis, liderul pietei locale de lactate dupa ce a cumparat in ultimul deceniu trei jucatori majori - LaDorna, Albalact si Covalact -, va inchide fabrica de branza President din Kogalniceanu. „Decizia de inchidere a liniei a venit dupa epuizarea tuturor incercarilor de rentabilizare…

- A murit academicianul și rectorul Universitații Libere Internaționale (ULIM), Andrei Galben, la virsta de 69 de ani. Andrei Galben a ocupat funcția de rector al ULIM din 1992. "ULIM este cea mai mare Universitate privata din Republica Moldova. Locul de care ma leaga o mulțime de amintiri placute, prietenii…

- Robbie Williams a dezvaluit ca doctorii i-au descoperit o anomalie cerebrala in luna septembrie, motiv pentru care a fost internat timp de o saptamana la terapie intensiva si a fost nevoit sa anuleze trei concerte pe care ar fi trebuit sa le sustina in Rusia, in cadrul turneului „The Heavy Entertainment…

- Alex Chipciu a primit azi o veste trista. Tatal sau a decedat dupa o mai lunga suferința. Informația a fost publicata imediat și pe site-ul oficial al celor de la Anderlecht, clubul la care evolueaza internaționalul roman. "Clubul Anderlecht a aflat azi o veste trista. Tatal lui Alexandru Chipciu a…