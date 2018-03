Stiri pe aceeasi tema

- Culmea furtului Un detinut nu s a putut abtine nici in sediul DNA, in timp ce astepta sa fie audiat. Puscariasul a reusit sa fure un card TV dintr un receiver aflat pe holul Directiei Nationale Anticoruptie din Iasi, informeaza B1 TV.Detinutul care a reusit sa fure un card TV dintr un receiver aflat…

- Iesenii i-au cerut demisia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, printr-o actiune de protest organizata sambata, 24 martie, in fata Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi. Potrivit organizatorilor manifestatiei, Toader, in calitate de rector suspendat al universitatii iesene, reprezinta o sfidare…

- Detinutul Andrei Emilian Tiganasu a reusit sa fure cardul desi avea o escorta de doi gardieni de la Penitenciar, iar la intrarea in Penitenciar, alti doi angajati nu au reusit sa ii descopere cardul pe care il avea asupra lui. Obiectul a fost inapoiat pana la urma de catre detinut celor din Penitenciar,…

- UPDATE: Poliția a desfașurat un asalt in urma caruia atacatorul a fost ucis. Cel putin doua persoane au decedat vineri in aceasta luare de ostatici, comisa de un individ care s-a revendicat a fi...

- Cel putin doua persoane au fost ranite miercuri, intr-o explozie la o uzina a societatii Brenntag, la Saint-Sulpice, in Tarn (sud-vest), potrivit La Depeche, citata de Le Figaro, transmite News.ro.Gravitatea ranilor era necunoscuta.

- In rolul principal va fi star-baritonul italian Alfio Grasso, unul dintre cei mai importanti solisti de opera din ultimele doua decenii, cu un circuit impresionant pe marile scene ale lumii. Baritonul va urca pe scena oradeana alaturi de soprana Stefania Spaggiari, care vine, la fel ca la Arenele…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Banii au fost investiti in terenuri aflate in zone de lux ale Iasului • Acest om a pus la cale o afacere de-a dreptul incredibila prin care a obtinut in mod ilegal peste 11 milioane euro • A fost aruncat in spatele gratiilor, insa dupa doar doi ani de zile si-a executat pedeapsa si trebuia [...]

- In fiecare seara de saptamana aceasta, in anumite cartiere din Iasi au fost pene de curent. Majoritatea au fost scurte si repetate, insa au fost semnalate si caderi care au tinut cateva ore. Atentia a fost atrasa initial de locuitorii din Canta, insa pe Facebook au aparut reclamatii si din alte zone.…

- Ion Caramitru s a nascut pe 9 martie 1942, la Bucuresti. Este un actor roman de teatru si film, regizor si figura politica. A fost ministru al Culturii intre 1996 si 2000, in cabinetul Victor Ciorbea. Este casatorit cu actrita Micaela Caracas si are trei baieti: Stefan, Andrei si Matei Caramitru. Este…

- Teatrul National „Vasile Alecsandri” din Iasi lanseaza, in premiera nationala, cu un buget de auteritate, proiectul de punere in scena a initiativelor care vin din partea actorilor si regizorilor institutiei de cultura. Directorul Teatrul National, Cristian Hadji Culea, a precizat ca din cauza bugetelor…

- UPDATE! Pentru zborul Bacau – Liverpool, Blue Air a decis sa trimita o aeronava de la București, ca sa preia pasagerii, avand in vedere ca ceața s-a ridicat. Plecarea este programata dupa ora 13.00, de pe AIGE Bacau. Ceața da batai de cap... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- UPDATE! Pentru zborul Bacau – Liverpool, Blue Air a decis sa trimita o aeronava de la București, ca sa preia pasagerii, avand in vedere ca ceața s-a ridicat. Plecarea este programata dupa ora 13.00, de pe AIGE Bacau. Ceața da batai de cap... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In perioada 26 februarie – 4 martie 2018, un grup format din 3 elevi si 3 profesori de la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri" a participat la a doua activitate de predare, invatare, formare prevazuta in calendarul de proiect, organizata de Korbinian-Aigner-Gymnasium. Saptamana petrecuta in Germania…

- Satul Raducaneni, din Iași, este martorul unei alte drame, dupa moartea Biancai, fetita bolnava de cancer ai carei parinti i-au refuzat tratamentul timp de mai mulți ani.Un tanar de 18 ani din...

