Stiri pe aceeasi tema

- A dovedit ca isi iubeste familia mai presus de orice chiar si atunci cand sotul era in spatele gratiilor. Cristi Borcea o cunoaste cel mai bine pe Valentina si a facut cateva dezvaluiri despre femeia care ii este alaturi si despre viata impreuna, la Xtra Night Show.

- Valentina Pelinel si Cristi Borcea se vor casatori religios pe 28 septembrie. Cei doi au decis ca totul sa aiba loc in Budapesta. Chiar daca nu au spus prea multe detalii, noi am aflat! Mircea Barbulescu, stilistul vedetelor, a dezvaluit cum se vor imbraca cei doi in ziua cea mare.

- Valentina Pelinel, soția lui Cristian Borcea, a trecut prin cinci operații estetice pana acum. Suma pe care a platit-o pentru ele se ridica la peste 20 000 de euro. Dar, inainte de 1999, Valentina a caștigat concursul ”Top Model Romania”, iar operațiile estetice nu fusesera inca planificate. Dupa caștigarea…

- Pe 12 septembrie, Cristi Borcea "i Valentina Pelinel au luat pe toatE lumea in surprindere atunci cand au fost sE se cunune la starea civilE. De atunci, toate elementele fericitului eveniment au fost atent analizate, sco:and la ivealE mai multe intrebEri.

- Valentina Pelinel a devenit nu doar stapana oficiala a inimii lui Borcea, ci și a imperiului financiar al acestuia. Fostul boss dinamovist i-a luat Mihaelei Borcea afacerea cu ștrandul și localul din Crangași. Și le-a daruit noii lui neveste, potrivit libertatea.ro.Ani mulți – și mai ales…

- Valentina Pelinel si Cristi Borcea au o relatie de 5 ani, dupa cum chiar dinamovistul a declarat. Au impreuna un baietel minunat, Milan. De cand a iesit din inchisoare, Cristi a dus-o in 3 vacante pe frumoasa blonda, iar de cateva zile este speculat faptul ca viitoarea sotie a dinamovistului ar fi iar…

- Valentina Pelinel a avut o aparitie spectaculoasE la nunta fiului lui Ioan Andone, Mihnea Andone. Frumoasa blondinE xi iubitul ei, Cristi Borcea, au fEcut parte dintre invitatii de marcE la nunta fiului celebrului antrenor.

- Chiar daca a zis ca primul lucru pe care il va face va fi sa se recupereze intr-o clinica de specialitate dupa ce a ieșit din inchisoare, Cristi Borcea o ține tot intr-o distracție. Recent a participat la un eveniment alaturi de Valentina Pelinel, iar modul in care s-au imbracat a atras atenția tuturor. …