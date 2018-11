Stiri pe aceeasi tema

- Un politist a fost ranit dupa ce o autospeciala apartinand Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Vaslui a fost implicata, vineri, intr un accident de circulatie produs la iesirea din municipiul Vaslui spre Barlad, transmite Agerpres.roPotrivit reprezentantilor IPJ Vaslui, in urma accidentului, un…

- Un politist a fost ranit dupa ce o autospeciala apartinand Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui a fost implicata, vineri, intr-un accident de circulatie produs la iesirea din municipiul Vaslui...

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, Bogdan Gheorghita, ambulanta, in care se aflau soferul, o asistenta medicala si pacientul, a lovit din spate un autoturism in care era doar conducatorul auto, in urma impactului nefiind inregistrare victime. "Ambulanta…

- O autospeciala a Serviciului de Ambulanta Judetean SAJ Vaslui, care transporta un copil cu o amputatie de deget la Spitalul Sf. Maria din Iasi, a fost implicata, joi dupa amiaza, intr un accident de circulatie, pe raza comunei Muntenii de Jos, informeaza Agerpres.ro. Potrivit purtatorului de cuvant…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, Bogdan Gheorghita, ambulanta, in care se aflau soferul, o asistenta medicala si pacientul, a lovit din spate un autoturism in care era doar conducatorul auto, in urma impactului nefiind inregistrare victime.…

- O masina de politie a fost implicata in aceasta dupa amiaza intr un accident rutier in aporpiere de localitatea Mihail Kogalniceanu, judetiul Constanta. Potrivit IPJ Constanta, astazi, in jurul orei 17:40, a avut loc un accident rutier pe DN2 A, in apropierea localitatii Mihail Kogalniceanu, unde o…

- O autospeciala de politie s a rasturnat, joi, intr o intersectie din municipiul Pitesti, informeaza Agerpres.ro. In accident a fost ranit politistul care conducea autospeciala. Inspectoratul de Politie Judetean Arges a anuntat ca in evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme, unul dintre…

- Un barbat in varsta de 76 ani si-a pierdut viata, vineri, dupa ce s-a rasturnat cu tractorul pe raza localitatii bistritene Halmasau, potrivit datelor comunicate de catre purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Bistrita-Nasaud, Ciprian Pacurar. In tractor se afla si…