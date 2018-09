Stiri pe aceeasi tema

- Mel B a avut o aventura de-o noapte cu Zac Efron dupa ce au vorbit pe o aplicație de intalniri online pentru celebritați, scrie The Sun. Fosta Spice Girls, care este cu 13 ani mai in varsta decat actorul care s-a facut remarcat din serialul pentru adolescenți High School Musical, a fost atrasa de felul…

- In cursul noptii trecute, politistii au fost sesizati de un barbat de 49 de ani din Vulcana Pandele cu privire Post-ul Un tanar din Targoviște a atacat, cu cuțitul, un barbat din Vulcana Pandele, in casa acestuia apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Politistii de investigatii criminale din Aiud l-au identificat pe un tanar de 28 de ani, din municipiul Aiud, ca persoana banuita de comiterea unui furt dintr-o locuinta de pe raza municipiului. Se pare ca, in data de 17 ianuarie 2018, tanarul ar fi patruns, prin efractie, intr-o casa si ar fi sustras…

- Christiane Shellard (66 de ani), o bogatașa divorțata din Marea Britanie, i-a dat iubitului ei mai tanar cu 37 de ani o suma uriașa de bani, respectiv 750.000 de lire. Barbatul este un tanar roman pe nume Cristian Mihalea (29 de ani), care este acuzat de fosta lui iubita ca i-a „spart” banii pe jocuri…

- Daniel Petris, un tanar roman in varsta de 26 de ani, stabilit in... The post Un tanar roman de 26 de ani s-a inecat in Italia, sub ochii iubitei appeared first on Renasterea banateana .

- Politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale al IPJ Constanta, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, au arestat un barbat urmarit international pentru infractiuni de furt calificat si constituirea unui grup infractional organizat, fapte comise in Spania.

- Pompierii din judetul Neamt au intervenit marti seara pentru a ajuta un barbat care a anuntat ca ramasese blocat în apartament. Echipa de interventie a descoperit ca barbatul ramasese cu o mâna blocata sub pat, în timp ce încerca sa recupereze telecomanda cazuta. …

- Creatia purtata la festivalul Eden Sessions din Cornwall a iesit in evidenta deoarece a fost creata digital. Ea este formata din peste 25.000 de cristale Swarovski si reprezinta o reinterpretare a covorului traditional romanesc. Rochia extrem de colorata a fost purtata pentru un body negru si a iesit…