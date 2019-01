Stiri pe aceeasi tema

- "Batrana Doamna" a castigat partida, de pe teren propriu, in fata echipei AS Roma, cu 1-0, dar marcatorul nu a fost atacantul portughez, ci croatul Mario Mandzukic. Lusitanul a postat pe contul sau de Instagram o poza alaturi de autorul singurului gol al partidei, Juventus - AS Roma, insotita de mesajul:…

- Cristiano Ronaldo profita de fiecare clipa jucata in tricoul bianconero. Ultimul meci din campionatul Italiei a insemnat si o noua victorie pentru Juventus. "Batrana Doamna" a castigat partida, de pe teren propriu, in fata echipei AS Roma, cu 1-0, dar marcatorul nu a fost atacantul...

- Cel mai bine vandut ziar din Portugalia, Correio da Manha, susține ca frumoasa bruneta a acceptat propunerea fotbalistului și a inceput sa probeze rochii de mireasa. Ronaldo și Georgiana locuiesc in Italia și au impreuna o fetița de un an, Alana Martina. O sursa a declarat pentru ziarul portughez ca…

- Cristiano Ronaldo (33 de ani) le-ar fi transmis șefilor lui Juventus ca il dorește pe Keylor Navas la Torino. Ronaldo face de toate in Italia. Contribuie la startul excepțional de sezon al campioanei Juventus, iar acum se implica și in politica de transferuri. Presa din Peninsula scrie ca portughezul…

- Cristiano Ronaldo a plecat cu golurile din Spania si le-a adus in Italia. Atacantul portughez nu se dezminte si isi arata clasa in Serie A, imbracat in tricoul bianconerilor. In etapa cu numarul 10, Juventus a jucat in deplasare, pe Stadio Carlo Castellani, cu Empoli, si a...