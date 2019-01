Stiri pe aceeasi tema

- Valentina Pelinel este o mamica extrem de frumoasa, care are multa grija de felul in care arata. Sotia lui Borcea este insarcinata cu gemene, dar arata absolut superb. Blondina are mare grija de silueta sa, iar acest lucru se vede cu ochiul liber.

- Valentina Pelinel a implinit in acest weekend varsta de 38 de ani. Frumoasa vedeta si-a inceput ziua in familie, alaturi de sotul sau, Cristi Borcea si de baietelul lor Milan, urmand ca ziua sa de nastere sa continue la restaurant, acolo unde si-a invitat prietenii la petrecere.

- Valentina Pelinel este insarcinata in șase luni cu gemene și așteapta cu nerabdare sa iși țina fetele in brațe. Soția lui Cristi Borcea a postat pe contul de socializare o imagine in care iși etaleaza mandra burtica de gravida, care este din ce in ce mai mare. Recent, Valentina Pelinel s-a pozat intr-o…

- Chiar daca fantomele trecutului dupa gratii il bantuie pe Cristi Borcea in continuare, afaceristul are macar siguranța unei familii cu care se mandrește. Fostul acționar al Dinamo nu se sfiește deloc de la declarații de dragoste pentru Valentina Pelinel, soția care ii va darui inca doi copii.

- Valentina Pelinel, soția lui Cristi Borcea, fostul acționar dinamovist, este insarcinata cu gemeni și abia așteapta sa le dea naștere.Blondina mai are un copil cu Borcea, Milan. Vedeta a postat recent o imagine, in care apare alaturi de soțul ei și par foarte fericiți impreuna. Burtica eu crește și…

- Chiar daca soțul ei, Cristian Borcea, a dat iar de probleme, Valentina Pelinel a stralucit la petrecerea unei prietene, acolo unde și-a afișat și burtica de gravida. Fostul model așteapta sa nasca gemeni, insa silueta ei a starnit numai admirație. Insarcinata cu gemene, in luna a cincea, sotia lui…

- Cristi Borcea ar fi implicat intr-un dosar care vizeaza afaceri din 2010. Situatia are legatura cu un grup infractional-spalare de bani si evaziune fiscala, prejudiciul fiind de 40 de milioane de lei. Afaceristul a fost pus sub control judiciar pe cautiune, suma fiind de doua milioane de lei.…

- Valentina Pelinel nu renunța la sport chiar daca este insarcinata in al doilea trimestru. Soția lui Cristi Borcea a procedat la fel și la prima sarcina și a reușit sa iși revina foarte repede dupa ce l-a nascut pe micuțul Milan.