- UPDATE: 12:25 – Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeazaca circulatia feroviara a fost reluata, pe firul 2 al Magistralei 500, Suceava – Bucuresti, in judetul Iasi, unde anterior a fost oprita din cauza unui accident produs in zona localitatii Cozmesti. UPDATE ora…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost intrebat de jurnalisti ce va face daca ministrul Justitiei va cere revocarea sefei DNA. "Asta cu revocarea constat ca este o preocupare intensa in spațiul public. Momentan, sincer, nu vad motive de revocare. Dar, s-ar putea sa existe unele pe care nu le cunosc…

- Autorul uneia dintre cele mai odioase agresiuni comise in ultimele decenii la Iasi a fost eliberat, ieri, din penitenciar. Constantin Gagica a iesit din penitenciar la a patra incercare, dupa ce nu a reusit sa convinga precedentele trei instante ca s-a corectat si ca se poate intoarce in societate.…

- Unul dintre cei mai cunoscuți oameni de cultura dați de Timișoara in ultimul secol, Ioan Holender, a anunțat ca renunța la funcția de președinte onorific al Asociației Timișoara Capitala Culturala Europeana 2021, pe care o deținea din 2011. Intr-un mesaj public, acesta a transmis ca iși dorește ca numele…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca nu vede, "momentan", motive pentru revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. "Revocarea constat ca este o preocupare intensa in spatiul public. Momentan, sincer, nu vad motive de revocare, dar s-ar putea sa existe unele pe…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, in cadrul unei declaratii de presa, ca DNA face o treaba buna, iar niste penali incearca discreditarea institutiei. “Avem oare a cata oara un scandal in spatiul public si cred ca de data aceasta multa lume se asteapta sa imi expun opinia in aceasta chestiune.…

- Scenografa Doris Jurgea a incetat din viața. Inmormantarea acesteia va avea loc vineri, 16 februarie. O cunoscuta scenografa din Romania, Doris Jurgea, s-a stins din viața . Anunțul decesului a fost facut de UNITER pe o rețea de socializare. „Scenografa Doris Jurgea a incetat din viața in data de 13…

- Pentru ca fabricantul trebuia sa demonstreze vechimea retetei, sa elimine toate chimicalele si sa foloseasca unelte rudimentare, nu moderne, putini au fost producatorii din Iasi care au reusit sa respecte normele impuse de lege. Din cele 65 de produse atestate inainte de modificarea legislatiei, au…

- Alexandra Ușurelu va concerta pentru al treilea an consecutiv la Iași de ziua indragostiților! Concertul “Lumea, cum ai vrea sa fie” se va desfașura la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iasi, incepand cu ora 20:00. Multitudinea de concerte din toata țara și cele trei spectacole simfonice sold-out…

- Un individ care a urcat baut la volan, ziua in amiaza mare, a fost pe punctul sa produca o tragedie in Metalurgie, ieri la pranz. Sorel Sorin Matran, din Iasi, a baut zdravan alcool, apoi s-a urcat la volanul masinii sale, un Logan, iar intr-o curba, din cauza vitezei prea mari, a pierdut controlul…

- Lee Webb lucre ca barman in Țara Galilor și iși dorea foarte mult un copil și a aflat ca iubita sa este insarcinata. Cu toate acestea, tanara l-a inșelat, iar copilul nu era al lui. „Stiu ca existau neintelegeri intre cei doi. Iubita lui suferea de anxietate, iar el incerca sa o ajute.…

