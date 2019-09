Stiri pe aceeasi tema

- Duminica a fost prima zi calduroasa dupa valul de aer polar care a shimbat brusc vremea pe litoral in a doua jumatate a lunii septembrie. Constanțenii au ieșit in numar mare la plimbare, locul preferat fiind faleza Cazinoului. La pranz, parcarea cu plata de la Poarta 1, cu o capacitate de cateva sute…

- Trei generatii, imortalizate in fata Cazinoului din Constanta. Trasatura comuna ndash; eleganta, accentuata de somptuozitatea cladirii simbol a orasului. Mai multe imagini ce infatiseaza obiective importante de pe litoral puteti descoperi accesand sectiunea Carti postale din Biblioteca digitala ZIUA…

- Circa 5.000 de persoane au asistat de pe 5 august - inceputul evenimentului Sunset Sea-mphony si pana in prezent, pe faleza Cazinoului din Constanta, la concertele interpretate live de orchestra simfonica Bigg Dimm a'Band a Academiei de Muzica "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca, eveniment cultural…

- Sunset Sea mphony 2019 ndash; concerte la malul Marii Negre. De la Maria Tanase la Shostakovich si Metallica Sunset Sea mphony, un eveniment cultural devenit deja traditie, se intoarce, pentru al treilea an consecutiv, pe faleza Cazinoului din Constanta.Constantenii si turistii vor putea sa asculte,…

- Constanțenii și turiștii pot asculta, timp 13 zile, incepand de luni, pe faleza Cazinoului din Constanța, muzica romaneasca și straina de calitate, de la Maria Tanase la Metallica, interpretata live de o orchestra simfonica. Publicul poate asista gratuit la concerte, potrivit Mediafax.Constanțenii…

- Valul de caldura care a afectat Europa in luna iulie a acestui an a fost „foarte probabil” rezultatul impactului oamenilor asupra climei, au transmis oamenii de stiinta, care au precizat ca temperaturile ar fi fost cu pana la 3 grade Celsius mai scazute in lipsa schimbarilor climatice, potrivit news.ro.Iulie…

- Peste 60 de melodii cunoscute, printre care piese de muzica simfonica, hit-uri pop-rock romanesti si straine sau melodii populare, vor putea fi ascultate intre 5 si 17 august, in interpretarea unei orchestre simfonice, pe faleza Cazinoului din Constanta, intrarea fiind libera.

- Un numar de 25 de edituri expun peste 20.000 de titluri, pe faleza Cazinoului din Constanta, la a VI-a editie a targului "Valuri de Carte", ce se desfasoara pana pe 9 august, o a doua etapa a evenimentului fiind programata in perioada 19 august - 11 septembrie, a informat marti administratia locala,…