- In aceasta seara, incepand cu ora 21.03, colegul nostru, Alex Aciobaniței va da intalnire pe teritoriul artelor si atitudinilor. Astazi, la emisiunea SPECTACOLUL ARTEI analizam cea mai recenta producție a Teatrului Național ”Vasile Alecsandri” din Iași, realizata in colaborare cu Universitatea Naționala…

- Gradina Botanica „Anastasie Fatu" a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi va invita sa vizitati expozitia de plante exotice. GALERIE FOTO I GALERIE FOTO II Sunt expuse specii si soiuri cunoscute sau mai putin cunoscute de azalee si camelii, precum si numeroase exemplare de plante originare din…

- Vremea neobisnuita din ultimele zile, dar si Super Luna albastra sangerie, au secat cateva canale faimoase din Venetia, fortand gondolele sa ramana pe uscat. Cei mai dezamagiti au fost turistii, scrie Daily Mail.

- Iesenii nu vor sa auda de calatoriile spre Timisoara cu TAROM dupa anularea zborurilor operate de Blue Air. Momentan nu exista alte curse directe, dar chiar daca s-ar introduce de catre compania nationala, cum se zvoneste pe internet, acestea ar fi la pret cel putin dublu fata de cele ale operatorului…

- Gradina Botanica „Anastasie Fatu" a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi va invita sa vizitati expozitia de plante exotice. Cu acest prilej vor fi expuse specii si soiuri cunoscute sau mai putin cunoscute de azalee si camelii, precum si numeroase exemplare de plante originare din zone subtropicale…

- La ANAF Iasi cateva zeci de persoane asteapta marti la amiaza la ghisee din cauza nefunctionarii sistemului digital online de depunere a actelor. Un iesean, Ionut Gorgan, a fotografiat aglomeratia de la ghisee. El spune ca se afla de cca. o ora la coada de la ghiseu pentru a depune Declaratia 220. Momentan…

- UPDATE ORA 18:45 – Cei doi copii din comuna Pungesti, in varsta de trei, respectiv un an si opt luni, care au suferit arsuri grave in urma unui incendiu, vor fi transportati la Iasi, au precizat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Vaslui, dupa ce, initial, s-a anuntat ca ei vor…

- UPDATE: Starea copilului este stabila iar acesta este constient. Diagnosticul complet, prezentat de medici, este fractura de femur, treimea stanga inferioara, produsa prin impuscare. Dupa ce a fost stabilizat la ATI Reanimare de la Spitalul din Barlad, acesta a fost trimis, in uma cu cateva momente,…

- “Un punct central în activitatea Ministerului Culturii îl va constitui pregatirea Centenarului Marii Uniri. În acest sens, Guvernul va susține: - Demararea construcției/modernizarii a șase obiecti ve majore în anul Centenar: Muzeul Național de Arta…

- Numit si imobilul-monument unde s-a semnat actul Unirii Moldovei cu Țara Romaneasca Fostul hotel Concordia din Centrul Vechi al Capitalei, acum o ruina plina de gunoaie, va fi reabilitat, lucrarile urmand sa inceapa in primavara acestui an, a anunțat Primaria Municipiului București. Imobilul va redeveni…

- La multi ani, Florin Piersic! Actorul clujean implineste astazi 82 de ani Actorul Florin Piersic implineste, sambata, 82 de ani si va fi sarbatorit de prieteni si familie, la Bucuresti. „Maestrul” iubeste si este iubit deopotriva de public si crede ca i-a fost ursit „dragul de viata si bucuria de a…

- Actorul Florin Piersic împlinește, azi, 82 de ani și va fi sarbatorit de prieteni și familie, la București. „Maestrul” iubește și este iubit deopotriva de public și crede ca i-a fost ursit „dragul de viața și bucuria de a trai”. Florin Piersic nu poate ramâne o…

- Vasile Alecsandri, Costache Negri, Dimitrie Ralet, Costache Rolla, Anastasie Panu, Petre Mavrogheni, Constantin Hurmuzachi, preotul arhimandrit Neofit Scriban, Ion Emanuel Florescu, Nicolae Cretulescu si Mihail Kogalniceanu au planuit Unirea Principatelor Moldova cu Tara Romaneasca „sub un maret castan",…

- Un adolescent si-a pus capat zilelor in padurea Cetatuia si nimeni nu intelege de ce • Povestea baiatului este de-a dreptul cutremuratoare, dar, cu toate acestea, nimeni nu s-ar fi asteptat la asa ceva • Acum politistii fac cercetari pentru a stabili daca la mijloc este vorba despre vreo infractiune…

- Constantin Chiriac este invitatul Teatrului Municipal “ARIEL” Ramnicu Valcea, duminica, 21 ianuarie 2018, pentru a prezenta la Cinema “Geo Saizescu”, incepand cu ora 18:00, recitalul extraodinar intitulat „Domnule și frate Eminescu”, recital in care se prezinta un dialog intre Mihai Eminescu si Ion…

- Teatrul National „Mihai Eminescu" din Chisinau va juca doua dintre cele mai recente premiere ale sale pe scena Teatrului National „I.L. Caragiale” din Bucuresti – „Steaua fara nume”, de Mihail Sebastian, in regia lui Alexandru Cozub, pe 27 ianuarie, si „Balamucul vesel”, de S.T. Burke, in regia lui…

- Dimitrie Ralet a fost scriitor, poet, avocat, judecator si procuror. Boier moldovean extrem de cultivat, „un fel de frate geaman al lui Costache Negri" (cum il numeste Mihai Zamfir), acesta a jucat un rol proeminent politic in epoca pasoptista.

- Ape agitate in PSD! Mai exact, in ultimele doua zile au fost valuri valuri de mesaje ale liderilor PSD, mesaje care au curs și de o parte și de alta a taberelor create. Numitorul comun era acela al convocarii urgente a unui CExN, inaintea celui deja anunțat de la Iași din 29 ianuarie, in care sa se…

- Doua persoane și-au pierdut viața și alte patru au fost ranite in urma unui accident rutier grav in care au fost implicate doua masini si care s-a produs in noaptea de miercuri spre joi in judetul Iasi.

- Un incendiu a izbucnit luni pe acoperisul Turnului Trump din orasul New York, anunta autoritatile americane, conform CBS News. Incendiul a izbucnit in zona acoperisului Turnului Trump, situat in cartierul Manhattan din New York. Focul a izbucnit in jurul orei 7.00 (14.00, ora Romaniei), au transmis…

- Biblioteca Judeteana 'Gh. Asachi' din Iasi informeaza publicul ca vizarea permiselor de intrare si actualizarea datelor personale se realizeaza la prima vizita efectuata in biblioteca, in fiecare an. Acest lucru presupune o verificare, prin confruntarea actelor de identitate cu datele introduse in sistem.…

- Emanuel Ungureanu, vicepresedintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor si omul de la care a pornit dosarul doctorului Mihai Lucan, sustine ca a primit informatii conform carora ministrul Sanatatii a fost vazut noaptea iesind din cladirea DIICOT.

- Unul dintre cei mai populari și mai valoroși actori romani, Teo Corban, a fost invitatul Cristinei Spinu la matinal, in ultima zi a anului 2017. Ani de cariera imparțiți intre scena Teatrului Național ”Vasile Alecsandri” și platourile de filmare. Recunoașterea la nivel național, și nu numai, a venit…

- Noi detalii despre cazul dublei sinucideri din Iasi: Cei doi soti aveau o alcoolemie extrem de mare, a anuntat la Realitatea TV Carmina Pascal, purtatorul de cuvânt al Parchetului de pe lânga Tribunalul din Iasi.